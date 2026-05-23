Test – Marshall Monitor III ANC : le casque nomade qui fait vibrer l’ADN rock de la marque

Quand on parle de casques audio premium, certains noms reviennent immédiatement en tête. Pourtant, Marshall continue de cultiver une identité bien à elle. Là où beaucoup misent sur un design minimaliste et des lignes futuristes, la marque reste fidèle à son héritage issu des amplis de guitare qui ont accompagné des générations de musiciens.

Avec le Monitor III ANC, Marshall revient sur le segment des casques nomades haut de gamme avec une ambition claire : proposer une autonomie impressionnante, une réduction de bruit active plus efficace et une signature sonore fidèle à l’esprit de la marque. Après plusieurs jours d’utilisation, entre musique, déplacements et sessions de travail, voici mon ressenti sur ce modèle.

Un design immédiatement identifiable

Impossible de confondre le Monitor III ANC avec un autre casque. Dès la sortie de la boîte, on retrouve les codes visuels emblématiques de Marshall : revêtement texturé rappelant les amplificateurs historiques, logo doré sur les coques et finitions travaillées.

Le casque reste relativement compact malgré son format circum-aural. Les oreillettes se replient pour faciliter le transport et Marshall fournit toujours son étui rigide, pratique pour les déplacements.

J’apprécie particulièrement le choix de ne pas céder à la mode des surfaces brillantes. Ici, tout respire la robustesse et le côté « instrument de musique ». Le Monitor III ANC possède une vraie personnalité.

L’arceau propose un rembourrage confortable et les coussinets englobent correctement les oreilles. Même après plusieurs heures d’écoute, la fatigue reste limitée, ce qui est essentiel pour un casque destiné à une utilisation quotidienne.

Une autonomie qui impressionne réellement

L’un des arguments majeurs du Monitor III ANC concerne son endurance. Marshall annonce jusqu’à environ 70 heures avec réduction de bruit active activée et davantage encore sans ANC.

Dans la pratique, le résultat est bluffant.

Durant une semaine complète d’utilisation mêlant Spotify, podcasts, appels et quelques vidéos YouTube, je n’ai pratiquement jamais eu besoin de penser à la recharge. C’est un vrai changement face à certains concurrents qui demandent un passage par le chargeur tous les deux ou trois jours.

Pour les voyageurs réguliers, cette autonomie devient rapidement un énorme avantage. Un aller-retour en train, plusieurs journées de salon ou même un week-end complet peuvent être couverts sans câble.

La recharge rapide est également de la partie et permet de récupérer plusieurs heures d’écoute en seulement quelques minutes.

Une réduction de bruit active enfin au niveau

Marshall n’était pas toujours la référence absolue en matière d’ANC. Avec ce Monitor III ANC, le constructeur franchit clairement un cap.

Les bruits continus sont efficacement atténués :

moteur de train ;

ventilation ;

open-space ;

circulation urbaine ;

bruit ambiant des cafés.

On n’atteint peut-être pas le niveau extrême des références absolues du secteur, mais le résultat est suffisamment convaincant pour transformer l’expérience d’écoute.

Le mode transparence fonctionne bien lui aussi. Il permet de conserver une conversation rapide sans retirer le casque, pratique lors d’un passage en caisse ou dans les transports.

Une signature sonore fidèle à Marshall

Là où le Monitor III ANC marque vraiment des points, c’est évidemment sur la partie audio.

Marshall conserve sa personnalité sonore avec une restitution dynamique et vivante. Les basses sont présentes sans devenir envahissantes. Elles donnent du relief aux morceaux rock, électro ou pop tout en laissant suffisamment d’espace aux médiums.

Les guitares profitent particulièrement de cette approche. Sur du rock classique ou des morceaux plus modernes, le casque délivre une énergie très agréable.

Les voix restent bien mises en avant et les aigus conservent une bonne précision sans devenir agressifs.

J’ai alterné entre différents styles :

rock ;

métal ;

électro ;

jazz ;

bandes originales de jeux vidéo ;

podcasts.

Le casque s’en sort avec une belle polyvalence.

L’application mobile permet en plus d’ajuster l’égalisation afin de personnaliser davantage le rendu.

Une commande physique toujours aussi agréable

Marshall continue d’utiliser son célèbre bouton multidirectionnel doré.

Cela peut sembler anecdotique, mais dans un monde rempli de commandes tactiles parfois imprécises, retrouver un contrôle physique apporte un vrai confort.

Lecture, pause, changement de piste ou gestion du volume deviennent immédiats.

Le casque propose également un bouton personnalisable permettant d’accéder rapidement à certaines fonctions comme :

réglage ANC ;

assistant vocal ;

égalisation ;

raccourcis personnalisés.

Cette approche reste simple et efficace.

Un compagnon idéal pour le travail nomade

Le Monitor III ANC ne vise pas uniquement les amateurs de musique.

Je l’ai aussi trouvé pertinent pour une utilisation plus professionnelle.

En rédaction, lors d’écriture d’articles ou pendant des sessions prolongées devant l’ordinateur, la réduction de bruit aide réellement à rester concentré.

L’autonomie évite également de jongler avec les câbles, ce qui devient vite appréciable lorsqu’on enchaîne les journées de travail.

Les microphones intégrés assurent des appels propres et suffisamment clairs pour la visioconférence.

Conclusion sur le Marshall Monitor III ANC ?

Marshall réussit une belle évolution avec ce Monitor III ANC.

La marque conserve son identité visuelle et sonore tout en modernisant sérieusement la partie technologique. L’autonomie devient l’un des plus gros arguments du casque, tandis que la réduction active du bruit franchit un vrai palier.

Ce n’est pas uniquement un casque « pour les fans de Marshall ». Il possède désormais suffisamment d’atouts pour venir concurrencer les grands noms du secteur.

Si vous recherchez un casque premium avec une forte personnalité, une excellente endurance et un son vivant, le Monitor III ANC mérite clairement sa place dans votre sélection.

Produit disponible sur Marshall Monitor III ANC Casque avec Réduction Active du Bruit, sans Fil Bluetooth, autonomie de 70 Heures - Noir

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