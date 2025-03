Test – Enceintes Edifier R1700BT : un rapport qualité/prix imbattable ?

Lorsqu’il s’agit de choisir une paire d’enceintes pour un usage domestique, de nombreux critères entrent en jeu : qualité sonore, design, connectivité, fonctionnalités et bien sûr, le rapport qualité-prix. Parmi les nombreuses options disponibles sur le marché, les Edifier R1700BT se démarquent par leur excellent équilibre entre performance et accessibilité.

Ces enceintes actives de bibliothèque, équipées de Bluetooth 5.1, de commandes de réglage intégrées et d’une télécommande, visent à offrir une expérience sonore riche et immersive. Mais tiennent-elles vraiment toutes leurs promesses ? Dans ce test détaillé, nous allons explorer leur conception, leurs fonctionnalités, leurs performances audio et voir si elles constituent un choix pertinent pour votre installation sonore.

Design et qualité de fabrication des Edifier R1700BT

Une esthétique élégante et raffinée

Dès le premier regard, les Edifier R1700BT impressionnent par leur design élégant. Contrairement à certaines enceintes de la même gamme de prix qui misent sur une apparence plus brute ou plastique, Edifier a opté pour une finition en bois de noyer, qui confère une touche de sophistication et d’élégance.

Les lignes sont épurées et modernes, s’intégrant parfaitement dans un salon, un bureau ou même un studio d’enregistrement amateur. Le baffle incliné à 10 degrés est un atout majeur, car il favorise une meilleure dispersion du son vers l’auditeur, améliorant ainsi la clarté audio.

Construction robuste et durable

En termes de construction, les R1700BT respirent la qualité. La finition en bois non seulement apporte un look premium, mais elle réduit également les résonances indésirables, améliorant ainsi la restitution sonore. Les haut-parleurs sont bien protégés par une grille amovible qui offre à la fois une protection contre la poussière et un aspect plus épuré.

De plus, la taille compacte des enceintes (154 x 254 x 214 mm) permet une installation facile sur un bureau ou une étagère, tout en offrant une puissance suffisante pour sonoriser une pièce moyenne.

Caractéristiques techniques des R1700BT

Les Edifier R1700BT sont des enceintes actives, ce qui signifie qu’elles disposent de leur propre amplification intégrée. Voici un aperçu de leurs spécifications techniques :

Puissance totale : 66 Watts RMS (2 x 15W pour les aigus + 2 x 18W pour les graves)

: 66 Watts RMS (2 x 15W pour les aigus + 2 x 18W pour les graves) Haut-parleurs : Woofer 4 pouces Tweeter 19 mm à dôme en soie

: Réponse en fréquence : 60 Hz – 20 kHz

: 60 Hz – 20 kHz Rapport signal/bruit : ≥ 85 dB

: ≥ 85 dB Connectivité : Bluetooth 5.1 + entrées RCA double (AUX)

: Bluetooth 5.1 + entrées RCA double (AUX) Télécommande incluse

Commandes de réglage des basses, aigus et volume sur le côté de l’enceinte active

Poids total : environ 6,6 kg

: environ 6,6 kg Impédance des haut-parleurs : 6 ohms

: 6 ohms Consommation énergétique : 18W en mode actif

Ces caractéristiques montrent que les R1700BT sont bien équipées pour offrir une expérience audio complète, aussi bien en usage musical, qu’en gaming ou pour une installation home cinéma modeste.

Expérience utilisateur et ergonomie

Les enceintes Edifier R1700BT se distinguent par leur facilité d’utilisation. L’installation est simple : il suffit de les brancher sur une prise secteur, de les connecter via Bluetooth ou avec un câble RCA et elles sont prêtes à l’emploi.

Les commandes latérales permettent un ajustement rapide des basses, des aigus et du volume. De plus, la télécommande fournie ajoute un confort d’utilisation en permettant de changer de source ou de régler le volume à distance.

Rendu sonore selon les styles de musique des enceintes R1700BT

Musique classique et acoustique

Les Edifier R1700BT se démarquent par leur restitution claire et détaillée des instruments acoustiques. Les violons, pianos et guitares classiques sont reproduits avec une précision remarquable. Les aigus ne sont pas agressifs, et la spatialisation sonore offre une belle immersion.

Jazz et Blues

Le registre des médiums est bien défini, ce qui permet aux instruments comme le saxophone, la contrebasse et la batterie d’avoir une excellente présence. La profondeur des basses est suffisante pour ressentir l’impact des percussions sans qu’elles ne deviennent envahissantes.

Rock et Métal

Les guitares électriques sont nettes et percutantes, et la batterie est bien réglée pour ne pas être noyée dans le mix.

Hip-Hop et Électro

Les basses sont bien profondes et résonnent avec justesse, mais sans exagération. Les morceaux électroniques conservent leur dynamique avec des aigus clairs et des basses rondes. Les amateurs de basses extrêmes pourraient toutefois ressentir un léger manque de sub-bass. Mais rien de très génant.

Pop et variétés

Les voix sont très bien mises en avant, et les instruments sont parfaitement détachés les uns des autres. Les R1700BT offrent une restitution naturelle et chaleureuse, rendant l’écoute très agréable.

Comparaison avec d’autres modèles similaires

Les Edifier R1700BT se situent dans une gamme de prix attractive, mais comment se comparent-elles à d’autres modèles populaires ?

Modèle Puissance RMS Connectivité Qualité sonore Prix approximatif Edifier R1700BT 66W Bluetooth 5.1 + RCA Son équilibré 130-150€ Edifier R1280DB 42W Bluetooth 5.0 + Optique Moins de puissance, mais son correct 110-130€ Klipsch R-41PM 70W Bluetooth, RCA, USB Son plus dynamique et puissant 250-300€ Audioengine A5+ 100W Bluetooth aptX, RCA Son plus haut de gamme 400-450€

Les R1700BT offrent donc un excellent compromis entre puissance, qualité sonore et connectivité moderne, tout en restant à un prix abordable.

Conclusion : Faut-il acheter les Edifier R1700BT ?

Les enceintes Edifier R1700BT représentent une excellente alternative pour ceux qui cherchent un système audio performant sans se ruiner. Avec une qualité sonore bien équilibrée, une finition haut de gamme et une connectivité moderne, elles constituent une valeur sûre.

