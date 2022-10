Xiaomi annonce une armée de nouveaux produits (Xiaomi 12T, Redmi Pad, Smart Band 7 Pro…)

Le mardi 4 octobre 2022, Xiaomi est revenue en force avec l’annonce de plusieurs nouveaux produits : les smartphones Xiaomi 12T et 12T Pro ; la tablette Redmi Pad ; le bracelet Smart Band 7 Pro ; les écouteurs Redmi Buds 4 et 4 Pro ; les TV Q2 Series avec Dolby Vision IQ ; l’aspirateur robot Robot Vacuum X10+ et les aspirateurs-laveurs Truclean W10 Wet Dry Vacuum ; ou encore des distributeurs d’eau et de croquettes. Voici un rapide récapitulatif de chaque produit.

Xiaomi 12T Pro (à partir de 799 euros – disponible dès le 13 octobre) : premier smartphone de la marque avec un capteur principal de 200 Mpx, puce Snapdragon 8+ Gen 1.

(à partir de 799 euros – disponible dès le 13 octobre) : premier smartphone de la marque avec un capteur principal de 200 Mpx, puce Snapdragon 8+ Gen 1. Xiaomi 12T (à partir de 649 euros – dès le 13 octobre) : modèle un peu moins bien équipé avec capteur de 108 Mpx et un SoC MediaTek Dimensity 8100-ultra.

Smart Band 7 Pro (99,99 euros) : bracelet connecté Xiaomi avec écran AMOLED de 1,64 pouce (280 x 456 pixels) ; certifié 5 ATM ; mesure de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang ; puce GPS ; suivi de l’activité physique (117 sports) ; 12 jours d’autonomie en mode classique ; 150 thèmes différents.

Redmi Buds 4 (69,99 euros) et 4 Pro (89,99 euros) : écouteurs intra-auriculaires ; modèle Pro avec réduction active du bruit plus performante, autonomie de 9 heures sur une charge, double mode transparence, dont un pour mettre en avant les voix, deux transducteurs par oreillette et compatibilité SBC, AAC et LDAC.

Redmi Pad (299 euros – déjà disponible) : tablette avec écran LED de 10,61 pouces avec taux de rafraichissement de 90 Hz et certifications SGS de faible fatigue visuelle et TÜV Rheinland de faible luminosité ; quatre haut-parleurs Dolby Atmos ; puce MediaTek Helio G99 ; batterie de 8000 mAh compatible avec la charge rapide 18 W ; une caméra avant et arrière de 8 Mpx ; et MIUI 13 (Android 12).

Xiaomi TV Q2 Series (à partir de 699 euros en 50 pouces) : TV QLED 4K UHD compatible HDR Dolby Vision IQ, adaptant la luminosité de la dalle à l’éclairage de la pièce ; taux de rafraichissement de 60 Hz ; Dolby Atmos ; DTS-X ; deux haut-parleurs de 15 W ; 3 ports HDMI, deux ports USB, port Ethernet, un Composite, une sortie optique et un port jack 3,5 mm ; Wi-Fi 2,4 et 5 GHZ et Bluetooth 5.0 et Google TV.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ (899 euros): aspirateur robot avec station de recharge stockant les saletés dans un bac de 2,5 L ; nettoie aussi les sols à l’aide d’une serpillière à franges ; puissance d’aspiration de 4 000 Pa ; compatible avec Google Assistant et Alexa.