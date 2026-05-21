TEST – Skillkorp Ambi_One, une souris ambidextre qui cherche encore son public

Skillkorp propose avec l’Ambi_One une souris assez différente de ce que l’on croise habituellement sur le marché gaming. Son idée est simple : proposer une souris réellement ambidextre, capable de passer d’une prise en main droitière à une prise en main gauchère grâce à une base rotative. Sur le papier, c’est malin. Le repose-pouce peut changer de côté, le dongle peut se cacher dans la structure, et la souris promet de s’adapter à plusieurs usages. À 69,99 €, la proposition reste aussi assez accessible. Pourtant, après plusieurs jours d’utilisation, une question revient assez vite : à qui s’adresse vraiment cette Ambi_One ?

Notre avis en bref sur la Skillkorp Ambi_One

La Skillkorp Ambi_One est une souris pleine d’idées. Son système de base rotative fonctionne, son écran intégré est pratique, et sa connectivité complète permet de l’utiliser en Bluetooth, en 2,4 GHz ou en filaire. Elle dispose aussi de huit boutons programmables, d’un capteur annoncé jusqu’à 26 000 DPI et d’un taux de réponse de 1 kHz. Sur une fiche technique, c’est plutôt solide pour une souris vendue sous les 70 euros.

Le problème vient surtout de l’usage. L’Ambi_One est originale, mais elle n’est pas totalement convaincante. Son poids de 123 grammes se ressent vite. Son ergonomie reste moyenne, sa molette manque de précision, et le logiciel ne donne pas vraiment envie d’y passer beaucoup de temps. Elle a le mérite d’exister, mais elle laisse aussi l’impression d’un produit qui a d’abord été pensé autour d’un concept, avant d’être pensé comme une excellente souris.

Disponible chez Boulanger.

Unboxing de la Skillkorp Ambi_One

La souris arrive dans un packaging assez classique pour un produit gaming vendu chez Boulanger. On retrouve donc la souris, le dongle USB pour la connexion 2,4 GHz, un câble permettant la recharge et l’utilisation en filaire, ainsi que la documentation habituelle. Rien de très surprenant ici, mais il n’y a pas non plus besoin de beaucoup plus pour ce type de produit.

Le dongle peut être rangé directement dans la base de la souris. C’est un détail tout simple, mais c’est exactement le genre de petite attention que l’on apprécie sur un accessoire sans fil. Cela évite de perdre l’adaptateur ou de le laisser branché à un ordinateur portable en déplacement. La souris existe aussi en deux coloris, ce qui permet de l’adapter un peu plus facilement à son setup.

Design et hardware de la Skillkorp Ambi_One

Le design de l’Ambi_One repose entièrement sur sa base rotative. C’est évidemment son principal argument. En faisant pivoter cette base, on peut placer le repose-pouce à gauche ou à droite selon sa main dominante. Le mouvement permet aussi de révéler ou de cacher l’espace réservé au dongle. C’est assez ingénieux, et il faut reconnaître que Skillkorp a eu une vraie bonne idée avec ce système.

Dans les faits, cette mécanique donne un côté assez ludique à la souris. On comprend immédiatement ce que le produit veut faire. La souris peut réellement passer d’un usage droitier à un usage gaucher, sans avoir besoin de démonter quoi que ce soit. Les boutons de navigation sont aussi présents de manière à rester accessibles dans les deux configurations. C’est bien vu, surtout pour un produit proposé à ce tarif.

Le reste du design convainc moins. Le plastique donne une impression correcte, mais pas franchement premium. Le bandeau LED paraît assez dispensable, et ne change pas grand-chose à l’expérience. La molette est aussi décevante. Elle manque de tenue et de sensation, ce qui gêne un peu au quotidien. Sur une souris gaming, c’est un point assez important, car la molette sert beaucoup plus souvent qu’on ne l’imagine.

L’écran intégré, en revanche, est une bonne surprise. Il affiche les informations essentielles, comme le niveau de batterie, le type de connexion ou le DPI utilisé. Ce n’est pas indispensable, mais c’est pratique. Cela évite d’ouvrir le logiciel pour vérifier un réglage basique. Sur une souris à 69,99 €, c’est même l’un des éléments les plus agréables du produit.

Une vraie souris ambidextre, mais pour quel usage ?

C’est ici que l’Ambi_One devient plus difficile à juger. Son concept fonctionne. Elle peut être utilisée par un droitier ou par un gaucher, et c’est clairement plus élégant qu’une simple souris symétrique sans vrai confort latéral. Pourtant, l’intérêt réel reste moins évident une fois que l’on sort de la démonstration.

Un joueur droitier va souvent acheter une souris pensée pour les droitiers. Un joueur gaucher va chercher une souris adaptée aux gauchers, ou une vraie souris symétrique légère et efficace. Dans les deux cas, le fait de pouvoir passer d’un côté à l’autre n’est pas forcément un argument décisif. La plupart des utilisateurs ne changent pas de main selon les jours.

L’idée aurait peut-être plus de sens dans un cadre partagé. Dans une salle de classe, une association, un bureau commun ou une famille, une souris capable de s’adapter à plusieurs personnes devient tout de suite plus intéressante. Cela évite de se retrouver avec un accessoire inutilisable pour une partie des utilisateurs. Le problème, c’est que l’Ambi_One se présente surtout comme une souris gaming. Et dans ce contexte, elle n’a pas vraiment les arguments pour séduire des joueurs exigeants.

Performances et connectivité de la Skillkorp Ambi_One

La fiche technique reste sérieuse. L’Ambi_One monte jusqu’à 26 000 DPI, propose un taux de réponse de 1 kHz et peut fonctionner en Bluetooth, en 2,4 GHz ou en filaire. Cette polyvalence est appréciable. On peut l’utiliser avec un PC fixe, un ordinateur portable, ou même basculer rapidement entre plusieurs machines selon les besoins.

En usage classique, la souris ne pose pas de problème particulier. Le capteur répond bien, la connexion 2,4 GHz se montre plus pertinente pour jouer, et le Bluetooth garde son intérêt pour un usage bureautique ou nomade. Les boutons programmables ajoutent aussi une couche de personnalisation bienvenue.

Pour autant, les chiffres ne suffisent pas à faire une excellente souris gaming. Les 26 000 DPI parlent sur une fiche produit, mais très peu d’utilisateurs joueront réellement à une telle sensibilité. Ce qui compte davantage, c’est la sensation en main, la glisse, le poids et la précision globale. Sur ces points, l’Ambi_One reste correcte, mais elle ne donne jamais l’impression d’être une souris taillée pour la compétition.

Ergonomie de la Skillkorp Ambi_One

L’ergonomie est le point le plus frustrant de cette souris. Skillkorp met en avant le confort et l’adaptation à toutes les mains, mais le résultat reste seulement moyen. La forme n’est pas désagréable, mais elle ne tombe pas non plus naturellement sous la main. Le repose-pouce apporte quelque chose, mais sa forme et sa matière ne donnent pas une sensation particulièrement haut de gamme.

Le poids joue aussi contre elle. Avec 123 grammes sur la balance, l’Ambi_One paraît lourde pour une souris gaming actuelle. Cela ne gênera pas tout le monde, surtout pour du travail ou un usage tranquille. En jeu, en revanche, ce poids se ressent. Les mouvements rapides demandent plus d’effort, et la souris donne moins cette impression de fluidité que l’on attend d’un modèle vraiment pensé pour le gaming.

C’est aussi la limite d’un produit qui veut convenir à tout le monde. À force de vouloir s’adapter aux droitiers, aux gauchers, au jeu et au travail, l’Ambi_One perd un peu en évidence. Une bonne souris ergonomique est souvent pensée pour une main, une posture et un type d’usage précis. Ici, la polyvalence se paie par une sensation moins naturelle.

Logiciel et personnalisation

L’Ambi_One propose huit boutons programmables via un driver en ligne. On peut donc configurer les actions, ajuster les DPI et adapter la souris à certains usages. Sur le principe, c’est exactement ce que l’on attend d’une souris gaming moderne. La présence de plusieurs boutons et de profils personnalisables donne un vrai intérêt à cette partie.

En pratique, le logiciel ne semble pas être le point fort du produit. Il fait le travail, mais il n’a pas la maturité ni le confort des solutions proposées par des marques plus installées. On peut régler ce qu’il faut, sans avoir envie d’y passer plus de temps que nécessaire. C’est suffisant pour une souris à ce tarif, mais cela ne sublime pas l’expérience.

Autonomie et recharge de la Skillkorp Ambi_One

L’écran intégré rend la gestion de la batterie plus agréable. On peut vérifier rapidement l’autonomie restante sans devoir fouiller dans un logiciel ou attendre une alerte. C’est un petit confort, mais il colle bien à l’usage quotidien d’une souris sans fil.

La possibilité de jouer en filaire reste aussi utile. Si la batterie tombe à plat, il suffit de brancher le câble pour continuer à utiliser la souris. La connectivité multiple permet donc de ne pas rester bloqué. C’est un bon point, même si l’autonomie ne transforme pas à elle seule l’expérience globale.

Conclusion : que vaut la Skillkorp Ambi_One ?

La Skillkorp Ambi_One est une souris originale, mais difficile à recommander sans nuance. Son système de base rotative est malin, son écran intégré est pratique, et son tarif de 69,99 € rend l’ensemble plutôt accessible. Pourtant, son concept ne suffit pas à masquer ses limites. La souris est lourde, son ergonomie reste moyenne, sa molette déçoit et son logiciel manque de charme. Pour un usage partagé, dans un bureau, une famille ou un environnement où droitiers et gauchers utilisent le même matériel, l’idée peut avoir du sens. Pour un joueur qui cherche une vraie souris principale, la proposition paraît moins évidente. L’Ambi_One a une vraie personnalité, mais elle ressemble davantage à une curiosité bien pensée qu’à une référence incontournable.

Disponible chez Boulanger.