TEST – Lenovo ThinkPad X13s, l’ARM sous Windows au niveau d’Apple ?

Apple s’installe depuis plusieurs années désormais avec les puces M1 et M2. Utilisant l’architecture ARM, elles permettent d’avoir une très bonne autonomie, et une bonne efficacité énergétique. En l’occurrence, Apple est plutôt seul dans ce cas-là. Les dernières puces Intel ont été décevantes sur ces 2 points. Ainsi, Qualcomm vient avec la même architecture à travers le Snapdragon 8cx Gen 3. Est-ce que la puce est à la hauteur dans ce Lenovo ThinkPad X13s, et peut concurrencer Apple ? Réponse dans ce test.

Fiche technique du Lenovo ThinkPad X13s

Processeur Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 RAM 16 Go / 32 Go, LPDDR4X, 4266MHz, Soudée Stockage 256 Go / 512 Go / 1 ToSSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal Ecran 13.3″ (1920 x 1200), IPS, Anti-éblouissement, Non-Tactile, 100% sRGB, 300 Nits, 60Hz

Possibilité de prendre une option avec tactile GPU Qualcomm Adreno GPU Snapdragon 8cx Gen 3 Connectivité 5G millimétrique

WIfi 6E

Bluetooth 5.2

Prise Jack

2x USB-C 3.2 DImensions 1,34 cm x 29,87 cm x 20,64 cm Poids 1060 grammes Batterie 4 cellules, 49,5 Wh Prix A partir de 1709€, varie selon les configurations

Design et Hardware du Lenovo ThinkPad X13s

Ce PC portable s’inscrit dans la lignée des ThinkPad. Ainsi, le premier élément différenciant sera son petit curseur rouge en plein milieu du clavier. Celui-ci permet de faire des micros déplacements, comme avec un trackpad. Pour ajuster des curseurs, faire de la retouche … c’est idéal. Sinon, de manière générale, le design fait assez grossier. Il fait plutôt plastique, et s’éloigne d’un côté premium que l’on pourrait attendre pour ce prix.

Tout le châssis est formé d’un plastique recyclé, mat, mais qui fait vraiment cheap. De plus, il reste quand même assez épais pour un PC portable qui se veut très mobile. Il est en fait comme bombé, ce qui est assez déroutant. D’autant qu’il n’y a pas de contrainte particulière d’épaisseur, lié à une carte graphique par exemple.

On retrouve 3 ports, 2 USB-C et une prise jack. Cela reste pauvre, et un hub en USB-C semble obligatoire pour exploiter ce Lenovo ThinkPad X13s. Et pour la partie communication, Lenovo a conçu sa « communication bar », qui est la zone qui loge la caméra. Elle contient donc une webcam de 5 MP avec cache de confidentialité et un microphone.

Connectique et connectivité

Les deux ports USB-C La prise Jack et le tiroir SIM

Pour la partie connectivité, on est toutefois gâté. On se place sur les dernières normes de réseaux sans-fils. Donc d’un part, il y a le Wifi 6E. Cette norme vous permettra d’avoir un débit élevé, à condition que votre box soit compatible bien évidemment. Si vous recherchez à connecter des écouteurs ou casque sans-fils, le Bluetooth 5.2 assurera cette connexion. Et enfin, dans les cas où vous êtes en déplacement, les données mobiles, avec compatibilité 5G millimétrique, vous permettront d’assurer un lien avec Internet. De quoi travailler dans le bus, le train, à l’hôtel …

Clavier et pavé tactile

Il y a deux interfaces dédiées aux interactions sur un PC portable. D’une part l’écran peut être tactile, donc en est une, mais la combinaison clavier et pavé tactile est autrement plus importante. Ainsi, c’est un élément essentiel lors du choix raisonné d’un laptop, surtout quand il est voué à la mobilité. Dans le cas de ce Lenovo ThinkPad X13s, c’est très réussi. D’une part, le clavier est très confortable, on va vraiment apprécier l’utiliser.

Le stick rouge, marque de ThinkPad Un clavier confortable Un trackpad assez grand et avec boutons physiques

En plus, au centre de ce clavier, on retrouve le petit stick rouge, symbole des ThinkPad. Il va de pair avec le pavé tactile, car il vous permettra de faire de petits déplacements de souris. C’est pratique quand on recherche de la précision dans les déplacements. Et pour parler de ce trackpad justement, il est tout autant ergonomique. Il est tactile pour une partie, mais aussi physique pour simuler les boutons d’une souris. Cela permet de faire de vrais clicks, ce qu’on peut rechercher sur un PC portable parfois.

Ecran du Lenovo ThinkPad X13s

Sur ce laptop, on se place sur un écran plutôt petit. 13,3 pouces, c’est plus petit qu’une Tab S8 Ultra par exemple. Pour autant, cela permet d’avoir un format plutôt pratique, et vraiment à destination de la mobilité. Lenovo présente vraiment ce PC portable comme un smartphone transformé en laptop. Mais pour revenir à cet écran, il propose un format 16/10, très confortable pour l’essentiel des usages. L’augmentation de la taille en vertical permet de visualiser plus de contenu d’un article, de programmation …

La marque promet un traitement anti-éblouissement, et en effet, c’est plutôt réussi. Vous n’aurez pas particulièrement de reflets sur cet écran, ce qui est plaisant quand on le regarde plusieurs heures de suite. Votre écran pourra être tactile ou non, c’est en option. Également, il est légèrement dommage de retrouver du 60Hz et non du 90Hz, surtout à ce prix. Enfin, à l’extérieur, vous pourrez avoir quelques soucis, car la luminosité n’est que de 300 nits. Il vous faudra des conditions peu lumineuses pour correctement voir le contenu sur votre écran.

Audio du Lenovo ThinkPad X13s

Les haut-parleurs de ce Lenovo ThinkPad X13s ne sont pas très grands. Ils sont plutôt discrets, logés juste à côté du clavier, ce qui les contraint en taille. Ainsi, cela se ressent dans le son émis. Il ne va clairement pas être révolutionnaire. Il vous permettra de consommer du contenu ponctuellement, c’est certain. Mais gardez en tête la possibilité de connecter des écouteurs en Bluetooth, ou des enceintes en filaire. Cela vous sera utile quand vous vous posez pour regarder du contenu.

Performances

Ce n’est clairement pas un laptop gamer, qui carburera et vous lancera les derniers jeux à la mode. J’ai envie de dire, ce n’est pas ce qui est recherché si on s’intéresse à ce type de PC portable. Toutefois, il est pertinent de se demander si ce Snapdagon 8cx Gen 3 est à la hauteur tout de même. Il ne faudrait pas avoir des performances inférieures à la moyenne d’Intel ou Apple avec les M1.

Mais malheureusement, c’est plutôt le cas. On a parfois des ralentissements quand on se retrouve avec plusieurs logiciels ou onglets dans Chrome notamment. La navigation dans l’interface se fera parfois avec quelques ralentissements si vous poussez un peu au bout la machine. Pour autant dans l’ensemble, les performances sont largement satisfaisantes pour la bureautique, la programmation légère (ARM ne fait pas bon ménage avec de la programmation renforcée).

Autonomie

C’est un des avantages brandi par la marque pour ce Lenovo ThinkPad X13s : l’autonomie. Logiquement, conceptualisé comme un smartphone dans un PC, l’autonomie est essentielle. Et ici, elle atteint clairement la journée de travail complète, et peut tenir plusieurs jours selon vos usages. Si vous faites de la navigation internet, de la bureautique, et un peu de code, vous tiendrez aisément la journée, que ce soit avec la 5G activée ou non. Vraiment, c’est bluffant comme produit, car il est très autonome.

Conclusion

Ce Lenovo ThinkPad X13s se veut tout de même concurrent des ultra portables. Comparé à un smartphone par la marque, pour expliquer la conception du produit, cette philosophie se retrouve dans le produit. Toutefois, au-delà d’une très bonne autonomie, et ergonomie, des problèmes de performances et un design qui laisse à désirer font de ce laptop une solution intrigante. Plus cher que la concurrence pour des équivalences meilleures, le marché de ce PC portable semble donc assez limité, à des personnes qui recherchent un PC 5G millimétrique compatible, force principale de ce PC.