Xiaomi annonce le Xiaomi 12T Pro, un smartphone haut de gamme avec capteur 200 Mpx

En ce mardi 4 octobre 2022, Xiaomi est venu annoncer les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro. Sans grande surprise, le second modèle est le plus premium. Il embarque notamment une spécificité exclusive : un capteur photo principal de 200 Mpx.

Pour commencer, parlons de l’élément clé du Xiaomi 12T Pro : son capteur principal Samsung ISOCELL HP1 de 200 Mpx, le même que le Motorola Edge 30 Ultra.

Dans son communiqué de presse, l’entreprise explique que la combinaison de fonctions matérielles et logicielles ainsi que d’algorithmes permet au capteur d’offrir trois gros avantages aux utilisateurs : « une précision d’image sans précédent, des performances en basse lumière et une mise au point ultra rapide ». Dans les détails, le capteur mesure 1/1,22″ et propose des super pixels 16-en-1 à 2,56 μm ; un zoom optique x2 ; et une stabilisation optique. Il permet au passage de filmer en 8K.

Pour accompagner ce capteur de 200 Mpx, le module arrière dispose aussi d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un macro de 2 Mpx. À l’avant, le Xiaomi 12T Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz ; d’une définition de 1,5K (2712 par 1220 pixels) ; et d’une caméra frontale de 20 Mpx centrée en haut de l’écran.

Au niveau des performances, nous retrouvons le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, couplé à de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1. À noter, une chambre à vapeur « 65 % plus grande et d’une couche de matériaux de refroidissement 125 % plus grande » que celles du Xiaomi 11T Pro est de la partie. Du côté de l’autonomie, la batterie de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide 120 W, permettant ainsi une charge complète en 19 minutes.

Pour finir, le Xiaomi 12T Pro tourne sous Android 12 via MIUI 13 ; et s’équipe de deux haut-parleurs Dolby Atmos Harman Kardon ; d’un emplacement double-SIM ; du Bluetooth 5.2 ; du Wi-Fi 6E ; ainsi que la technologie NFC.

Le smartphone serait disponible prochainement à un prix de départ de 799 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.