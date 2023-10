Test – OpenFit de Shokz : Le futur de la technologie audio

Les écouteurs OpenFit de Shokz sont les dernières innovations dans le domaine de la technologie audio. Conçus pour offrir une expérience d’écoute exceptionnelle tout en garantissant la sécurité des utilisateurs, ces écouteurs à oreilles libres sont à la pointe de la technologie. Dans cet article, nous allons explorer en détail les caractéristiques, les avantages et les inconvénients de ces écouteurs novateurs.

Contrairement aux écouteurs traditionnels, qui diffusent le son directement dans le canal auditif, les écouteurs à conduction aérienne envoient via le haut-parleur le son vers le canal auditif sans y toucher. Cette approche permet de laisser les oreilles entièrement ouvertes, ce qui a un impact significatif sur la sécurité de l’utilisateur, car il ou elle peut rester conscient de son environnement.

Caractéristiques Principales des écouteurs OpenFit

La conception ouverte des écouteurs OpenFit est l’une de leurs caractéristiques distinctives. Ils ne bloquent pas le canal auditif, ce qui permet à l’utilisateur d’entendre les bruits ambiants tout en écoutant de la musique ou des appels. Cela les rend idéaux pour les personnes qui pratiquent des activités de plein air comme la course à pied, le vélo ou la marche.



Malgré leur conception ouverte, les écouteurs OpenFit offrent une qualité audio impressionnante. Ils sont équipés de transducteurs de haute qualité qui produisent un son clair et net. Shokz a choisi des transducteurs dynamiques rectangulaires, de 11 x 18 mm, capables, d’après eux, de reproduire des fréquences de 50 Hz dans les basses à 16 000 Hz dans les aigus. Durant ce test, nous avons pu tester différents types de musique. À un volume fort, les basses peuvent saturer. Mais en écoute normale, le son est bien équilibré.

L’application Shokz permet de basculer sur différents types de réglages audio. Il est également possible de personnaliser son égaliseur pour convenir au mieux à vos attentes. Bien évidemment, l’application vous permettra de gérer vos mises à jour, choisir la fonction des boutons et également d’activer le mode multipoint.

Vous oublierez que vous portez les OpenFit

Les écouteurs OpenFit sont légers et conçus pour être portés pendant de longues périodes sans causer d’inconfort. Leur design ergonomique assure un ajustement sûr et stable, ce qui les rend adaptés à une variété d’activités physiques. Nous n’avons jamais ressenti de douleur même en les portant durant une demi-journée.

Comme nous vous l’avons indiqué ci-dessus, ces écouteurs sont conçus pour résister à la sueur et à l’eau, ce qui les rend adaptés aux séances d’entraînement intenses et aux activités en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques.

Les écouteurs OpenFit offrent une excellente autonomie de la batterie, ce qui garantit une utilisation prolongée sans avoir à les recharger fréquemment. Le constructeur annonce jusqu’à 7 heures d’autonomie avec une seule charge. Dans les faits, nous étions plus près des 6 h 30, mais cela reste très bon. Avec le boitier, l’autonomie peut ainsi monter jusqu’à 28 heures d’utilisation. Doté de la charge rapide, vous pouvez obtenir 1 heure d’écoute avec seulement 5 minutes de charge.

Avantages et Inconvénients

Avantages

Sécurité : La conception ouverte permet de rester conscient de l’environnement, améliorant la sécurité lors de l’exercice en extérieur.

Qualité audio : Malgré la conduction aérienne, la qualité audio est vraiment bonne.

Confort : Légers et ergonomiques, ils sont agréables à porter.

Résistance à l’eau : Ils résistent à la sueur et à l’eau, adaptés aux environnements humides.

Inconvénients

Isolation sonore limitée : La conception ouverte signifie que l’isolation sonore est moindre par rapport aux écouteurs intra-auriculaires, ce qui peut gêner dans des environnements bruyants.

Qualité des basses : Certains audiophiles peuvent trouver que les basses fréquences sont moins percutantes que celles des écouteurs traditionnels.

Conclusion

Les écouteurs OpenFit de Shokz sont une belle innovation dans le monde de l’audio. Leur conception ouverte offre un niveau de sécurité inégalé, tout en offrant une très bonne qualité audio. Si vous êtes un amateur de musique actif ou si vous recherchez une expérience d’écoute confortable tout en restant conscient de votre environnement, les écouteurs OpenFit de Shokz méritent certainement votre attention. Cependant, ils peuvent ne pas convenir à tous les types d’utilisateurs, en particulier ceux qui privilégient une isolation sonore maximale ou une qualité audio haut de gamme.

Produit disponible sur SHOKZ [2023 Nouveuté] OpenFit Écouteurs Bluetooth sans Fil-Casque Audio avec Micro Intégré-Confort aux Oreilles Libres Léger-Recharge Rapide-28h d'Autonomie-pour Appel Music l'Usage Quotidien-Noir

Voir l'offre 199,00 €