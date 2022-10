Test – Oppo Reno 8 5G : un milieu de gamme design et performant

Oppo commence petit à petit à se faire une réputation dans notre hexagone. Pour autant, la marque chinoise ne se repose pas sur ses lauriers, que ce soit en termes d’innovation au niveau du design ou en termes de performances sur ses smartphones. Et le Oppo Reno 8 5G ne déroge pas à la règle. Encore un nouveau smartphone milieu de gamme, vaut-il le coup ou non face à la concurrence ? Éléments de réponse tout au long de cet article.

Unboxing

Qui dit smartphone milieu de gamme, dit unboxing de milieu de gamme. En effet, il manque, selon moi, un petit adaptateur USB-C vers jack 3.5 mm. Car vous l’aurez compris, ce dernier n’est pas présent sur l’Oppo Reno 8 5G. Nous aurons bien entendu le bloc de charge (proposant une charge SUPERVOOC de 80W) ainsi que la câble USB-C. Une coque est également de la partie.

Design et écran

Ce smartphone propose une face arrière magnifique. Elle offre des couleurs très agréables en fonction de la lumière et il faut le dire, le rendu est du plus bel effet. La face arrière intègre bien entendu le module photo, composé de 3 capteurs. Les touches de volumes sont sur la tranche gauche tandis que le bouton power sera sur la tranche droite. Pour finir, la trappe SIM ainsi que le port de chargement USB-C seront présents sur la tranche inférieure du smartphone.

L’écran dispose d’une dalle AMOLED avec une diagonale de 6.4″. Un très bon choix de la part de la marque, l’AMOLED étant un très bon compromis dans un smartphone de cette gamme. Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz et sa résolution est de 1080 x 2400 pixels. Pour ce qui est de la luminosité, elle est très correcte et le téléphone sera agréable à utiliser, même en extérieur.

Appareil photo

Comme mentionné plus tôt, le Oppo Reno 8 dispose d’un triple capteur. Le premier est le capteur principal, disposant d’une résolution de 50 MP. Le second est un capteur grand-angle de 8 MP tandis que le dernier, de 2 MP, sera utilisé pour la macro. Pour finir, nous retrouvons un double flash LED dans ce bloc appareil photo.

Dans les faits, le capteur principal fait plutôt bien son office. La qualité globale est plutôt bonne, comme les couleurs, bien fidèle à la réalité. Comme sur la seconde photo par exemple, qui reflète parfaitement les magnifiques couleurs de ce coucher de soleil. De nuit, nous perdrons pas mal en détail. En effet, l’appareil photo a tendance à un peu trop tendance à lisser la scène, sûrement pour cacher un capteur un peu faiblard. Mais dans l’ensemble, l’Oppo Reno 8 5G se débrouille plutôt bien sur cette partie-là.

De nuit, le smartphone fera l’affaire pour dépanner, mais la qualité n’est pas non plus exceptionnelle. En effet, les couleurs ne sont pas trop réalistes. Cependant, la qualité des détails est plutôt correcte pour une photo dans cette obscurité.

Performances & autonomie

Ce smartphone est animé par un processeur MediaTek Dimensity 1300, cela change un peu de tous les smartphones sous Qualcomm. Le CPU est accompagné de 8 Go de RAM, largement suffisant de nos jours. En utilisation classique, il se débrouille plus que bien, tout comme lors d’un benchmark sous Antutu. En effet, il obtient un score très honorable, qui démontre bien les capacités du smartphone en conditions réelles. Il pourra faire tourner assez facilement les derniers jeux, sans pour autant performer sur les jeux les plus lourds.

Avec une batterie de 4 500 mAh, le smartphone pourra facilement vous tenir une journée. Mais ne vous attendez pas à beaucoup plus, surtout avec un usage porté sur les réseaux sociaux, les jeux ou autre. Côté recharge, c’est la rapidité qui prime avec le chargeur SuperVOOC 80W. En effet, il vous faudra seulement 30 minutes pour une recharge complète.

Conclusion

Cet Oppo Reno 8 5G est un bon compromis dans la myriade de smartphones moyens de gamme. Entre design très jolis, pris en main agréable et performances acceptables, il dispose de nombreux points positifs. Les photos sont également largement correctes pour un usage amateur. Le prix est peut-être le seul gros point négatif. En effet, il faudra compter pas moins de 599 € sur Amazon pour se le procurer.

