iOS 15.1 est disponible : voici les nouveautés pour vos iPhone

Mi-septembre, Apple est venu déployer la mise à jour iOS 15 sur les iPhone. Après deux petites versions mineures visant à corriger quelques problèmes, notamment au niveau du déverrouillage avec l’Apple Watch ou encore des failles de sécurité, la firme à la pomme revient avec iOS 15.1. La mise à jour est d’ores et déjà disponible et vient apporter quelques nouveautés très attendues des utilisateurs telles que SharePlay ou encore le ProRes.

Les nouveautés de la mise à jour iOS 15.1 sur iPhone

Depuis plus d’un mois, Apple travaille activement sur iOS 15.1. Après une première bêta, soulignant notamment l’arrivée de SharePlay, ou encore une troisième bêta pour désactiver le mode macro automatique et introduire le ProRes, la firme de Cupertino vient finalement de déployer cette nouvelle mise à jour pour les iPhone. Si vous n’avez pas suivi les nouveautés annoncées via les bêtas, voici un rapide récapitulatif.

Pour commencer, SharePlay est enfin disponible sur les iPhone. Cette fonctionnalité, précédemment prévue pour iOS 15, permet de partager du contenu lorsque vous passez un appel sur Face Time. De ce fait, il est possible d’écouter une musique ou regarder une série avec vos interlocuteurs. Les grosses nouveautés restantes concernent la partie photo et vidéo des iPhone 13 pro et iPhone 13 Pro Max. En effet, iOS 15.1 vient permettre de désactiver le mode macro automatique du téléobjectif lorsqu’on se rapproche d’un sujet, mais aussi d’utiliser le format d’enregistrement vidéo au format ProRes. On découvre aussi que l’application Maison permet désormais de créer des automatisations pouvant se déclencher grâce à des capteurs de température ou d’humidité.

Avec iOS 15.1, Apple annonce aussi avoir corrigé les problèmes suivants :

L’app Photos pouvait indiquer à tort que l’espace de stockage était saturé lors de l’importation de photos et de vidéos.

L’app Météo pouvait ne pas afficher la température actuelle de votre position ; les couleurs des arrière-plans animés pouvaient également ne pas s’afficher correctement.

La lecture audio depuis une app pouvait se mettre en pause lors du verrouillage de l’écran.

L’app Cartes pouvait se fermer inopinément lors de l’utilisation de VoiceOver avec plusieurs cartes.

Les réseaux Wi-Fi disponibles pouvaient ne pas être détectés.

Mise à jour des algorithmes de calcul de la capacité de la batterie sur les iPhone 12 afin d’améliorer l’estimation de la capacité de la batterie au fil du temps.

Pour rappel, pour installer une mise à jour d’iOS, il suffit de se rendre dans l’application Paramètres, puis la section Réglages et cliquez sur Mise à jour logicielle.