Mews renforce sa puissance en France avec Quotelo

La société Mews, spécialiste du cloud hôtelier, franchit une nouvelle étape en annonçant l’acquisition de Quotelo, innovateur français dans le domaine de la vente et de la restauration. Ainsi, cette acquisition marque un tournant stratégique destiné à renforcer l’engagement de Mews en France.

Mews consolide sa présence en France

En effet, avec plus de 1 000 clients français, la croissance de Mews en France est indéniable. De plus, en intégrant Quotelo, Mews confirme l’importance du marché français dans sa stratégie. Ainsi, cette acquisition fait suite à une expansion de 57 % de sa clientèle française et à l’ouverture d’un nouveau bureau à Paris.

Quotelo : Une innovation événementielle

Fondée en 2021, Quotelo a su se démarquer par ses solutions novatrices pour l’hôtellerie événementielle. Sa plateforme permet d’accélérer et simplifier la gestion des offres, réservations et événements. Les hôtels peuvent ainsi optimiser leurs revenus issus des MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Les avantages de la solution Quotelo

Les solutions proposées par Quotelo se distinguent par leur simplicité et leur automatisation. Parmi les fonctionnalités clés :

Un moteur de réservation intuitif dédié aux groupes et MICE.

dédié aux groupes et MICE. Des devis numériques et automatisés pour une gestion efficace.

L’orchestration des réservations pour des périodes variables.

Une planification des espaces visible par tout le personnel.

Des fiches de fonction numériques pour une exécution sans accroc.

L’acquisition de Quotelo par Mews représente une synergie parfaite pour rehausser l’expérience hôtelière événementielle. Ainsi, en facilitant la gestion des événements, Mews permet aux hôtels de proposer des services plus riches et attractifs. De plus, avec cette acquisition, Mews continue de transformer l’hôtellerie moderne tout en renforçant ses bases en France. En conjuguant ainsi leurs forces, Mews et Quotelo redéfinissent l’hospitalité événementielle.

