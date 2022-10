Cybersécurité : le fonds HLD de Jean-Bernard Lafonta se mobilise

Face à la hausse spectaculaire des cyberattaques en France, les entreprises doivent absolument se défendre en adoptant les bonnes pratiques. Une problématique prise à bras le corps par HLD, le fonds d’investissement dirigé par Jean-Bernard Lafonta, qui accompagne ses participations capitalistiques par la mise en place d’une véritable stratégie cyber.

Spécialiste du private equity (capital-investissement), le groupe d’investissement européen HLD pilote aujourd’hui le portefeuille de 19 entreprises positionnées dans des domaines d’activités très variés. Mais les participations du fonds dirigé par Jean-Bernard Lafonta ont toutefois un point commun : elles peuvent à tout moment être la cible de cyberattaques.

Parmi les entreprises soutenues par HLD, on peut citer 52 Entertainment, qui anime une immense communauté de joueurs répartis dans 180 pays, SSG, qui gère 5 milliards de data retraitées chaque mois ou encore MVG, qui collabore avec des industries ultra-sensibles (aérospatial, télécoms…). Il est donc primordial qu’elles soient prêtes à parer tous types de menaces sur internet. C’est la raison pour laquelle Jean-Bernard Lafonta a placé la cybersécurité au cœur de la feuille de route de HLD.

Afin de contrôler les risques, le groupe a nommé en octobre 2021 Julien Cordouan en qualité de Responsable des opérations commerciales et numériques. Cet expert s’est immédiatement emparé du sujet. En l’espace d’un an, le fonds d’investissement a identifié les attentes et problématiques cybers propres à chaque participation. Le groupe a ensuite déployé une approche commune permettant aux sociétés d’adopter les bonnes pratiques. Une stratégie basée sur les recommandations de l’ANSSI et du NIST : Audit, tests d’intrusion, scan passif des actifs, CERT, stratégie de back-up…

Le 23 septembre dernier, le fonds est même allé plus loin en organisant sa « journée Cyber ». Les référents des 17 participations présentes ont défini ensemble leurs enjeux pour 2023. Deux axes ont ainsi été tracés. Le premier enjeu consiste à renforcer la protection des actifs par une authentification multi-facteurs (MFA) forte et facile pour les employés. HLD va également mettre en place un EDR (Endpoint Detection & Response) adapté aux entreprises de taille intermédiaire pour la protection des PCS des employés.

Le groupe de Jean-Bernard Lafonta épaule les sociétés sur le temps long, afin qu’elles puissent développer tout leur potentiel de croissance. L’accompagnement fait donc partie de son ADN. C’est pourquoi HLD analyse les préoccupations de ses participations pour qu’elles répondent à leurs enjeux extra-financiers.

« Dans ce cadre, les sociétés du portefeuille profitent de la puissance d’un groupe capable de fédérer, pour le compte de ses participations, des partenaires incontournables tels que SecurityScoreCard pour les évaluations, SoSafe pour le training, Advens pour les tests d’intrusion ou encore Almond pour la réponse aux incidents », précise HLD dans un communiqué.

Le fonds d’investissement européen souhaite aussi développer une synergie de la cybersécurité, en jouant sur la transversalité. Objectif : mobiliser la communauté de ses participations pour que les sociétés les plus expérimentées face aux menaces cyber transmettent leurs savoirs aux sociétés les moins armées.

Lors de la « journée Cyber », les sociétés ont notamment décidé de créer un groupe inter-participations qui permettra de partager les avancées, difficultés et autres questionnements sur le sujet de la cybersécurité. Objectif : miser sur le collectif pour progresser et combattre efficacement les pirates informatiques.