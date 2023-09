Test – Sony WF-1000XM5 : Des écouteurs sans Fil qui redéfinissent l’expérience audio 

Dans l’univers en constante évolution des écouteurs sans fil, Sony continue d’impressionner avec ses derniers bijoux technologiques, les Sony WF-1000XM5. Ces écouteurs true wireless succèdent au modèle à succès WF-1000XM4 en apportant des améliorations notables à tous les niveaux. Du design à la qualité sonore en passant par les fonctionnalités avancées, les WF-1000XM5 sont une véritable prouesse d’ingénierie audio. Dans cet article, nous découvrirons pourquoi les WF-1000XM5 sont parmi les meilleurs choix sur le marché des écouteurs sans fil.

Ergonomie et Design des WF-1000XM5

Les Sony WF-1000XM5 affichent un design élégant et raffiné, avec une finition haut de gamme qui témoigne de l’engagement de Sony envers l’excellence esthétique. Les écouteurs sont compacts et légers, plus petits que les XM4, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes. Les embouts en silicone inclus dans différentes tailles assurent un ajustement sûr et confortable dans l’oreille de chaque utilisateur.

Comparés à leur prédécesseur, les WF-1000XM5 présentent des courbes plus douces et un profil plus discret.

XM4 XM5

En ce qui concerne les accessoires, les WF-1000XM5 disposent d’un étui de chargement élégant. Il offre une protection supplémentaire et la possibilité de recharger les écouteurs en déplacement. Ce boitier est plus fin que son prédécesseur avec des formes plus rondes.

Également, l’étui conserve une charge suffisante pour plusieurs charges complètes, ce qui est idéal pour les voyages. De plus, les XM5 sont livrés avec quatre paires d’embouts contre trois pour les WF-1000XM4.

La conception ergonomique se traduit également par des commandes tactiles intuitives, permettant aux utilisateurs de contrôler la lecture, les appels et l’annulation de bruit d’un simple toucher.

Caractéristiques Techniques et Fonctionnalités

Les WF-1000XM5 impressionnent dès le premier regard, mais c’est en creusant un peu plus que l’on découvre leur potentiel technique. Voici un aperçu des caractéristiques principales :

Annulation de bruit avancée : Grâce à la technologie de réduction de bruit de pointe, les bruits environnants sont efficacement atténués.

Codecs Bluetooth : Les écouteurs prennent en charge le codec LDAC, SBC, AAC, LC3 avec la prise en charge du multipoint.

Assistant vocal intégré : Grâce à l’intégration de Google Assistant et d’Amazon Alexa, les utilisateurs peuvent contrôler leurs écouteurs par la voix.

Indice de protection : IPX4

Commandes tactiles sur chaque écouteur.

Les commandes tactiles par défaut des écouteurs sont les suivantes (non modifiables) :

Appui simple à gauche : réduction de bruit active / mode transparent / désactivé

Appui long à gauche : mode attention

Tape répétée à gauche : baisser le volume

Appui simple à droite : lecture / pause

Appui double à droite : piste suivante

Appui triple à droite : retour en arrière

Appui long à droite : assistant vocal

Quatre appuis à droite : augmenter le volume

Qualité Sonore

La qualité sonore des Sony WF-1000XM5 est tout simplement excellente. Les basses sont profondes et percutantes comme d’habitude avec Sony. Les médiums sont bien définis, et les aigus sont clairs sans être agressifs. Que vous écoutiez de la musique, des podcasts ou des appels téléphoniques, les écouteurs offrent une expérience sonore immersive. Elle va ravir les audiophiles les plus exigeants. Cependant, il est important de noter que les préférences en matière de son sont subjectives. Certains pourraient préférer des profils sonores plus équilibrés. C’est là qu’intervient l’égaliseur et qu’il prend tout son sens. En effet, chacun pourra affiner le réglage de base pour y ajouter plus de medium par exemple.

Autonomie des Sony WF-1000XM5

En ce qui concerne l’autonomie, les WF-1000XM5 offrent des performances solides. Avec une charge complète, les écouteurs disposent jusqu’à 8 heures d’écoute continue avec la réduction de bruit activée, ce qui est relativement similaire par rapport à leur prédécesseur. L’étui fournit des charges supplémentaires, offrant jusqu’à 24 heures d’écoute totale en déplacement. Cela signifie que même lors de longs voyages, les utilisateurs peuvent profiter de leur musique sans se soucier de la batterie. C’est donc une excellente autonomie offerte par ces écouteurs.

L’Application

L’application headphones des WF-1000XM5 est un outil puissant qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience audio. À travers l’application, vous pouvez ajuster les niveaux de réduction de bruit, créer des profils sonores personnalisés, et même effectuer des mises à jour firmware pour garantir que vos écouteurs restent à la pointe de la technologie. L’application intuitive est un complément parfait aux capacités avancées des écouteurs eux-mêmes. L’application dédiée offre donc un contrôle total du bout des doigts.

Conclusion

En somme, les Sony WF-1000XM5 représentent une avancée dans le domaine des écouteurs true wireless. Leur design raffiné, leur qualité sonore exceptionnelle, leurs fonctionnalités avancées et leur autonomie impressionnante en font un choix incontournable pour les amateurs de musique et les personnes en déplacement fréquents. Comparés à leur prédécesseur, les WF-1000XM4, ils apportent des améliorations notables dans tous les domaines, consolidant ainsi la position de Sony en tant que leader dans l’industrie audio. Si vous recherchez une expérience audio sans compromis, les Sony WF-1000XM5 sont assurément faits pour vous.