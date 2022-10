Xbox Game Pass : les nouveaux jeux d’octobre 2022

Microsoft vient de partager les jeux vidéo ajoutés sur le Xbox Game Pass en octobre 2022. Bien évidemment, il s’agit de la première salve de titres ajoutés durant le mois. Au total, 9 nouvelles expériences vidéoludiques seront disponibles, dont A Plague Tale Requiem, Scorn, Eville ou encore les saisons 1 et 2 du jeu narratif The Walking Dead.

Après Deathloop, le preview de Slime Rancher 2 ou encore Valheim et SpiderHeck à la fin du mois de septembre 2022, il est maintenant temps de connaitre les nouveaux jeux ajoutés au Xbox Game Pass en octobre :

Chivalry 2 (Cloud, console et PC) ;

Medieval Dynasty (Xbox Series X|S) – 6 octobre ;

The Walking Dead The Complete First Season (PC) – 6 octobre ;

The Walking Dead Season Two (PC) – 6 octobre ;

Costume Quest (Cloud et console) – 11 octobre ;

Eville (Console et PC) – 11 octobre ;

Dyson Sphere Program (PC) – 13 octobre ;

Scorn (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 14 octobre ;

À Plague Tale Requiem (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 18 octobre.

À travers cette nouvelle salve de jeu, nous découvrons notamment plusieurs jeux vidéos disponibles dès leur sortie sur le Xbox Game Pass : Eville, Dyson Sphere Program, et les tant attendus Scorn ainsi qu’A Plague Tale: Requiem.

Pour les mises à jour, le jeu The Elder Scrolls Online dispose de l’évènement Les Héros de l’Île-Haute jusqu’au 11 octobre ; et la onzième mise à jour du Monde avec le Canada est disponible sur Microsoft Flight Simulator.

Du côté des avantages pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft précise dans son communiqué que les joueurs pourront profiter du Pack Housewarming dans le jeu Eville ; de la version Deluxe de Need for Speed Heat ; ainsi que du Charme d’arme From Above dans Apex Legends.

Dès le 15 octobre 2022, le Xbox Game Pass dira au revoir à quelques titres de son catalogue. Pour rappel, il est possible de les acquérir à un prix avantageux (jusqu’à -20 %) avant leur départ.

Bloodroots (Cloud, Console et PC)

Echo Generation (Cloud, Console et PC)

Into The Pit (Cloud, Console et PC)

Ring of Pain (Cloud, Console et PC)

Sable (Cloud, Console et PC)

The Good Life (Cloud, Console et PC)

