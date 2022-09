Top 10 des coques pour iPhone 14 Pro et Pro Max

Les iPhone 14 et 14 Pro sont maintenant disponibles. Dans le cas où vous avez craqué pour ces nouveaux modèles, il est l’heure de protéger votre nouveau smartphone Apple. Découvrez dans notre article notre top 10 des coques à acheter !

Notre sélection de 10 coques pour iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

La traditionnelle coque transparente MagSafe Apple

Envie de profiter du design de votre nouvel iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max, mais aussi de MagSafe ? La meilleure option est la coque transparente d’Apple, alliant finesse et légèreté au passage.

Cette dernière est confectionnée à base d’un mélange de polycarbonate optiquement transparent et de matériaux souples, protégeant l’arrière du smartphone et les boutons contre les dégâts extérieurs ainsi que les rayures.

En plus de cela, cette coque transparente signée Apple est conçue pour résister au jaunissement.

Retrouvez la coque transparente MagSafe à 59 euros sur Amazon.

Produit disponible sur Apple Coque Transparente avec MagSafe pour iPhone 14 Pro ​​​​​​​

Voir l'offre 59,00 €

Une coque transparente abordable plus abordable signée ESR

Pour les plus petits budgets, sachez qu’ESR propose une coque transparente trois fois moins chère qu’Apple. Elle arbore le même design transparent, avec les aimants MagSafe.

Le constructeur précise la présence d’une protection contre les chutes de Grade Militaire ; des bordures permettant de protéger l’écran et du module photo arrière ; ou encore un dos en acrylique résistant aux rayures.

À 19,99 euros sur Amazon.

Produit disponible sur ESR Coque Magnétique Classic Hybrid avec HaloLock Compatible avec iPhone 14 Pro Max, Compatible avec MagSafe, Protection Antichoc de Grade Militaire, Dos Anti Rayures, Transparent

Voir l'offre 19,99 €

Mujjo – En cuir et compatible MagSafe

Mujjo propose depuis de nombreuses années des coques pour iPhone haut de gamme. Nous en avions testé et pris en main par le passé. Mais ils avaient loupé le coche du MagSafe pour l’iPhone 13. Mais ce retard est fini avec leurs versions pour iPhone 14 et iPhone 14 Pro ! On y retrouve donc la technologie magnétique intégrée à l’étui en cuir pour une charge sans fil rapide, ainsi qu’une compatibilité avec les accessoires MagSafe.

Mais aussi, des boutons métalliques peints pour offrir une esthétique minimaliste, mais aussi une sensation réelle de clic à l’utilisation. Le cuir tanné végétal très apprécié des Pays-Bas a été spécialement développé pour créer une finition durable qui s’embellit avec le temps. Et l’intérieur du boîtier est doublé de microfibre japonaise, un tissu fin et ultra résistant.

Au niveau de la protection, une bosse surélevée autour de la caméra arrière protège les lentilles. Pour protéger l’écran, le cuir dépasse de 1 mm au-dessus du bord du verre, évitant le frottement en cas de chute ou sur une table. Une version avec un wallet est aussi disponible.

Retrouvez cette dernière sur le site de la marque pour 54 €.

Les coques en cuir d’Apple pour iPhone 14 Pro

Comme chaque année, Apple propose ses propres coques en cuir compatibles MagSafe. Pour les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, cinq coloris sont de la partie : Terre de Sienne ; Vert forêt ; Encre violette ; Minuit ; et Orange.

Disponible directement sur Amazon via la boutique officielle d’Apple.

Produit disponible sur Apple Coque en Cuir avec MagSafe pour iPhone 14 Pro - Minuit ​​​​​​​

Voir l'offre 69,00 €

UAG CIVILIAN FOR MAGSAFE SERIES

UAG ou URBAN ARMOR GEAR est une marque qui est depuis longtemps sur le marché des protections ultra-résistantes, à la fois pour iPhone, AirPods, Mac et plein d’autres modèles de téléphone et tablettes. La série Civilian MagSafe pour l’iPhone 14 est conçue avec une coque blindée légère moulée et un noyau souple absorbant les chocs à coussin hexagonal. Avec un contour d’écran surélevé qui protège contre les impacts et rayures sur l’écran.

La coque est conçue dans un matériau qui permet une très bonne prise en main, évite les glissades et offre une protection maximale en même temps. Le tout est en plus compatible MagSafe, ce qui est vraiment rare dans une coque haute protection. Surtout que cette intégration est très discrète contrairement aux coques transparentes. Comme pour les nouveaux AirPods, une utilisation avec une dragonne est possible !

À retrouver sur Amazon pour 55 €.

Produit disponible sur Urban Armor Gear UAG Civilian Housse Compatible avec Apple iPhone 14 Pro [Wireless Charging/magnétiquement Compatible, Résistante aux Chutes, Bord surélevé] Noir

Voir l'offre 66,49 €

Les coques en silicone Apple pour iPhone 14 Pro

Pour rester sur les classiques d’Apple, sachez que la firme à la pomme propose une nouvelle collection de coques en silicone pour iPhone 14 Pro et Pro Max : Soleil pâle ; Bleu cactus ; Lilas ; Baie de sureau ; Rose craie ; Bleu orage ; Bleu orage ; et Rouge.

À retrouver sur Amazon à 59 €.

Produit disponible sur Apple Coque en Silicone avec MagSafe pour iPhone 14 Pro - Minuit ​​​​​​​

Voir l'offre 59,00 €

UAG DOT FOR MAGSAFE

Voici une deuxième coque par UAG pour Apple iPhone 14 Pro. La version DOT aussi compatible MagSafe. C’est une coque plus légère qui protègera légèrement moins, mais avec plus de style. En effet, celle-ci garantit une protection contre les chutes de 4,8 mètres contre 6 mètres pour la CIVILIAN.

Il s’agit d’une coque en silicone doux. Un design amusant et texturé à trous garde les choses légères et aérées, tandis que le silicone liquide doux au toucher de qualité supérieure est agréable dans votre main. Mais surtout ne glissera pas, chose qui peut arriver avec une coque lisse.

La compatibilité MagSafe se fait sans souci avec un aimant rajouté dans la coque. Les coins de la coque sont renforcés pour éviter la casse en cas de chute et rajoutent une assurance supplémentaire.

À retrouver pour 45€ sur Amazon.

Produit disponible sur [U] par UAG Étui conçu pour Dipsy 2022 avec aimant bleu à pois céruléens écran de 6,1"

Voir l'offre

Le premier prix des coques en silicone

Pour les plus petits budgets souhaitant vraiment profiter d’une coque en silicone pour son iPhone 14 Pro, sachez que la marque TOCOL (4,6/5 sur Amazon) propose une offre assez intéressante à 18,99/19,99 euros comprenant :

Une coque en silicone (11 coloris différents) ;

Deux verres trempés pour l’écran ;

Deux verres de protection pour le module photo.

Produit disponible sur TOCOL 5 en 1 Coque iPhone 14 Pro Max Kit, Contenir 2 Verre Trempé + 2 Caméra Arrière Protecteur, pour iPhone 14 Pro Max Coque Silicone Antichoc 360 Degrés Protection Complète - Violet Intense

Voir l'offre 18,99 €

Catalyst – CRUX Magsafe

Catalyst a présenté de nouvelles coques CRUX et Influence MagSafe pour l’iPhone 14. La coque Crux est conçue avec des coins 33 % plus larges pour protéger les bords de l’iPhone des chocs et des rayures. La coque Catalyst Crux pour iPhone 14 Pro est conçue pour résister à des chutes de 3 m. En plus grande première chez le constructeur, la coque est compatible Magsafe, ce qui est devenu essentiel, mais rare sur des coques haute protection. Un bon point très agréable en 2022 !

Sur Amazon pour 59 €.

Produit disponible sur Catalyst Crux Case for iPhone 14 Pro, Compatible with MagSafe, Fingerprint Resistant, Anti Yellow, Durable, Drop Proof, Easy to Clean, Easy to Instal, Easy to Hold, Lanyard Included - Stealth Black

Voir l'offre 59,99 €

De la personnalisation avec les coques Casetify

Pour finir, nous vous conseillons les coques de Casetify, notamment pour leur aspect ultra-personnalisable. Aux dernières nouvelles, l’entreprise a lancé de nouvelles coques Bounce pour les iPhone 14. Quelques mois auparavant, nous vous parlions aussi d’une nouvelle collection de coques durables et recyclées pour iPhone.

Encore un peu de temps ? Découvrez toutes les nouveautés des iPhone 14 Pro !