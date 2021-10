[Earth-protecting Entrepreneurship] La litière pour chat Alfred au marc de café

En 2018, la consommation annuelle de café par les adultes en Corée est de 353 tasses par personne, ce qui montre à quel point les Coréens aiment le café. Mais, d’autre part, 1 150 tonnes de marc de café sont créées par an. Lorsque le café est extrait des grains de café, le marc de café produit du dioxyde de carbone et provoque la pollution atmosphérique lorsqu’il est brûlé, et lorsqu’il est enfoui dans le sol, la caféine interfère avec la croissance des plantes et cause la pollution du sol. Parlons d’une solution coréenne, la start-up Alfred.

Une solution écologique pour le marc de café – Alfred

Alfred (alfredpets.com) est l’entreprise qui poursuit ensemble les valeurs sociales et économiques en upcyclant le marc de café, et elle attire l’attention. L’entreprise (PDG Kwon Soon-woo, Shin Han-gyeol) est une marque d’animaux de compagnie écologique de premier plan qui fabrique « Black Sand (nom du produit d’outre-mer : Etiquette) », la litière pour chats faite avec du marc de café.

Alfred a développé Black Sand, une litière pour chats de luxe écologique et douce au toucher en utilisant le marc de café jeté. Cela a pour effet de réduire 336 g de dioxyde de carbone par 1 kg. De plus, Black Sand a fourni une nouvelle solution à l’industrie des produits pour animaux de compagnie avec son fort pouvoir désodorisant qui réduit l’odeur des excréments de 99,5 % en 30 minutes, ce que la litière existante pour chats ne pouvait pas faire.

Noir de manioc – La solution haut de gamme

L’entreprise a également dévoilé « Cassava Black (nom du produit d’outre-mer : Etiquette Plus) », un produit haut de gamme fabriqué en mélangeant la litière de café pour chats et la litière de manioc. Il a été amélioré en mélangeant du sable de manioc qui a le plus fort pouvoir d’agglutination à son sol de café et à ses ingrédients naturels. Le noir de manioc a pour effet environnemental de réduire 150 g de dioxyde de carbone par 1 kg.

La litière pour chats actuellement disponible sur le marché ne s’agglutine pas bien si la particule de litière est trop grande et crée trop de poussière si la particule est trop petite. Cassava Black a résolu les deux en s’agglutinant bien avec de la litière de manioc et un système de particules à trois couches pour contrôler la poussière.

Nos produits réduisent le problème de la déforestation et des déchets de bentonite, et aident à réduire les émissions de carbone sur la planète. Le marché des animaux de compagnie croît de 20 % chaque année, et nous voulons devenir une entreprise de services aux animaux de compagnie écologique. Ce produit est le premier pas vers ce mouvement, et à l’avenir, nous irons au-delà du marché coréen pour devenir une entreprise mondiale d’animaux de compagnie. Un membre de l’entreprise

G-hub est un centre d’aide aux start-up dans les contenus culturels établis par Gyeonggi-do créé pour mettre en relation les détenteurs d’idées aux entreprises et fournir des services personnalisés aux entrepreneurs et aux startups potentiels, tels que le soutien au financement des startups et le soutien aux réseaux d’experts.

→ Gwangmyeong G-hub news special page