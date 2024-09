JBL tour Pro 3 : La révolution sonore parfaite pour une expérience d’écoute inégalée

JBL, le célèbre constructeur audio américain, dévoile son dernier bijou technologique, les écouteurs True Wireless JBL Tour Pro 3. En effet, succédant aux JBL Tour Pro 2, ces nouveaux écouteurs allient un design ergonomique, une acoustique de haute qualité, et une technologie innovante pour offrir une expérience d’écoute inédite.

JBL Tour Pro 3 mettent en avant la technologie

Ils sont parfaitement conçus pour la commodité de l’utilisateur. De plus, ils se distinguent par leur étui de recharge intelligent. Cet étui possède un écran tactile qui vous permet de contrôler directement votre musique et votre smartphone. Par ailleurs, l’aspect le plus impressionnant de ce boîtier est sa fonction d’émetteur audio sans fil. En effet, il permet le raccordement filaire de sources analogiques ou USB-C, offrant ainsi une utilisation simplifiée et polyvalente.

Fonctionnalités jalonnières et son immersif

Ces bijoux sont équipés d’un algorithme de son spatial à 360° développé par JBL. Ainsi, ils offrent une expérience d’écoute immersive, quelle que soit la source audio stéréo. De plus, la fonction Head Tracking, qui adapte l’orientation du son à celle de votre tête, amène le réalisme sonore à un autre niveau.

Des spécifications techniques de pointe

Compatibles Bluetooth 5.3 LE et LDAC, les JBL Tour Pro 3 offrent une liaison streaming d’une grande stabilité et d’une qualité d’écoute supérieure. Il est également de noter leur écran tactile LED agrandi de 1,45 » à 1,57 », qui facilite grandement l’utilisation de l’interface tactile. Ces évolutions technologiques, combinées à une autonomie totale de 44 heures, rendent les JBL Tour Pro 3 exceptionnels. Ils se distinguent vraiment dans le domaine audio.

JBL Tour Pro 3 : La qualité sonore personnalisée

La nouvelle dénomination Adaptive Noise Cancelling 2.0 permet d’optimiser l’annulation de bruit. L’utilisateur peut filtrer les bruits extérieurs selon son choix. Avec Personi-Fi 3.0, il peut personnaliser la courbe audio en fonction de ses capacités auditives.

JBL mise sur l’excellence audio

Dotés chacun d’un haut-parleur hybride, les écouteurs JBL Tour Pro 3 garantissent une haute qualité sonore. Par ailleurs, Carsten Olesen, président Consumer Audio chez Harman, a exprimé son grand enthousiasme pour ces écouteurs. En effet, ils ouvrent la voie à de nombreux usages potentiels, ce qui améliore la qualité audio et enrichit l’expérience d’écoute.

Disponibles en noir ou en crème à partir de mi-septembre pour 299 euros, les JBL Tour Pro 3 sont sûres de bousculer le marché audio et offrir aux utilisateurs une expérience sonore de haute qualité intégrant les dernières innovations technologiques. Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à partager votre avis ou à réagir sur les réseaux sociaux.