iPhone 15 Pro Max : Qu’a-t-il de si spécial ?

Le 12 septembre 2023, Apple a lancé sa nouvelle gamme d’iPhone 15 lors de son keynote, organisé à Cupertino, en Californie. Parmi les différents modèles, l’iPhone 15 Pro Max est l’option la mieux équipée, mais aussi la plus chère.

De coutume chez Apple, les versions Pro et Pro Max n’ont pas de réelles différences, à part leur prix et leurs dimensions. Cela mène certains utilisateurs à opter pour la version « Pro » standard qui s’avère plus abordable, mais déjà riche en fonctionnalités. Cette année, la marque veut que les ventes d’iPhone 15 Pro Max atteignent 35 à 40 % de part de marché. Pourquoi devez-vous opter pour ce modèle, qui coûte 250 euros de plus qu’un iPhone 15 Pro ?

C’est plus un outil qu’un simple téléphone pour les créateurs de contenu

L’ajout du zoom optique 5x est l’une des innovations à ne manquer sur cet appareil. Le fabricant se vante même que ce smartphone intègre l’équivalent des sept objectifs professionnels, tout comme l’iPhone 15 Pro. L’iPhone 15 Pro Max surpasse ses homologues, bien qu’ils partagent les mêmes capteurs. Ce dernier-né d’Apple reprend l’objectif principal de 48 MP de son aîné, ainsi que le grand angle et le capteur frontal. La principale nouveauté réside dans le téléobjectif, qui bénéficie d’un nouveau capteur et d’un objectif périscope offrant un zoom optique 5x. C’est l’équivalent de 120 mm.

Cette fonctionnalité permet à l’iPhone 15 Pro Max de tenir tête avec le dernier Samsung S23 Ultra. Elle garantit des clichés nettement plus clairs. Même avec un zoom numérique de 10x, les images restent impressionnantes. Elles sont meilleures que celles prises avec l’iPhone 15 Pro, qui conserve le module optique 3x de 12 MP.

Par ailleurs, l’iPhone 15 Pro Max propose trois options de prise de vue grand-angle, allant de 22 mm à 35 mm. Bien que cette option ne produise que des images de 2 MP, la clarté et la netteté ne sont pas en reste. Ce smartphone excelle aussi en matière de vidéo, permettant un enregistrement ProRaw 4k à 60 images par seconde. Vous devez équiper votre téléphone d’un disque dur externe, étant donné la résolution des images. De plus, il peut prendre des photos au format Log Color. Cette dernière rend le téléphone idéal pour un post-traitement des images.

Apple a sans doute taillé son iPhone 15 Pro Max pour les professionnels en création de contenu. C’est un outil polyvalent et performant.

iPhone 15 Pro Max : Un smartphone qui fait la part belle aux performances

Même s’il n’existe pas encore de données exactes, tout semble indiquer que les iPhone 15 Pro Max connaissent une réussite indéniable. Certains analystes confirment même que les modèles standards ont séduit les utilisateurs, mais c’est la version Pro Max qui est la plus aboutie. À peine dévoilé, leur stock est d’ores et déjà en rupture, et il faudra encore attendre pour les prochaines livraisons.

Au-delà de cette innovation sur la partie optique, l’iPhone 15 Pro Max apporte un lot d’améliorations remarquables au niveau des performances. Déjà, Apple l’a équipé de la dernière puce A17 Pro. Gravée en 3 nm, celle-ci comporte 6 cœurs CPU, 2 cœurs de performances et 4 cœurs à haute efficacité énergétique. À cela s’ajoutent 6 cœurs GPU et 16 cœurs Neural Engine. Avec autant de puissance, il va sans dire que la plupart des tâches se feront sans aucune difficulté. Au quotidien, ce smartphone fait preuve d’une expérience utilisateur fluide et réactive.

Un autre avantage de l’iPhone 15 Pro Max est qu’il peut faire tourner des jeux AAA. La configuration est cependant limitée à 30 fps et à faible résolution de graphisme. Même dans ces conditions, les performances de jeux sont très impressionnantes. Autant dire, c’est le choix à privilégier si vous êtes un amateur de jeux vidéo sur smartphone. Il y a un mais : le problème de surchauffe, comme chez les autres produits Apple. Il est aussi de partie sur l’iPhone 15 Pro Max et cela peut nuire au confort d’utilisation.

Quant à l’autonomie, ce dernier-né de la marque reste satisfaisant. Il peut tenir une journée entière, même une journée et demie représente encore un défi. Malgré le passage à l’USB-C, les performances de charge n’ont pas beaucoup changé. Sinon, l’affirmation d’Apple selon laquelle il peut atteindre 50 % de charge en 35 minutes se confirme.

La conception, l’ergonomie et la prise en main sont impressionnantes

Lorsque nous tenons l’iPhone 15 Pro Max à la main, la première chose qui frappe fort, c’est son poids. Apple s’est passé de l’acier inoxydable au profit du titane pour la conception du socle. Cela se traduit par une baisse de poids d’environ 10 %, soit 19 grammes de moins que l’iPhone 14 Pro Max. Cette différence se ressent lorsque vous mettez le téléphone dans la poche ou le tenez dans la main.

La finition mate brossée sur les parties en titane offre une meilleure sensation au toucher. Les bords sont légèrement arrondis et cela rend le téléphone plus confortable à tenir, même sans étui de protection. Par ailleurs, le bouton muet devient personnalisable sur cette version, très pratique comme fonctionnalité.

Côté affichage, l’iPhone 15 Pro Max arbore un écran Super Retina XDR, offrant une dalle OLED de 6,7 pouces. Celle-ci permet une résolution 2796 x 1290 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatible avec Dolby Vision. Dans l’ensemble, cet écran offre une excellente expérience visuelle ; sa taille et sa fluidité étant des atouts majeurs.

iPhone 15 Pro Max : Un bon rapport qualité-prix

Affiché au prix de 1 479 euros dans sa configuration 8+256 Go, l’iPhone 15 Pro Max est un excellent smartphone. Il a une qualité de fabrication remarquable, une performance photographique hors du commun. Sans oublier son logiciel fiable ni son écran de haute qualité.

Si votre budget le permet, l’iPhone 15 Pro Max est une valeur sûre avec un très bon niveau de rapport qualité-prix. De même, si vous êtes un créateur de contenu.