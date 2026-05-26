TEST – Casque JBL Quantum 950 : beaucoup de watts, quelques couacs

Le JBL Quantum 950 est le dernier casque gaming haut de gamme de JBL. Présenté à la Gamescom, il arrive avec une promesse assez simple : proposer une expérience très complète pour les joueurs exigeants. On retrouve donc une station d’accueil, du sans-fil 2,4 GHz, du Bluetooth, une connexion filaire, de la réduction de bruit active, du RGB, un logiciel dédié et un système de batteries interchangeables. Sur le papier, c’est clairement le casque qui veut tout faire.

Notre avis en bref sur le JBL Quantum 950

Le JBL Quantum 950 est un très bon casque gaming haut de gamme. Le son est puissant, l’isolation est efficace, la connectivité est complète et l’idée des deux batteries est vraiment intéressante. Pourtant, il n’est pas irréprochable. Le design est très marqué gaming, le microphone manque de souplesse et le système de batterie interchangeable aurait mérité une vraie bascule à chaud. En résumé, c’est une excellente référence pour jouer à son bureau, mais pas le casque ultime que son prix pouvait laisser espérer.

Produit disponible sur JBL Quantum 950 Casque Gaming sans Fil Bluetooth multiplateforme avec Son Spatial JBL Quantum et Suivi des mouvements, Micro Anti-Bruit, câble USB-C, 50 h d'autonomie, pièces remplaçables, Noir

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Design et hardware du JBL Quantum 950

Le JBL Quantum 950 assume totalement son identité gaming. On retrouve un design noir, avec des touches de violet, d’orange et un éclairage RGB qui vient renforcer ce côté très joueur. Cela fonctionne plutôt bien sur un bureau, surtout avec une configuration PC déjà orientée gaming. En revanche, il ne faut pas vraiment espérer l’utiliser dehors sans attirer l’attention. Même si les couleurs auraient pu donner un petit côté street ou lifestyle, le reste de l’esthétique reste trop marqué pour passer partout.

C’est donc un casque pensé pour rester dans son setup. Ce n’est pas forcément un défaut, mais il faut le savoir. À ce prix, certains casques arrivent à être à la fois gaming et sobres, là où JBL fait un choix beaucoup plus frontal. La construction paraît sérieuse, le confort est bon et l’arceau suspendu aide à bien répartir le poids. Les coussinets sont agréables et le casque peut se porter pendant de longues sessions sans devenir immédiatement gênant. On sent bien que JBL a voulu proposer un produit premium, même si le style ne parlera pas à tout le monde.

Qualité audio du JBL Quantum 950

Sur la partie audio, le JBL Quantum 950 est clairement une bonne référence. Le son est puissant, précis et très agréable en jeu. Dans un FPS ou un jeu plus immersif, il permet de bien distinguer les éléments importants. Les pas, les effets sonores, les tirs ou les ambiances ressortent avec assez de netteté pour donner une vraie sensation de contrôle. La spatialisation fonctionne bien, et c’est exactement ce que l’on attend d’un casque gaming haut de gamme.

Pour autant, ce n’est pas un sans-faute absolu. Le rendu manque un peu de basses à mon goût. C’est un avis assez personnel, mais sur un casque à 350 euros, ce genre de détail compte. Les aigus peuvent aussi paraître un peu plus présents que nécessaire selon les usages. Rien de dramatique, et le casque reste très bon dans l’ensemble. Mais dans cette gamme de prix, le diable se trouve vraiment dans les détails. Et ici, on aurait aimé un son encore plus équilibré, surtout pour un produit qui se présente comme le fleuron de la gamme Quantum.

Réduction de bruit et isolation

Le JBL Quantum 950 isole très bien. Même sans forcément activer tous les traitements logiciels, le casque coupe déjà efficacement des bruits autour de soi. C’est un vrai bon point pour jouer dans un environnement bruyant, ou simplement pour se concentrer sur une partie. Les coussinets englobent bien les oreilles et participent à cette sensation d’isolement immédiat. Sur ce point, JBL livre une expérience très convaincante.

Le problème vient plutôt de l’autre sens. Le casque sait bien isoler, mais il sait moins bien vous laisser entendre ce qui se passe autour. Le mode de captation ambiante manque de naturel et d’efficacité. Il permet de récupérer un peu de son extérieur, mais sans retrouver une sensation vraiment fluide ou transparente. Face à certains concurrents, comme un BlackShark V3 Pro, le Quantum 950 paraît moins bon sur ce point. Ce n’est pas forcément gênant si vous jouez toujours seul dans votre bulle, mais c’est moins pratique au quotidien.

Microphone du JBL Quantum 950

Le microphone du JBL Quantum 950 est bon, sans être incroyable. Pour Discord, les appels ou les parties en ligne avec des amis, il fait largement le travail. La voix reste compréhensible et le rendu suffit pour une utilisation gaming classique. On n’est évidemment pas sur le niveau d’un vrai microphone dédié, mais ce n’est pas ce que l’on demande à un casque de ce type. En revanche, à 350 euros, on pouvait attendre un rendu un peu plus impressionnant.

Le vrai souci vient surtout de son ergonomie. Le micro est détachable, ce qui est déjà une bonne chose. Mais une fois attaché, il ne peut pas vraiment être orienté ou rangé proprement le long du casque. Il reste donc perpendiculaire à l’écouteur, avec cette tige visible près du visage. Pour le ranger, il faut tout simplement le retirer. C’est dommage, parce qu’un micro rabattable aurait été beaucoup plus pratique. Sur un casque aussi cher, ce genre de détail devient difficile à oublier.

Connectivité, contrôles et application

La connectivité est l’un des gros points forts du JBL Quantum 950. Le casque peut fonctionner en 2,4 GHz, en Bluetooth et en filaire. Cela permet de l’utiliser facilement sur PC, console ou mobile, même si son design le destine surtout à un usage fixe. Le 2,4 GHz reste le mode le plus logique pour jouer, avec une connexion stable et une latence faible. Le Bluetooth apporte plus de souplesse, notamment pour passer rapidement sur un téléphone ou un autre appareil.

La station d’accueil ajoute aussi un vrai confort d’utilisation. Elle sert de base, de dongle sans fil et de point de contrôle pour certains réglages. Les commandes physiques sont efficaces, et l’ensemble donne une impression assez haut de gamme. L’application JBL QuantumENGINE est également correcte. Elle permet de gérer les réglages audio, l’égalisation, le RGB et les fonctions avancées. Ce n’est pas forcément le logiciel le plus marquant du marché, mais il fait ce qu’on lui demande sans être trop lourd.

Autonomie et batteries interchangeables

L’idée des batteries interchangeables est probablement l’une des meilleures idées du JBL Quantum 950. JBL fournit deux batteries, avec une autonomie annoncée de 25 heures par batterie. Le principe est simple : une batterie alimente le casque, pendant que l’autre se recharge sur la station. En théorie, cela permet de jouer presque sans jamais se soucier de l’autonomie. C’est malin, pratique et beaucoup plus élégant qu’un simple câble USB-C branché en urgence pendant une partie.

Sauf que JBL rate le détail qui aurait tout changé. Le casque n’intègre pas de petite batterie interne capable de prendre le relais pendant quelques secondes. Résultat : quand on retire la batterie, le casque s’éteint. Il faut donc enlever la batterie vide, prendre celle qui est chargée, la remettre dans le casque, puis le rallumer. Ce n’est pas catastrophique, mais ce n’est pas un vrai changement à chaud. Avec une mini batterie tampon, le casque aurait pu offrir une autonomie quasiment illimitée sans interruption. Là, l’idée reste très bonne, mais l’exécution manque un peu de finition.

Conclusion

Le JBL Quantum 950 est un très bon casque gaming, mais il n’est pas aussi irréprochable qu’il aurait pu l’être. Son audio est très convaincant, son isolation est efficace, sa connectivité est complète et son système de batteries interchangeables reste une vraie bonne idée. Pourtant, quelques choix viennent limiter l’ensemble. Le design est très gamer, le micro manque de praticité, le mode ambiant pourrait être meilleur et le swap de batterie n’est pas aussi fluide qu’attendu. À 349,99 euros, il reste une excellente référence pour jouer sur un bureau, mais il aurait pu devenir un produit beaucoup plus marquant avec quelques détails mieux pensés. Pour toutes ces raisons, le JBL Quantum 950 mérite un petit 8/10.

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