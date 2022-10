Motorola annonce le Moto g32, disponible à partir de 229 euros

Motorola est une nouvelle fois de retour avec un smartphone abordable : le Moto g32. La firme américaine annonce que ce modèle « profiter au maximum du divertissement embarqué, il permet de passer à la vitesse supérieure en matière de consommation de contenus ». Le produit est proposé à un prix de départ de 229 euros.

Pour ce début d’automne 2022, Motorola annonce l’arrivée du Moto G32 en Europe, et donc en France. Pour ce nouveau modèle, l’entreprise propose tout d’abord un écran de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ ; un taux de rafraichissement 90 Hz ; et un poinçon centré en haut, renfermant une caméra selfie de 16 Mpx.

A l’intérieur, nous retrouvons une puce Snapdragon 680 de Qualcomm, couplée à 4 Go de RAM ainsi que 64 ou 128 Go de stockage interne. Le module photo s’équipe à l’arrière de deux capteurs : un grand-angle de 50 Mpx ; ainsi qu’un ultra grand-angle de 8 Mpx. Pour finir, la batterie de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide 30 W.

Le Motorola Moto g32 est d’ores et déjà disponible en deux configurations : 4/64 Go à 229 euros et 4/128 Go à 249 euros. La marque précise au passage que le packaging est réalisé avec 80 % de matières recyclées et de l’encre bio dégradable.

