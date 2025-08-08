Test – Marshall Kilburn III : L’enceinte portable vintage qui envoie du lourd

Quand on évoque la marque Marshall, c’est immédiatement tout un univers qui vient à l’esprit : celui des amplis de guitare mythiques, du rock pur jus et d’un design rétro inimitable. Avec la Kilburn III, Marshall signe une nouvelle version de son enceinte portable iconique, en y ajoutant plus d’autonomie, un son encore plus maîtrisé, et quelques ajustements bienvenus. Est-ce suffisant pour justifier son tarif musclé ? Spoiler : on est face à une enceinte qui ne fait pas semblant, tant sur le fond que sur la forme.

Un look vintage toujours aussi assumé

Dès le déballage, la Marshall Kilburn III donne le ton : elle est fidèle à l’ADN de la marque. On retrouve ce design si particulier, inspiré des amplis guitare des années 60 et 70, avec son revêtement en simili cuir texturé, sa grille métallique en façade, son logo doré proéminent et surtout son bandeau de transport gainé de velours rouge. Le souci du détail est omniprésent : chaque bouton en laiton respire la qualité, et le poids – un peu plus de 2,5 kg – renforce cette impression de solidité.

La Kilburn III existe en deux coloris : noir classique ou crème, pour les amateurs de looks plus lumineux. Elle conserve une certaine compacité, même si elle est loin d’être ultra portable comme une JBL Clip ou une Bose SoundLink Flex. Disons qu’elle est pensée pour être déplacée facilement d’une pièce à l’autre, voire transportée en week-end ou en soirée, mais elle ne se glissera pas dans un sac à dos lambda. C’est une enceinte nomade, oui, mais avec du coffre.

Une vraie stéréo omnidirectionnelle

L’un des points forts de la Kilburn III, c’est sans doute sa gestion du son. Marshall vante son système « True Stereophonic » qui permet une diffusion sonore à 360 degrés. Et dans les faits, cette promesse est bel et bien tenue. Grâce à deux tweeters orientés vers l’extérieur et un woofer central, l’enceinte parvient à projeter un son stéréo convaincant dans toutes les directions. Que vous soyez face à elle ou sur le côté, la scène sonore reste large et bien définie.

À l’écoute, c’est une claque. Les basses sont profondes et percutantes sans être baveuses. Les médiums conservent de la chaleur, ce qui est parfait pour les guitares et les voix, tandis que les aigus filent sans agressivité. Ce n’est pas une enceinte neutre — et ce n’est clairement pas l’objectif — mais elle sublime les morceaux rock, blues, jazz, hip-hop et même électro. Les amateurs de techno ou de trap apprécieront l’impact des basses, tandis que les fans de guitare se régaleront de la texture sur les riffs saturés.

Marshall laisse en plus la possibilité de régler manuellement les basses et les aigus via des molettes physiques situées sur le dessus. Un vrai bonheur pour les puristes qui veulent adapter le rendu à leurs goûts ou à l’acoustique de la pièce. Et pour ceux qui aiment tout piloter à distance, l’application Marshall Bluetooth permet d’ajuster l’égalisation, les mises à jour logicielles et plus encore.

Une autonomie monstrueuse

L’un des gros points différenciants de cette Kilburn III, c’est son autonomie annoncée : jusqu’à 30 heures à volume modéré, et jusqu’à 50 heures dans des conditions idéales. Un chiffre impressionnant, et surtout réel. Lors de nos tests, à volume raisonnable (autour de 40 % – 50 %), l’enceinte a tenu environ 45 heures sans broncher. C’est énorme, surtout comparé à certaines concurrentes qui plafonnent à 10 ou 15 heures.

Elle dispose également d’un système de charge rapide : en 20 minutes de branchement, on récupère jusqu’à 3 heures d’écoute. De quoi repartir en musique même si l’on a oublié de recharger la veille. Et petit bonus non négligeable : la présence d’un port USB-C pour recharger un smartphone ou un autre appareil. L’enceinte devient ainsi une batterie externe d’appoint bien utile.

Connectivité sobre mais efficace

Côté connectique, Marshall reste dans la simplicité, mais l’essentiel est là. La Kilburn III fonctionne en Bluetooth 5.3, ce qui lui confère une bonne portée et une stabilité de connexion exemplaire.

Elle dispose aussi d’un port jack 3,5 mm pour brancher une source filaire (lecteur audio, platine vinyle portable, console de jeu…). Pas de Wi-Fi, pas d’assistant vocal intégré, pas de compatibilité avec les services comme Spotify Connect ou AirPlay. Ce n’est pas son créneau. La Kilburn III mise sur la simplicité d’usage, à l’image de ses boutons physiques en façade, très plaisants à utiliser.

Une robustesse revue à la hausse

Sans être une enceinte baroudeuse, la Kilburn III progresse en matière de résistance. Elle bénéficie désormais d’une certification IP54, ce qui signifie qu’elle résiste à la poussière et aux projections d’eau. Elle ne craint donc pas une éclaboussure ou un usage en extérieur modéré (terrasse, jardin, bord de piscine), mais il ne faudra pas la plonger ou la laisser sous une pluie battante. C’est suffisant pour un usage quotidien, mais pas pour un road trip en pleine jungle.

Le revêtement est costaud, les boutons bien fixés, la sangle renforcée. C’est une enceinte pensée pour durer. Et avec sa conception rigide, elle encaisse les transports et les petits chocs sans difficulté.

Kilburn II vs Kilburn III : des évolutions notables

Face à la Kilburn II, sortie quelques années plus tôt, cette nouvelle version marque de vraies améliorations. Le design est plus épuré, le rendu sonore encore plus large et équilibré, l’autonomie décuplée, et la résistance accrue. Le son stéréo est vraiment plus immersif et la charge rapide est une excellente nouveauté.

La montée en gamme est perceptible, mais elle s’accompagne aussi d’une légère hausse de tarif. Toutefois, au vu des performances, la Kilburn III justifie pleinement sa position tarifaire, même face à des concurrentes comme la Sonos Roam, la JBL Xtreme 3 ou la Bose Portable Smart Speaker.

Pour quel public ?

La Marshall Kilburn III s’adresse à ceux qui veulent allier esthétisme et performance sonore. Elle est taillée pour les amateurs de musique exigeants, mais aussi pour les audiophiles qui aiment un son riche sans sacrifier le style. Ce n’est pas l’enceinte la plus connectée ni la plus compacte, mais elle offre un excellent compromis pour un usage à la maison, en terrasse ou en escapade.

Elle conviendra à ceux qui veulent une enceinte au look affirmé, qui peut aussi bien trôner sur une étagère qu’accompagner une soirée en extérieur. Elle plaira également aux nostalgiques de l’univers Marshall, aux musiciens, aux rockeurs… mais pas uniquement.

Conclusion

Avec la Kilburn III, Marshall continue de creuser son sillon avec panache. L’enceinte portable rétro de la marque britannique gagne en autonomie, en puissance et en polyvalence sans renier son style inimitable. Si vous recherchez un compagnon audio élégant, robuste, capable de sonorités riches et de longues sessions d’écoute, c’est un excellent choix.

Elle n’est pas la plus high-tech, mais elle fait ce qu’on attend d’elle à la perfection : balancer du bon son, longtemps, et avec classe. Une valeur sûre pour les mélomanes modernes qui veulent en prendre plein les oreilles… et les yeux.

