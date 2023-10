Amis gourmands et amateurs de technologie, rejouissez-vous ! Ninja dévoile son Rapide Cooker : Speedi, un apparail culinaire ingénieux qui promet de réaliser des bowls et un grand nombre de plats délicieux en un temps record de 15 minutes. Ninja n’est pas ici à se première tentative de proposer des produits efficaces, compacts et fun ! En effet, nous avions tester la sorbetière Ninja Creami l’été dernier. Une sorbetière efficace qui offre une grande variété de recette. Vous pouvez lire notre test complet de la Ninja Creami juste ici.

Une cuisson rapide et savoureuse avec Speedi

Ninja Speedi se démarque par sa rapidité et le goût exquis qu’il confère à chaque plat. Doté de 10 modes de cuisson préprogrammés, il invite à une créativité sans limites. Et pour couronner le tout, il donne la possibilité de cuire à la vapeur et de rôtir simultanément, grâce à sa fonctionnalité RapidCook.

De la grillade aux ragoûts mijotés, en passant par les gâteaux et pains, pour finir avec une friture sans huile des plus saines, l’appareil promet de relever tous vos défis culinaires. La technologie Rapid Cook offre deux zones de cuisson distinctes, utilisables en même temps. Ainsi, le plat principal et l’accompagnement peuvent être préparés simultanément, gagnant un temps précieux en cuisine.

Privilégier le bien-être avec Speedi

Ninja Speedi ne se contente pas de cuisiner rapidement. Son but, c’est aussi de faire honneur à votre santé. C’est pourquoi, en plus de cuire à la vapeur, il préserve jusqu’à 90% des nutriments. De plus, il réduit le gras jusqu’à 75% par rapport aux méthodes traditionnelles.

Prévu pour servir de 4 à 6 personnes, l’appareil est également facile à nettoyer, avec une cuve et une plaque de cuisson antiadhésives qui peuvent passer au lave-vaisselle. Tout cela pour le prix de 249,99 €.

Le Speedi Ninja semble donc cumuler les bons points : rapidité, saveurs, santé et simplicité d’utilisation. Un tout-en-un qui pourrait bien transformer votre rapport à la cuisine. N’attendez plus et débarrassez-vous de la contrainte du temps en cuisine avec le Rapide Cooker : Speedi. Allez-vous succomber ? On attend vos retours d’expérience avec impatience ! A retrouver sur le site officiel de la marque ici.

Nous allons bientôt en réaliser un test également alors restez à l’affut de nos articles !