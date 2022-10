Pixel Watch : une montre connectée bien moins chère que l’Apple Watch Series 8

Google compte taper fort en ce mois d’octobre en annonçant sa première montre connectée : la Pixel Watch. Dans un nouveau rapport, le journaliste Roland Quandt vient de préciser le placement tarifaire de la firme américaine avec ce produit. Nous apprenons ainsi que son prix tomberait sous la barre des 400 euros, la rendant bien plus abordable que l’Apple Watch Series 8.

Le 6 octobre 2022, Google viendra annoncer les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, mais aussi sa montre connectée Pixel Watch. Alors que l’entreprise a récemment partagé une vidéo montrant le design et les cadrans de sa tocante connectée, une nouvelle information vient de tomber : son prix.

Dans une série de publications sur Twitter, Roland Quandt a en effet partagé le prix au Royaume-Uni : 339 livres sterling. Il ajoute ainsi que le prix en Europe serait de 379 euros pour la version Bluetooth/Wi-Fi ; contre 419 pour la déclinaison 4G.

En soi, les indiscrétions du journaliste allemand se rapprochent de celles de 9to5Google. Fin août, le site estimait le prix de lancement de la Pixel Watch à 349,99 dollars pour la version standard, et 399,99 dollars pour le modèle cellulaire. Ces prix américains sont bien évidemment hors taxes.

Avec ce placement tarifaire, Google viendrait fortement s’attaquer au marché des montres connectées. La Pixel Watch viendrait en effet se placer bien en dessous du prix de l’Apple Watch Series 8 (à partir de 499 euros en Bluetooth/Wi-Fi et 539 euros en cellulaire). Face à Samsung, le prix serait quant même plus élevé par rapport à la Galaxy Watch 5 en 40 mm (à partir de 299 euros en Bluetooth/Wi-Fi et 349 euros en cellulaire).

Reste maintenant à savoir ce que la montre connectée a dans le ventre. Pour cela, rendez-vous le 6 octobre à partir de 16 h, heure française, pour découvrir la Pixel Watch durant la conférence Made by Google.