Nintendo Switch 2, Summer Game Fest 2025…voici le calendrier vidéoludique de la semaine 

La semaine du 2 au 8 juin 2025 est sûrement la plus importante de cette année en termes de jeux vidéo. Entre l’arrivée de la Nintendo Switch 2, quelques sorties de jeux et un événement estival très attendu, les joueurs auront de quoi regarder jusqu’à dimanche. Nous avons réuni toutes les sorties à ne pas manquer cette semaine : découvrons-les sans plus tarder.

Lundi : Zefyr: A Thief’s Melody

La semaine commence calmement avec Zefyr: A Thief’s Melody, un jeu d’infiltration et d’aventure en 3D disponible sur PC. Avec son style cel-shading et son univers onirique, ce titre indépendant propose une expérience poétique, idéale pour les amateurs d’exploration narrative.

Ci-dessous le trailer :

Mardi et Mercredi : le calme avant la tempête

Le mardi 3 juin sera dédié aux joueurs PC, avec la sortie de Galactic Glitch en version finale. Dans ce roguelite spatial en vue top-down, les joueurs voyageront au cœur d’arènes interstellaires, où chaque projectile, explosion ou mouvement obéit à des lois physiques dynamiques. Le jeu mise sur un univers futuriste minimaliste aux mécaniques affinées, idéal pour les amateurs de challenge tactique.

Appréciez la bande-annonce :

Quelques titres plus modestes voient également le jour le mercredi 4 juin, tels que Bunny Cubed et Hidden Cat Outlaws. En bref, Mercredi est une journée calme, mais qui prépare le terrain pour le véritable événement de la semaine.

Jeudi 5 juin : Nintendo Switch 2, le grand jour

C’est le jour J pour la Nintendo Switch 2 ! Après 8 ans d’attente, la deuxième itération de la console hybride de Nintendo est enfin disponible à l’échelle mondiale. Plus puissante, avec un nouveau design et des fonctionnalités étendues, elle arrive avec Mario Kart World, le nouvel opus du célèbre jeu de course de Nintendo.

Nous avons déjà couvert tout ce qu’il faut savoir sur la Nintendo Switch 2 dans un précédent article. Vous pouvez le relire ci-dessous :

Ça y est, la Nintendo Switch 2 est officielle !

Après la Switch 2, le Summer Game Fest

Enfin, la semaine se clôturera en beauté avec l’ouverture du Summer Game Fest. Organisé et animé par Geoff Keighley, il se tiendra le vendredi 6 juin 2025 à 23h00 (heure de Paris), en direct du YouTube Theater à Los Angeles. L’événement sera également diffusé en streaming sur YouTube et Twitch .

Ce rendez-vous annuel, qui s’étendra jusqu’au 8 juin, réunira plus de 60 éditeurs et développeurs, dont PlayStation, Xbox, Nintendo, Ubisoft, Bandai Namco et Sega. Hideo Kojima a déjà confirmé sa présence au Summer Game Fest, et promet de nouvelles informations sur Death Stranding 2.

Lequel de ces événements vous attendez le plus ? Dites-le nous en commentaire !