Test – SONOS ERA 300 : Un son dans un écrin moderne

L’enceinte SONOS ERA 300 suscite beaucoup d’intérêt parmi les audiophiles et les amateurs de technologie audio. Elle offre une promesse de qualité sonore et une intégration parfaite dans l’écosystème SONOS. Cette enceinte haut de gamme a beaucoup à offrir. Dans cet article, nous allons plonger dans le monde de la SONOS ERA 300 en examinant de près son design élégant, ses caractéristiques techniques, sa qualité sonore exceptionnelle, et son intégration fluide dans l’écosystème SONOS, y compris son application dédiée.

SONOS ERA 300, packaging et design

Le déballage de la SONOS ERA 300 est une expérience à part entière. Le packaging est minimaliste, à l’image du design épuré de l’enceinte elle-même. À l’ouverture de la boîte, vous découvrirez l’enceinte parfaitement protégée et accompagnée d’accessoires essentiels. Ces derniers comprennent un câble d’alimentation et le guide de démarrage rapide. La simplicité du packaging reflète l’approche élégante de SONOS, et dès le départ, cela annonce une expérience utilisateur soignée.

En ce qui concerne le design de la SONOS ERA 300, elle arbore une esthétique particulière. Ses courbes douces et ses finitions en font un objet élégant qui s’intègrera parfaitement dans n’importe quel intérieur moderne. Les commandes tactiles discrètes sur le dessus de l’enceinte ajoutent à son aspect minimaliste et facilitent son utilisation. De plus, son format compact la rend facile à placer dans différentes pièces de la maison, tout en préservant la qualité sonore exceptionnelle pour laquelle SONOS est réputé.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

La SONOS ERA 300 est bien plus qu’une simple enceinte. Elle est équipée de caractéristiques techniques de pointe qui la placent au sommet de sa catégorie. Voici un aperçu de ses caractéristiques principales :

Connectivité : La SONOS ERA 300 offre une connectivité sans fil Wi-Fi 6, mais aussi du Bluetooth 5.0. Cette polyvalence permet de l’intégrer facilement à votre réseau domestique.

TruePlay : La fonction TruePlay de SONOS permet à l’enceinte de s’auto-calibrer en fonction de l’acoustique de la pièce. Elle ajuste automatiquement les paramètres sonores pour une expérience d’écoute optimale. Elle prend en compte les réflexions sonores et les caractéristiques de la pièce.

Assistant vocal : La SONOS ERA 300 est compatible avec SONOS voice control et Alexa.

Dolby Atmos et son spatial : L’enceinte est compatible avec Dolby Atmos, offrant ainsi un son immersif et une expérience cinématographique à domicile. Le son spatial permet de ressentir chaque détail audio dans une pièce, créant une expérience d’écoute unique.

Partie audio : 6 amplificateurs numériques de classe D, 4 tweeters, 2 woofers, micro avec interrupteur.

Hauteur 160 mm, largeur 260 mm, profondeur 185 mm, poids 4,5 kg.

Adaptateur USB-C vers jack 3.5 mm en option

Calibration True Play

En ce qui concerne la calibration TruePlay, cette fonctionnalité est tout simplement révolutionnaire. Elle mesure automatiquement l’acoustique de la pièce en utilisant le microphone intégré à l’enceinte, puis ajuste les paramètres sonores en conséquence. Cela signifie que, peu importe où vous placez l’enceinte, elle s’adaptera pour offrir la meilleure qualité sonore possible. L’installation est simple, et cela élimine la nécessité de régler manuellement l’égalisation.

A noter que cette calibration n’est disponible que pour les possesseurs d’appareil Apple. Une calibration Android est toutefois possible mais est beaucoup moins performante et plus sommaire. La raison est simple, SONOS maitrise la qualité des micros d’Iphone. En revanche sur Android, la qualité des micros peut varier d’un appareil à un autre car on trouve des appareils Android aussi bien à 150€ qu’à 1500€.

SONOS ERA 300 : La qualité sonore

La qualité sonore est l’élément central de toute enceinte, et la SONOS ERA 300 excelle à ce niveau. Avec ses haut-parleurs de haute qualité et sa technologie de pointe, cette enceinte produit un son riche, équilibré et immersif. Les aigus sont cristallins, les médiums sont chaleureux, et les basses sont profondes sans être envahissantes.

La prise en charge de Dolby Atmos élève l’expérience sonore à un niveau supérieur. Les effets sonores se déplacent de manière dynamique dans l’espace, créant une sensation d’immersion totale. Que vous écoutiez de la musique, regardiez un film ou jouiez à des jeux, la SONOS ERA 300 offre une expérience audio exceptionnelle.

Avec le son spatial, le son semble provenir de tous les angles, créant une scène sonore réaliste. Cela ajoute une dimension supplémentaire à votre expérience de divertissement à domicile. A noter que la possibilité de la coupler avec d’autres enceintes SONOS dans un système audio multi-pièces. Cela permet de diffuser de la musique dans toute la maison, créant une expérience sonore cohérente et immersive.

L’Écosystème SONOS et son application iOS ou Android

L’un des avantages majeurs de la SONOS ERA 300 est son intégration transparente dans l’écosystème SONOS. Cette enceinte peut être facilement ajoutée à un système multi-pièces SONOS existant, permettant de synchroniser la musique dans toute la maison.

L’application SONOS pour iOS et Android est l’outil clé pour tirer le meilleur parti de l’expérience SONOS. L’application est conviviale et offre un contrôle total sur la musique. On peut créer des listes de lecture, gérer les paramètres sonores, et même regrouper plusieurs enceintes pour diffuser de la musique dans plusieurs pièces simultanément.

De plus, l’application SONOS offre une intégration transparente avec les principaux services de streaming musical, tels que Spotify, Apple Music, et bien d’autres. Cela signifie que l’on peut accéder à des millions de chansons et de listes de lecture directement depuis l’application SONOS, simplifiant ainsi la diffusion de sa musique préférée.

Conclusion

En conclusion, la SONOS ERA 300 est une enceinte haut de gamme qui offre une combinaison exceptionnelle de design élégant, de caractéristiques techniques de pointe, de qualité sonore exceptionnelle et d’intégration fluide dans l’écosystème SONOS. Avec des fonctionnalités telles que TruePlay et Dolby Atmos, elle transforme la maison en un lieu de divertissement audio de premier ordre. Si vous recherchez une expérience sonore de qualité supérieure et une facilité d’utilisation, la SONOS ERA 300 mérite certainement d’être sur votre liste de souhaits. Avec son design épuré et son intégration transparente dans l’écosystème SONOS, elle apportera une touche de modernité à n’importe quelle pièce de votre maison.