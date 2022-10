Le K-Metaverse au MWC Las Vegas 2022

L’Agence nationale de promotion de l’industrie informatique (NIPA) a mis en place le pavillon NIPA K-Metaverse au Mobile World Congress (MWC) Las Vegas 2022. Cela ne vise pas seulement à stimuler les promesses d’entreprises locales de métaverse coréennes, mais renforce également les bases de l’industrie coréenne de métaverse dans son ensemble.

Au total, 28 entreprises coréennes ont participé au pavillon NIPA K-Metaverse. Au sein duquel des réunions d’affaires ont été organisées avec différents acheteurs locaux et étrangers intéressés. De plus, des programmes officiels tels que K-Metaverse DEMO DAY ont été également organisés pour montrer leur soutien au renforcement des relations publiques de chaque entreprise et au développement du marché étranger.

Le forum Industry City, l’un des programmes officiels du MWC Las Vegas, sur le thème The Future We Aspire To Face Global Challenges with K-Metaverse s’est tenu le 29 septembre. Il a permis de discuter des tendances technologiques du métavers coréennes et des perspectives futures de l’industrie. Des entreprises coréennes telles que Emotionwave, Aria, JJAANN, Tripbitoz et Xrisp ont participé.

De plus, le K-Metaverse DEMO DAY, qui fait partie du programme partenaire officiel du MWC, s’est tenu le 29 septembre. Il a promu les produits et solutions industrielles de chaque entreprise coréenne ainsi que des opportunités de networking en réunions 1:1.

Plus de 50 VCs mondiaux se sont réunis pour rencontrer des entreprises métavers coréennes pour cet événement MWC DEMO DAY. 19 entreprises étaient annoncées :