Sonos lance la Roam SL : une version plus abordable de son enceinte connectée

Sonos vient d’annoncer une nouvelle version de son enceinte connectée phare, la Sonos Roam SL. Elle reprend toutes les caractéristiques du modèle original, à un détail près.

Sonos Roam SL : la même, sans assistant vocal

On ne change pas une équipe qui gagne : Sonos l’a bien compris ! Au lieu de proposer une nouvelle version de son enceinte connectée portable, le constructeur Sonos vient d’annoncer une déclinaison dépourvue de micro.

Sans micro, il devient impossible d’utiliser l’enceinte comme kit mains libres ou bien comme dispositif pour communiquer avec Alexa, Google Assistant ou Siri. La Sonos Roam proposait aussi un réglage automatique du son en analysant les bruits environnants, une fonctionnalité baptisée Trueplay, qui n’est plus possible non plus sur la Roam SL.

Pour la partie sonore, Sonos conserve l’architecture de la Roam, avec un haut-parleur de basses/médiums et un tweeter, propulsés par deux amplificateurs Classe H.

Comme le modèle initial, la nouvelle enceinte reprend la taille de la Roam, puisqu’elle mesure 168 x 62 x 60 mm, soit un format assez compact, pour un poids de 430 g.

Une enceinte nomade polyvalente

La Roam SL propose également la compatibilité AirPlay 2, le multiroom au sein de l’écosystème maison, une certification IP67, une autonomie de 10 heures, un port USB-C (5V/3A), et la charge sans fil (avec un chargeur tiers, ou le modèle magnétique de Sonos).

L’enceinte Sonos Roam SL sera disponible à partir du 15 mars 2022 au tarif de 179 euros, mais vous pouvez déjà la précommander sur le site de Sonos.

Ce prix vous rappelle peut-être quelque chose : c’était celui de la Roam première du nom, qui est ensuite passé à 199 euros suite à l’augmentation des prix des produits de l’entreprise californienne.