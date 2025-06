iPhone 16 : Accessoires ZAGG et Mophie – Alliez protection, style et autonomie

L’iPhone 16 combine design de précision, performances de pointe et écran spectaculaire. Mais ce bijou technologique mérite une protection sérieuse et une autonomie renforcée, surtout pour ceux qui l’utilisent intensément au quotidien. Pour répondre à ces besoins, ZAGG propose une gamme d’accessoires de haute qualité, testée ici avec quatre produits essentiels : trois coques de protection et une batterie externe Mophie Powerstation Plus.

Pourquoi opter pour une protection premium sur iPhone 16 ?

Avec son dos en verre, ses bordures fines et son grand écran OLED, l’iPhone 16 n’est pas seulement précieux, il est aussi vulnérable. Un accident est vite arrivé : chute en extérieur, rayure dans une poche ou impact sur un coin de table… Les dégâts peuvent être irréversibles.

C’est ici que ZAGG entre en scène. Forte de plus de 400 millions de produits vendus, la marque américaine est une référence mondiale de la protection mobile. Ses coques utilisent le matériau D3O®, une technologie utilisée dans les casques de moto et équipements militaires pour absorber les chocs. Et au-delà de la robustesse, ZAGG soigne le style et l’ergonomie de chaque accessoire.

ZAGG : Trois coques iPhone 16 testées

ZAGG Clear & Colourful – Protection MagSafe minimaliste et élégante

Pour qui ? Les utilisateurs qui souhaitent une coque fine, légère et compatible MagSafe, tout en gardant une touche de style.

Cette coque adopte un design transparent cristal qui sublime le dos de l’iPhone 16. Le cercle MagSafe noir, au centre, permet une compatibilité parfaite avec les chargeurs et accessoires MagSafe (support voiture, station de charge, portefeuille aimanté, etc.).

Fabriquée avec du D3O Crystalex, elle offre une résistance aux chocs jusqu’à 4 mètres, tout en étant très résistante au jaunissement, un point souvent négligé.

Caractéristiques clés :

Technologie D3O® Crystalex pour une absorption avancée des impacts

Finesse et transparence, idéale pour les puristes du design Apple

Compatibilité totale MagSafe

Résistance aux traces de doigts et aux UV

ZAGG Stylish Protection – Couleur vive, ergonomie optimisée

Pour qui ? Les utilisateurs qui veulent un iPhone protégé avec du style et du peps, sans sacrifier la sécurité.

Cette coque bleu intense est un modèle de compromis : elle couvre efficacement l’arrière et les coins de l’iPhone tout en offrant un look dynamique. Sa finition mate légèrement texturée évite les traces de doigts et améliore la prise en main.

Elle intègre également le D3O Bio, un dérivé écologique du matériau D3O, composé à 52 % de matériaux d’origine renouvelable. Une démarche qui séduit les utilisateurs soucieux de l’environnement.

Caractéristiques clés :

D3O® Bio pour une protection jusqu’à 4 m de chute

Couleur vibrante, difficile à ignorer

Dos anti-rayures et bords antidérapants

Boutons recouverts, mais très réactifs au toucher

ZAGG Peak Protection – La coque tout-terrain, sans compromis

Pour qui ? Ceux qui cherchent une coque ultra-résistante pour un usage intensif, en extérieur ou en conditions risquées.

Le modèle Peak Protection est conçu pour les environnements extrêmes : chantiers, randonnées, voyages, sports. Il combine un châssis rigide, des angles renforcés, une finition texturée pour éviter les chutes et une protection jusqu’à 5 mètres.

C’est la coque qu’on choisit si l’on a déjà cassé un iPhone, ou si l’on travaille dans des conditions potentiellement dangereuses pour un smartphone.

Caractéristiques clés :

Structure rigide multicouches avec technologie D3O® avancée

Résistance aux chocs, rayures, chutes sévères

Grip ultra-adhérent sur les côtés

Design sobre mais professionnel

Mophie Powerstation Plus : la batterie externe pensée pour les utilisateurs exigeants

Grande capacité, format compact

Avec ses 10 000 mAh, la Powerstation Plus permet de recharger deux fois un iPhone 16, voire plus si vous gérez bien la charge. Elle tient facilement dans une poche, un sac ou même une sacoche d’ordinateur, avec un format proche d’un smartphone.

Son revêtement en tissu tressé gris évite les rayures, améliore la tenue en main et offre un aspect premium qui change du plastique classique.

Câble intégré + double port

Pas besoin de chercher votre câble : la batterie intègre un câble USB-C plat, pliable, toujours à portée de main. Elle dispose également :

d’un port USB-C Power Delivery (entrée/sortie) jusqu’à 24W

d’un port USB-A classique pour recharger un deuxième appareil

C’est l’alliée idéale pour vos déplacements, vos week-ends ou pour recharger vos accessoires en mobilité.

✅ Caractéristiques clés :

10 000 mAh : jusqu’à 2 recharges complètes

Charge rapide jusqu’à 24W via USB-C PD

Câble intégré + double connectique

Design premium en tissu, finition antidérapante

Sécurités intégrées (surtension, surchauffe, court-circuit)

En conclusion : une protection complète, pensée pour durer

Entre coques à l’épreuve de la vie réelle et batterie externe intelligente, ZAGG propose une solution complète pour accompagner l’iPhone 16 dans toutes les situations. Que vous soyez urbain, voyageur ou professionnel, cette gamme d’accessoires saura préserver votre appareil… tout en lui ajoutant du caractère.

Et vous, quelle coque choisiriez-vous pour votre iPhone 16 ? N’hésitez pas à partager vos préférences ou vos questions en commentaires !