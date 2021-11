iOS 15.2 : Apple améliore enfin le mode macro des iPhone 13 Pro

En lançant les iPhone 13 Pro, Apple est venu ajouter une fonctionnalité présente depuis de nombreuses années sur Android : un mode macro. Cependant, il ne fonctionnait pas de la même façon que sur ces appareils, soit avec un mode à proprement parlé. Il s’activait en effet automatiquement dès que l’utilisateur s’approchait d’un sujet. La mise à jour iOS 15.2 devrait finalement arranger la méthode d’activation du mode macro grâce à l’arrivée d’un bouton dédié.

Le mode macro devient plus facilement utilisable grâce à iOS 15.2

Alors que la bêta 2 d’iOS 15.2 est parue la semaine dernière, une nouveauté concernant le mode macro n’avait pas encore été dégotée. C’est finalement le YouTubeur ZolloTech qui est venu souligner la présence d’une nouvelle option pour cette fonctionnalité décriée depuis le lancement des iPhone 13 Pro et Pro Max.

Au lancement de ces nouveaux smartphones, le mode macro s’avouait en effet assez problématique étant donné que la transition vers ce dernier était automatique et avertissait seulement l’utilisateur de ce changement via un changement d’objectif rapide entre le capteur principal et l’ultra grand-angle. Finalement, iOS 15.1 avait permis de désactiver ce mode macro automatique dans les paramètres. Il était ainsi nécessaire de passer uniquement via le capteur ultra grand-angle et de se rapprocher d’un sujet pour que le mode macro fonctionne.

Avec la bêta 2 d’iOS 15.2, une icône en forme de fleur permettra de directement activer ou désactiver le mode macro lorsque vous serez proche d’un objet. Pour en profiter, il faut tout de même se rendre dans les Réglages de votre iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max, se rendre dans la section Appareil photo et désactiver l’option Macro Auto.

Mode macro activé/désactivé (Source : iGeneration)

La mise à jour iOS 15.2 devrait prochainement arriver pour le grand public. Pour le moment, elle est uniquement disponible pour les membres du programme beta. Une chose est sure, cette mise à jour devrait arriver dans les semaines à venir, probablement avant les fêtes de fin d’année.