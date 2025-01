MV7i de Shure – Révolutionnez votre création audio avec : Inspirez, enregistrez, impressionnez !

À l’occasion du CES 2025, Shure, marque légendaire de l’audio, a fait sensation. Elle est sur le point de célébrer son centième anniversaire. La marque a dévoilé sa dernière innovation : le MV7i, un microphone intelligent avec une interface audio intégrée. Conçu pour les créateurs de contenus, cet appareil simplifie leur processus créatif. Il offre un son de haute qualité et révolutionne l’industrie.

Nouveau standard de polyvalence MV7i

Le MV7i se distingue par son caractère unique, basé sur une technologie brevetée qui établit de nouvelles normes de polyvalence et de commodité. En effet, c’est une véritable innovation pour les musiciens, podcasteurs et streamers. Ainsi, ils peuvent connecter directement leur instrument ou un second microphone XLR, sans passer par une interface audio ou une carte son externe.

Il intègre un DSP (traitement numérique du signal) qui offre une qualité sonore incomparable et une grande finesse de réglage grâce aux applications MOTIV Mix™ pour ordinateur et MOTIV (Audio et Video) pour mobile. En conséquence, le MV7i facilite le processus créatif et permet aux artistes de se concentrer sur leur art sans se soucier de la technologie.

Une interface intégrée pour moins de complexité

Avec le boom du podcasting, du streaming et de la production musicale à domicile, les créateurs recherchent des solutions d’enregistrement professionnelles et flexibles. À cet égard, le MV7i répond parfaitement à cette demande. Il combine la qualité sonore renommée de Shure avec une interface intégrée, ce qui permet de simplifier le processus d’enregistrement. Par conséquent, il élimine la complexité tout en maintenant des standards de qualité professionnels. Il offre ainsi une solution à la fois pratique et hautement performante pour les utilisateurs.

D’autre part, le MV7i assure une compatibilité étendue avec Mac, Windows et certains appareils mobiles. Il est également compatible avec n’importe quelle station audio numérique (DAW) et plateforme de streaming.

Shure MV7i : Qualité studio avec une configuration minimale

L’un des principaux atouts du MV7i est son puissant DSP qui garantit un son de qualité studio sur les deux canaux. Grâce à sa technologie avancée, le microphone réduit activement le bruit ambiant et dispose d’un filtre anti-pop virtuel éliminant les sons plosifs pour un rendu audio clair.

De plus, l’application MOTIV Mix pour ordinateur permet de personnaliser le bandeau à LED et d’affiner les paramètres tels que la signature sonore, le gain, et plus encore.

Compatibilité avec les appareils mobiles

Outre ces fonctionnalités incroyables, le MV7i peut être connecté aux smartphones ou tablettes. Il se connecte via un câble USB-C. Cela permet aux utilisateurs d’enregistrer deux canaux audio directement sur leurs appareils mobiles.

En conclusion, le MV7i est un véritable bijou technologique pour tous les créateurs de contenus. Proposé au prix de 389 euros, il représente un investissement. Cet appareil vaut clairement le coup. Il est idéal pour ceux qui cherchent à améliorer la qualité de leurs enregistrements. Alors n’hésitez pas à partager cette nouvelle avec tous les passionnés de son que vous connaissez !