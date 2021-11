Instagram ajoute la synthèse vocale et des modificateurs de voix aux Reels

Tout est bon pour concurrencer TikTok. Instagram vient en effet de déployer de nouvelles fonctionnalités directement sorties de l’application spécialisée dans les vidéos courtes. On retrouve notamment la synthèse vocale, permettant de sous-titrer automatiquement les vidéos, mais aussi des modificateurs de voix. L’objectif est une nouvelle fois de convertir les utilisateurs de TikTok aux vidéos courtes d’Instagram : les Reels.

Des fonctionnalités de TikTok arrivent dans les Reels

La fin de l’année est jonchée de nouvelles fonctionnalités pour Instagram. Après un sticker pour mettre des liens en stories ou encore l’arrivée prochaine d’abonnements payants, le réseau social vient désormais s’occuper des Reels. De nouvelles fonctionnalités viennent en effet d’arriver afin de rattraper la plateforme spécialisée dans les vidéos courtes : TikTok.

Via une publication, le réseau social annonce ainsi : « Nous savons que l’utilisation du son et de l’audio est l’un des aspects les plus amusants de la création d’un Reel ! Nous lançons donc aujourd’hui deux nouveaux outils audio appelés Voice Effects et Text to Speech. Faites défiler pour en savoir plus sur la façon de les utiliser pour faire passer vos Reels au niveau supérieur ».

Pour commencer, Instagram ajoute la fonctionnalité d’accessibilité Text-to-Speech, plus communément appelée synthèse vocale en français. Très populaire sur TikTok, originellement créée pour aider les personnes aveugles et malvoyantes à entendre le texte écrit dans une vidéo, la fonctionnalité permet d’ajouter une voix off robotisée lisant des textes prédéfinis. Pour en profiter, il suffit de créer une vidéo sur Instagram via l’onglet Reels, ajouter du texte, cliquer ensuite sur les trois petits points sur l’icône Texte puis l’option Text-to-Speech. Il sera ensuite possible de sélectionner la voix que vous préférez.

La deuxième nouveauté est l’ajout d’effets audio (Voice Effects) pour vos Reels. Ces derniers permettent ainsi aux créateurs de profiter de plusieurs modifications de voix : Hélium, Géant, Robot, Chanson (alias l’auto-tune) ou encore Annonce. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans la section Reels, ajouter ou prendre une vidéo, cliquer sur l’icône en forme de note de musique, sélectionner l’option Effets et faire son choix de modificateur de voix.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Instagram : une fonction pour limiter l’utilisation du réseau social est disponible !