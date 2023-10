Test – Jabra Elite 10 : Une excellente réduction de bruit

Les écouteurs sans fil ont révolutionné notre expérience audio, et parmi les options disponibles sur le marché, les Jabra Elite 10 se démarquent par leur design élégant, leurs fonctionnalités de pointe et leur belle qualité sonore. Dans cet article, nous plongerons dans l’univers des Jabra Elite 10, en commençant par leur ergonomie et leur design avant de passer en revue leurs caractéristiques techniques, leur qualité sonore, leur autonomie et leur application.

Ergonomie et design des Jabra Elite 10

Les Jabra Elite 10 sont conçus avec un souci du détail et de l’esthétique. Leur forme ergonomique s’adapte confortablement à vos oreilles. Cela garantit un ajustement stable même lors des activités les plus intenses. Les embouts en silicone doux offrent un confort durable. De plus, Jabra a inclus une variété d’embouts auriculaires pour s’assurer que chacun puisse trouver le parfait ajustement.

A noter leur forme allongée que l’on trouvait déjà sur les Jabra 85T. le silicone souple qui entoure l’oreille procure un ajustement confortable, permettant de réduire la fatigue liée au port prolongé des écouteurs tout en s’adaptant à toutes les morphologies d’oreilles.

Le design épuré des écouteurs leur confère une apparence élégante et discrète. Jabra a fait le choix de ne pas inclure des commandes tactiles, mais physiques. Il faut noter que ça marche vraiment très bien, les pressions à effectuer sont douces et ne génèrent pas de gêne lors d’un appui. Avec cette technologie, on évite les mauvaises manipulations que l’on peut retrouver sur des écouteurs tactiles.

L’étui de chargement a également été retravaillé pour la nouvelle gamme. Il est désormais plus compact et même ultra-compact par rapport à ses concurrents. Dans une poche, c’est le format parfait.

A droite les Jabra 85T et en bas les Sennheiser TW3

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Optimisés pour Dolby Atmos avec Dolby Head Tracking, offrant une expérience Dolby Atmos plus immersive.

Technologie Jabra ComfortFit pour un ajustement naturel et aéré, avec un design semi-ouvert pour soulager la pression sur l’oreille.

Technologie d’appel 6 microphones exploitant des algorithmes avancés pour une meilleure clarté des appels dans tous les environnements.

Jabra Advanced ANCTM, qui bloque deux fois plus de bruit que l’ANC standard de Jabra.

Technologie HearThrough avec réduction du bruit du vent.

Autonomie de 6 heures (27 heures avec l’étui) avec ANC activé, et étui pratique adapté à la charge sans fil.

Certifié IP57.

Connexion Bluetooth Multipoint.

Assistance vocale mains libres, Fast Pair, Swift Pair et lecture Spotify Tap.

Prise en charge du Bluetooth Low Energy (LE) & LC3, LC3 plus avec une future mise à jour du micrologiciel.

Boutons physiques et non tactiles

Qualité sonore des Jabra Elite 10

La qualité sonore des Jabra Elite 10 est un véritable point fort. Grâce à sa réduction de bruit active « Jabra Advanced Active Noise Cancellation », les Elite 10 éliminent également les bruits ambiants et s’ajustent automatiquement à l’environnement. Les écouteurs vont ajuster automatiquement l’ANC à la hausse dans les environnements plus bruyants et à la baisse dans les lieux plus calmes. Les haut-parleurs offrent une belle reproduction sonore. Les aigus, médiums et les basses sont bien représentés. De plus, on trouve dans l’application un égaliseur avec des presets ou bien, on peut opter pour des réglages personnels qui peuvent être enregistrés.

Pour les appels, les micros font encore une fois largement le travail, ils vont bien capter la voix et la restitution auprès de l’interlocuteur est très claire.

Les Jabra Elite 10 sont optimisés pour Dolby Atmos et Dolby Head Tracking soit la fonction de suivi de la tête. Celle-ci permet aux utilisateurs de rester au cœur de la scène sonore lorsqu’ils bougent la tête. C’est assez troublant lorsque l’on découvre pour la première fois cette fonctionnalité et cela fonctionne plutôt bien. En revanche, dans les transports en communs, cela peut être dérangeant d’avoir une baisse de niveau sonore d’un côté ou de l’autre en fonction du mouvement de la tête. Tout cela peut être activé ou désactivé facilement, au même titre que le niveau de l’ANC via le smartphone.

Autonomie

En ce qui concerne l’autonomie, les Jabra Elite 10 offrent entre 6 à 10 heures d’écoute continue avec une seule charge, en fonction de la réduction de bruit. C’est plus que respectable pour des écouteurs de cette taille. De plus, l’étui de chargement fourni peut fournir jusqu’à 3 charges complémentaires. Cela signifie que l’on peut profiter de sa musique toute la journée sans se soucier de la batterie. À noter qu’il faut compter 2 heures pour une recharge complète. Également, la recharge sans fil est présente, ce qui peut s’avérer très pratique en partageant la batterie de son smartphone.

L’Application Jabra

L’application Jabra, disponible sur iOS et Android, complète parfaitement les Jabra Elite 10. C’est une application vraiment intuitive. Elle est très claire contrairement à d’autres. Elle permet de personnaliser les paramètres audios, de vérifier le niveau de batterie, de mettre à jour le firmware et de régler la réduction de bruit.

L’application propose également un égaliseur intégré, ce qui vous permet d’ajuster le son selon vos préférences personnelles. De plus, grâce à l’application, vous pouvez localiser vos écouteurs s’ils sont égarés.

Conclusion

Les Jabra Elite 10 sont une option solide pour ceux qui recherchent des écouteurs sans fil de très bonne qualité. Leur design ergonomique, leur confort, leurs caractéristiques techniques et leur belle qualité sonore en font un très bon choix pour les amateurs de musique et les déplacements. La réduction de bruit est efficace et on retrouve une compatibilité Dolby Atmos. Grâce à l’application Jabra, on peut personnaliser l’expérience audio selon ses préférences, ce qui ajoute une valeur supplémentaire à ce produit.