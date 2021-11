Acheter une PS5 sur la boutique PlayStation en France est maintenant possible, mais il faudra toujours être rapide

Avant de souffler sa première bougie, la PS5 peut maintenant être achetée directement depuis la boutique officielle de PlayStation en France. Lancé en fin de semaine dernière, cette nouvelle plateforme offre en effet l’opportunité aux joueurs d’acheter la dernière console de Sony, mais aussi des accessoires et des jeux vidéo. Malheureusement, les stocks de PS5 sont déjà épuisé… Cependant, l’avantage de cette boutique en ligne est que vous pouvez être averti lorsque les prochains lots seront disponibles !

La boutique PlayStation est lancé en France, mais les PS5 sont déjà en rupture de stock

Le 9 novembre 2021, PlayStation avait annoncé le lancement de sa boutique en ligne en Allemagne, et l’arrivée d’une boutique pour la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Luxembourg et les Pays-Bas. Trois jours plus tard, la plateforme était finalement lancée dans l’hexagone. Cela permet ainsi d’acheter des PS5, des accessoires ou encore des jeux vidéo directement auprès de Sony, sans passer par un revendeur.

Depuis le 12 novembre, il est ainsi possible de faire l’acquisition de la PS5 classique ou de sa Digital Edition. Cependant, elles sont déjà en rupture de stock… Pas de panique, Sony propose une fonctionnalité intéressante pour vous permettre d’avoir plus de chance d’acquérir sa console next-gen. En effet, si vous vous connectez avec votre compte sur la boutique PlayStation France (cliquez sur l’icône ≡ en haut à gauche et sélectionnez Connexion), vous pourrez ensuite vous inscrire sur une liste afin d’être informé lorsque de nouveaux stocks de PS5 arriveront. Quand le lot sera disponible, vous serez placé dans une file d’attente virtuelle afin de pouvoir commander une PS5.

Outre la PS5, il est possible de faire l’acquisition d’accessoires sur la boutique PlayStation : manette DualSense en version blanche, Midnight Black ou Cosmic Red, casque sans fil Pulse 3D Midnight Black, caméra HD, télécommande multimédia ou encore station de charge pour deux manettes. Les jeux vidéos exclusifs PS4 et PS5 sont aussi disponibles. On retrouve notamment Spider-Man : Miles Morales, SackBoy : A Big Adventure, Demon’s Souls, Returnal, Ghost of Tsushima Director’s Cut ou encore Rachet & Clank : Rift Apart.

Petit bonus, les abonnés aux PlayStation Plus auront droit à une expédition sans frais supplémentaire.