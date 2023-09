Test – NZXT Relay : Un casque gaming abordable

Après les composants informatiques, NZXT se lance dans le monde de l’audio avec quatre nouveaux produits. Le casque NZXT Relay, que nous testons aujourd’hui, un support avec console de mix ainsi que des haut-parleurs et un caisson de basse. Aujourd’hui c’est le casque que nous avons entre les mains. En bonus, nous vous présenterons également en fin de test le support NZXT SwitchMix. Tour d’horizon donc de ce casque haute résolution offrant un tarif abordable, que vaut-il face à la concurrence ?

Unboxing

Encore affublé de violet, le packaging est globalement similaire à tous les produits NZXT. Derrière cette façade, nous retrouvons tout le nécessaire pour une utilisation simple et rapide. Pour commencer c’est le micro détachable, ainsi qu’un splitter pour récupérer deux prises 3.5 mm (son et micro). Finalement, c’est un adaptateur USB que nous retrouvons, afin de se rendre compatible à n’importe quelle utilisation, comme un smartphone ou encore vos différentes consoles (Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, etc.).

Design

Tout revêtu de plastique, le NZXT Relay offre de très bonnes finitions globale. L’arceau, dont la structure est en aluminium, augmente son confort grâce à un rembourrage en mousse à mémoire de forme très confortable. Les coussinets, eux aussi, disposent de la même finition et du même confort. À noter que c’est du similicuir que nous retrouvons sur toutes les mousses. Le logo NZXT trône fièrement sur le haut de l’arceau. Point de boutons ou autres sur le casque en lui-même, si ce n’est la connexion pour le casque ainsi que la connexion jack 3.5 mm.

Qualité audio

Ce NZXT Relay dispose de la technologie DTS Headphone:X. Cette dernière permet de générer un son spatial 3D, permettant d’augmenter l’immersion dans les jeux, par exemple. À noter que cette technologie ne sera disponible que sur PC avec le logiciel NZXT Cam d’installé. Pour les autres plateformes compatibles (Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch par exemple) ce ne sera malheureusement pas disponible. Pour les spécifications techniques, nous retrouvons des transducteurs néodyme de 40 mm avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 40 kHz.

Que ce soit pour des jeux vidéo, écouter de la musique ou encore regarder des films, ce NZXT Relay offre des qualités sonores très agréable. La qualité de la restitution audio est de très bonne facture, tout comme le confort. De ce fait, il sera très agréable d’utiliser ce casque durant des heures. Grâce à la technologie DTX Headphone:X le casque sera capable de restituer un environnement 3D de qualité. Parfait donc pour une immersion dans des FPS comme Call Of Duty ou Fortnite, par exemple. Attention toute fois, le similicuir à la fâcheuse tendance à vous faire transpirer lors d’une utilisation par de fortes chaleurs.

Bonus : SwitchMix

Nous profitons de ce test pour vous présenter rapidement le NZXT SwitchMix. Un support de casque amélioré qui intègre également une console de mixage. Encore une fois, les finitions du produit sont impeccables. Il vous permettra de basculer rapidement le son entre votre casque et vos hauts parleurs (branchement jack 3.5 mm). Un gros bouton permettra de gérer le volume sonore. À noter par ailleurs, il vous sera facile de basculer instantanément le son entre le casque et les enceintes en posant ou en retirant le casque du support.

Conclusion

Ce casque NZXT Relay est un très bon produit. Entre finitions impeccables et rendu sonore de qualité, il offre une expérience très agréable. D’autant plus que, chose assez rare chez NZXT il faut l’avouer, le placement tarifaire est vraiment bon. En effet, disponible à 79.90€ sur le site officiel, ce casque est une vraie bonne alternative à la concurrence.

