Pixel Watch : Google précise le design et les cadrans de sa montre connectée

Google vient de partager une nouvelle vidéo sur YouTube nommée : « Le design de la Google Pixel Watch ». À travers cette dernière, la firme de Mountain View vient bien évidemment dévoiler la montre connectée sous tous ses angles ; les bracelets ; ainsi que différents cadrans, somme toute minimalistes.

Cette semaine, le teasing autour des prochains produits de Google a débuté. Après avoir découvert la date de début des précommandes des Pixel 7, l’entreprise a parlé de la Pixel Watch en vidéo.

À travers une vidéo de 51 secondes publiée sur YouTube, Google montre à nouveau le design de sa première montre connectée. Nous retrouvons ainsi le cadran circulaire, accompagné d’une molette ressemblant fortement à la Digital Crown des Apple Watch. En affichant rapidement le dessous de la Pixel Watch, il est possible d’apercevoir la mention d’un verre Gorilla Glass.

Du côté des coloris, la montre connectée se décline en trois boitiers en acier inoxydable : argent, noir et or. Pour les bracelets, quatre variantes sont de la partie : Hazel Lemongrass (jaune/vert), Chalk (blanc/beige), Charcoal (gris) et Obsidian (noir).

Pour finir, Google a partagé des images de sept cadrans différents conçus pour la Pixel Watch (voir image ci-dessous). Nous retrouvons ainsi plusieurs cadrans analogiques et numériques, avec ou sans complications.

À titre d’information, Google va annoncer les Pixel 7 et 7 Pro ainsi que la Pixel Watch dans un peu moins de deux semaines. Une conférence Made by Google se tiendra en effet le 6 octobre 2022 à partir de 16 heures.

Aux dernières nouvelles, une fuite d’information est récemment venue révéler le prix de la Pixel Watch. La montre connectée se placerait ainsi entre celui des Galaxy Watch 5 et de l’Apple Watch Series 8 avec un prix de 349,99 dollars américains hors taxes en version Wi-Fi/Bluetooth, contre 399,99 dollars pour le modèle cellulaire.