CASETiFY annonce une collection de coques durables et recyclées pour iPhone 11, 12 et 13

Avoir une coque sur son iPhone est quasiment obligatoire. En effet, le prix de ces smartphones signés Apple implique d’en prendre grandement soin afin de ne pas repasser à la caisse. Le 1er mars 2022, CASETiFY est d’ailleurs venu annoncer une nouvelle collection pour protéger les iPhone 11, 12 et 13. Cette dernière présente un avantage innovant de taille : le fait de proposer des coques durables à base de matériaux recyclés, d’anciennes coques et de plantes.

Des coques durables et recyclées pour iPhone 11, 12 et 13 avec CASETiFY

Envie d’une coque pour votre iPhone 11, 12 et 13 ? Nous vous conseillons aujourd’hui de regarder du côté de CASETiFY. Le spécialiste des coques personnalisées vient de présenter une nouvelle collection du nom de Impact Crush.

Via un communiqué, l’accessoiriste hongkongais est tout d’abord venu réaffirmer son ambition d’offrir une « protection fiable avec des produits fabriqués à partir d’une plus grande composition de matériaux recyclés et à base de plantes » afin d’offrir « un accessoire qui protège mieux le téléphone et la planète. » Pour cela, CASETiFY souligne notamment avoir amélioré la protection et le design de ses coques Impact Cases en intégrant de nouveaux matériaux. La marque explique ainsi qu’elles sont « fabriqués à partir d’un mélange exclusif de bioplastique d’origine végétale, qui désormais construit à partir de 65 % de matériaux durables.«

CASETiFY Impact Crush

Concernant la nouvelle gamme de coques Impact Crush, CASETiFY explique qu’elle est confectionnée grâce à un mélange de plastiques recyclés et de « matériaux exclusifs provenant de coques de téléphone en fin de vie collectées dans le cadre du programme de recyclage de la marque » (Re/CASETiFY). En plus de cela, le partenariat avec TerraCycle, permettant de donner une seconde vie aux étuis de protection des téléphones, permet de réduire les émissions de carbone de 20 % concernant le processus de fabrication de ces nouvelles coques. Pour terminer, la marque explique que l’étui Impact Crush profite d’une protection à base de plantes (qìtech™ 2.0). À noter, ces coques permettent de protéger de chutes jusqu’à 2 mètres de hauteur et sont compatibles avec MagSafe ainsi que la charge sans fil.

CASETiFY Ultra Impact Crush

Pour finir, CASETiFY explique que les coques Ultra Impact Crush profitent de leur côté de » 4 coins pare-chocs supplémentaires qìtech™ 2.0 à base de plantes. » Cette gamme est fabriquée avec un mélange de boitiers de téléphones recyclés, de matériaux durables ainsi que d’un « revêtement antimicrobien DEFENSiFY, fabriqué en toute sécurité pour être 100% sans BPA.«