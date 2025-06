Test – Huawei Matepad 11,5″S PaperMatte Edition : une tablette incroyable, mais pas vraiment utilisable

Depuis le début du conflit entre le gouvernement américain et Huawei, nous n’entendons plus beaucoup parler de l’entreprise chinoise. Pourtant, Huawei continue de sortir des produits très intéressants, comme cette Matepad 11,5″S PaperMatte, que nous testons depuis plusieurs mois.

Que vaut-elle ? Est-elle recommandable, malgré l’absence des services Google ? Éléments de réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur la Huawei MatePad 11.5″S PaperMatte Edition

La Huawei MatePad 11.5″S PaperMatte Edition est une tablette innovante qui se distingue par son écran unique imitant la sensation du papier, offrant une expérience d’écriture et de lecture quasiment inégalable. Son design soigné, ses accessoires pratiques et ses performances acceptables en font un excellent choix pour ceux qui recherchent une tablette milieu de gamme. Cependant, l’absence des services Google est un gros frein, malgré les solutions alternatives proposées par Huawei.

Déballage et présentation

Malgré le coup de massue en 2019 qui a fait perdre gros à l’entreprise chinoise, Huawei continue de proposer des produits innovants et de qualité. Cette Matepad 11,5″S PaperMatte Edition en est la preuve : elle s’inscrit dans un écosystème complet et cohérent, malgré l’absence des sercices Google.

La Matepad 11,5″S PaperMatte Edition est une tablette milieu de gamme dont le principal atout est son écran qui imite la sensation d’une feuille de papier. Huawei fournit une protection aimantée pour l’arrière uniquement, qui permet aussi de faire tenir la tablette. Cette protection est conçue avec un rabat intégré qui sert de support. Lorsque vous souhaitez utiliser la tablette en mode chevalet, il suffit de plier ce rabat pour qu’il maintienne la tablette en position inclinée.

La Matepad est livrée avec des accessoires qui enrichissent son utilisation. On retrouve un stylet assez classique, très similaire à un Apple Pencil 2. Il ne possède aucun bouton et se recharge en s’aimantant sur la tranche supérieure de la tablette.

Ensuite, Huawei fournit un clavier, permettant de protéger et de transformer la tablette en un outil de productivité. Celui-ci ne possède pas de batterie et se connecte sur la tranche inférieure de la Matepad. Il ne dispose pas de trackpad et autorisera l’utilisation de la tablette dans une seule position.

Design de la Huawei MatePad 11.5″S PaperMatte Edition

Bien que cette Matepad soit une tablette de moyenne gamme, on a l’impression de tenir une tablette très qualitative. En effet, sa finesse de 6,2 mm, son chassis en aluminium brossé et ses fines bordures d’écran sont des caractéristiques que l’on retrouve sur des appareils coutant deux à trois fois son prix. Huawei a su tirer les couts vers le bas, nous le verrons plus tard, mais aucune concession n’est faite sur le design. La couleur grise, qui tend un peu vers le bleu est passe partout. Les tranches sont légèrement arrondies.

Le dos embarque un unique capteur photo et une LED pour le flash. En tenant la tablette horizontalement, on retrouve le bouton d’alimentation en haut à gauche, les boutons de volume sur la tranche supérieure gauche et le port USB-C sur la tranche droite.

Le capteur photo frontal se situe sur la tranche supérieure : la tablette est faite pour s’utiliser en mode paysage. On notera la présence de quatre grilles pour les haut parleurs et deux micros. Enfin, un connecteur 3 points pour communiquer avec le clavier prend naturellement place sur la tranche inférieure.

Le clavier, avec son rabat imitation cuir, est de bonne qualité et offre une sensation agréable au toucher. Cependant, il ne protège pas les tranches de la tablette, il faudra faire attention. Le stylet, quant à lui, est quasiment identique à un Apple Pencil 2. Il ne possède aucun bouton et se recharge en s’aimantant sur la tranche supérieure droite de la tablette, ce qui le rend pratique et toujours prêt à l’emploi.

Ecran PaperMatte

La Huawei MatePad 11.5″ S PaperMatte Edition se distingue par son écran de 11,5 pouces avec une technologie PaperMatte qui imite la sensation du papier. Il s’agit en réalité d’un écran LCD classique, auquel Huawei réjoute un traitement sur le verre. L’effet est mat, antireflet et un peu rugueux au toucher.

C’est en utilisant le stylet HUAWEI M-Pencil 3 que cet écran prend tout son sens. La sensation « feuille de papier » est bien réelle, le crayon glisse comme sur une surface un peu rugueuse, cela n’a rien à voir avec le verre d’un écran classique. C’est très réussi et très agréable.

L’écran affiche une résolution de 2800 × 1840 pixels avec un taux de rafraichissement variant de 30 à 144 Hz. Huawei annonce une luminosité maximale de 500 cd/m2. A l’utilisation, même en extérieur, l’écran ne pose aucun problème de lisibilité. Vraiment, cet écran est le plus gros atout de cette tablette : le constructeur chnois l’a bien réussi.

Peformances hardware

La MatePad 11.5”S PaperMatte Edition embarque une puce Kirin 9000WL couplée à 8 Go de mémoire vive. Huawei ne donne pas vraiment de détails sur ce processeur maison, mais les performances sont tout à fait acceptables par rapport à ce niveau de prix.

En usage classique, la tablette ne souffre d’aucun ralentissement. Elle assure pour la bureautique, le multimédia et même pour des jeux moyennement gourmands. Couplée à 256 Go de stockage interne, nous n’avons rien à reprocher à la tablette de ce côté-là.

A l’utilisation : l’écran PapperMatte qui change tout

La technologie PapperMatte est sans aucun doute le plus gros atout de cette tablette. En réduisant considérablement les reflets, il offre une expérience de lecture plus confortable, même en pleine lumière. En main, ses 510 g ne la rendent pas trop lourde, c’est très appréciable. Si vous êtes créatifs, vous vous régalerez avec son stylet et l’application GoPaint très réussie. L’application de prise de notes fonctionne également très bien. Elle se révèle agréable et intuitive pour l’annotation de fichiers PDF. En ce qui concerne la consommation de contenu vidéo, l’écran propose une bonne immersion et les haut parleurs sont corrects.

Côté photo, la tablette dispose d’un module photo arrière de 13 mégapixels avec une optique grand-angle (f/1,8). Ce capteur offre une colorimétrie neutre. Les images sont un peu bruitées, les détails ne sont pas nets et l’autofocus est lent. En basse lumière, les photos reçoivent un lissage excessif, du bruit et une désaturation des couleurs. Pour le capteur frontal de 8 mégapixels, il permet de prendre des selfies de qualité acceptable, bien que les images soient un peu lissées et l’exposition parfois aléatoire. L’autofocus est également lent. En visioconférence, la résolution maximale est de 1080p à 30 images par seconde, ce qui est standard et également la résolution offerte par le capteur arrière.

Côté logiciel, la tablette fonctionne sous HarmonyOS 4.2, mais sans les services Google, ce qui représente son plus gros défaut. Cette situation est le résultat des tensions entre les États-Unis et la Chine, qui ont conduit à des restrictions commerciales affectant Huawei. En conséquence, il faut s’adapter à l’absence d’applications populaires comme Chrome, Gmail, Youtube et surtout le Play Store.

Pour atténuer ce problème, Huawei propose des solutions alternatives. Par exemple, le service Petal permet une recherche unifiée d’applications à travers différentes sources, y compris l’AppGallery de Huawei et des portails tiers. Bien que ces solutions rendent l’utilisation de la tablette plus confortable, ils ne compensent pas entièrement l’absence des services Google, rendant le système plus complexe à utiliser. Rien n’est insurmontable, mais à la longue, on s’agace et on perd du temps.

Autonomie et batterie

La MatePad est équipée d’une batterie de 8800 mAh, une capacité standard pour une tablette de ce format. Elle offre une très bonne autonomie, avec la possibilité de limiter la charge à 70%, 80% ou 90% pour prolonger la durée de vie de la batterie. Cependant, l’utilisation du stylet et du clavier, qui puisent dans la batterie de la MatePad également, peut réduire légèrement l’autonomie. Le chargeur fourni de 22,5 W permet de recharger complètement la batterie en un peu moins de 2 heures.

Conclusion : la Huawei MatePad 11.5″S PaperMatte Edition vaut-elle le coup ?

En conclusion, la Huawei MatePad 11.5″S PaperMatte Edition est une tablette innovante et bien conçue, idéale pour ceux qui recherchent une expérience d’écriture et de lecture unique. Vous l’aurez compris : cet écran PapperMate nous a vraiment séduit.

Cette tablette est sans doute le meilleur rapport qualité prix de cette catégorie, mais l’absence des services Google la rend beaucoup moins attractive. Il faudra sans cesse s’adapter, faire des concessions. Si vous pouvez vous adapter à cette limitation, cette tablette est un excellent choix, mais sinon, elle n’est pas vraiment recommandable.

Disponible actuellement pour 429 € avec son stylet M-Pencil 3 et son clavier magnétique AZERTY, ou à 349 € seule, elle est disponible sur le site officiel de Huawei ou encore sur Amazon.

Produit disponible sur HUAWEI MatePad 11,5″S Tablettes, Écran PaperMatte 11,5 Pouces 2,8K, rafraîchissement élevé de144 Hz, 8GB+256GB, Clavier, M-Pencil par NearLink, Notes, WiFi 6, Batterie de 8,800 mAh, Gris

Voir l'offre 449,99 €

Produit disponible sur HUAWEI MatePad 11,5″S Tablettes, Écran PaperMatte 11,5 Pouces 2,8K, rafraîchissement élevé de144 Hz, 8GB+256GB, Notes, GoPaint, WiFi 6, Antenne NearLink, Batterie de 8,800 mAh, Gris

Voir l'offre 320,14 €