Test – Roborock Qrevo Slim : Puissance et technologie avancée dans un design compact et élégant

Le Roborock Qrevo Slim représente une innovation majeure dans le domaine des aspirateurs robots, combinant design ultra-fin et technologies avancées pour une performance de nettoyage polyvalente et précise. Avec une hauteur de seulement 8,2 cm, il est conçu pour se faufiler sous la plupart des meubles bas, une caractéristique qui le distingue des modèles équipés de tours laser plus imposantes, souvent trop hautes pour ces espaces restreints. En raison de son design sans tour, le Qrevo Slim repose sur la technologie StarSight AI et des capteurs avancés, lui permettant d’optimiser la navigation et de détecter les obstacles, même dans des environnements à faible luminosité grâce à un mini-projecteur intégré.

Notre avis en bref sur le Qrevo Slim de Roborock

Le Roborock Qrevo Slim est un aspirateur robot ultra-fin et performant qui se distingue par sa capacité à atteindre des espaces réduits tout en offrant un nettoyage approfondi. Sa puissance d’aspiration de 11 000 Pa et ses tampons de lavage rotatifs assurent un entretien impeccable, même sur des taches incrustées. La navigation avancée, sans tour laser, s’appuie sur la technologie StarSight AI, permettant au robot d’identifier et éviter efficacement les obstacles, même dans des conditions de faible luminosité.

Bien que son réservoir d’eau et son bac à poussière nécessitent des retours fréquents à la station, la station de base facilite largement l’entretien avec sa fonction de vidange automatique, son séchage des tampons a l’air chaud et son rechargement automatique en eau. Idéal pour ceux qui recherchent un aspirateur robot à la fois compact et performant, le Qrevo Slim offre une expérience de nettoyage intuitive et autonome via l’application et les assistants vocaux.

Fiche technique

Autonomie 3h Aspiration sur tapis Oui Capacité bac poussière 2,7L Base De recharge, de vidage et nettoyage Serpillière Oui, rotative Capacité bac eau 4L Poids 15 kg Couleur Noir Prix PVC : 1299€

Unboxing du Roborock Qrevo Slim

Comme à l’accoutumée, le matériel Roborock est parfaitement emballé. Au sein du carton, vous y trouverez le robot, les brosses rotatives et la base. À noter également que la marque fournit un second sac à poussières. Le premier étant déjà installé dans la base.

Installation et Facilité d’utilisation du robot Qrevo Slim

L’installation du Roborock Qrevo Slim est simple et intuitive, facilitée par l’application mobile Roborock disponible pour Android et iOS. Après avoir téléchargé l’application, l’utilisateur peut connecter le robot en quelques étapes rapides : il suffit de scanner le code QR situé sous le couvercle du Qrevo Slim, de le relier au réseau Wi-Fi domestique, et le robot est prêt pour sa première utilisation. Lors de son démarrage, le Qrevo Slim utilise ses capteurs pour cartographier les pièces, une fonction qui permet ensuite à l’utilisateur de personnaliser la carte virtuelle en définissant des zones d’exclusion, des séquences de nettoyage spécifiques, et même des horaires de nettoyage automatiques.

Grâce à l’application, la gestion du Qrevo Slim est intuitive, avec un accès facile aux réglages de puissance d’aspiration, aux modes de lavage, et aux parcours de nettoyage. Roborock a aussi ajouté une compatibilité avec les assistants vocaux comme Alexa, Google Home et Siri, permettant un contrôle simplifié par commande vocale.

La station de base du Qrevo Slim, compacte et élégante, intègre plusieurs fonctions avancées pour maximiser l’autonomie du robot et réduire la maintenance manuelle :

Lavage et séchage des tampons : Le robot nettoie ses tampons à l’eau chaude après chaque cycle de lavage et les sèche ensuite à l’air chaud, évitant ainsi les odeurs de moisissure et assurant une hygiène optimale.

: Le robot nettoie ses tampons à l’eau chaude après chaque cycle de lavage et les sèche ensuite à l’air chaud, évitant ainsi les odeurs de moisissure et assurant une hygiène optimale. Vidange automatique : Le Qrevo Slim retourne régulièrement à sa base pour vider son réservoir de poussière dans un sac de 2,7 litres, offrant une autonomie prolongée de plusieurs semaines sans vidage manuel.

: Le Qrevo Slim retourne régulièrement à sa base pour vider son réservoir de poussière dans un sac de 2,7 litres, offrant une autonomie prolongée de plusieurs semaines sans vidage manuel. Recharge en eau : La station remplit automatiquement le réservoir d’eau propre (capacité de 4 litres) du robot, essentiel pour ses cycles de lavage prolongés.

Performance et Efficacité du Roborock Qrevo Slim

Le Qrevo Slim offre une puissance d’aspiration impressionnante de 11 000 Pa, un niveau parmi les plus élevés dans sa gamme de prix, surpassant même certains modèles premium. Il intègre cinq niveaux de puissance d’aspiration, réglables selon les besoins de nettoyage, du mode léger pour les poussières fines au mode intensif pour les sols encrassés. Les utilisateurs peuvent également choisir entre plusieurs modes de lavage, avec un contrôle sur la quantité d’eau utilisée (réglable sur trois niveaux), le nombre de passages (simple ou double) et le type d’itinéraire, incluant des options de nettoyage rapide, standard ou minutieux​.

Capacité de lavage

Le Roborock Qrevo Slim se distingue également par son système de lavage avec deux tampons rotatifs, capables de tourner à une vitesse de 200 rotations par minute. Ce système permet non seulement un nettoyage rapide, mais aussi efficace, en éliminant les taches légères en un passage et les taches plus incrustées en plusieurs. Les tampons ne déplacent pas la saleté et effectuent un nettoyage homogène, évitant ainsi l’étalement des taches. La conception du Qrevo Slim lui permet aussi de s’adapter aux bords et coins difficiles d’accès, grâce à une brosse latérale pivotante et des tampons de lavage rétractables​.

Navigation intelligente et détection d’obstacles

Sans tour laser, la navigation repose sur la technologie StarSight, une combinaison de capteurs infrarouges et d’algorithmes de traitement d’image, qui guide le robot avec une grande précision. La technologie de détection d’obstacles est particulièrement efficace et permet d’éviter les petits objets comme les pieds de chaise ou les jouets, qui peuvent facilement perturber d’autres aspirateurs robots. Lors des tests, le Qrevo Slim a démontré une excellente performance, contournant même des objets de petite taille, bien qu’il puisse encore rencontrer des difficultés avec des câbles fins.

Fonctionnalités supplémentaires

Le Roborock Qrevo Slim intègre une caméra frontale qui permet aux utilisateurs de surveiller leur domicile et leurs animaux en temps réel via l’application mobile. Cette fonction de surveillance, appelée « Video Ride-On », est particulièrement pratique pour vérifier la sécurité de vos animaux domestiques, ou simplement pour voir ce que fait votre robot en temps réel. La caméra active un petit projecteur pour une meilleure visibilité dans les zones sombres et l’application permet même de capturer des instantanés, offrant un moyen pratique de surveiller les déplacements de vos animaux sans déranger leur quotidien. Ce système de caméra, combiné avec les fonctions de contrôle à distance et de détection des obstacles, fait du Qrevo Slim un appareil polyvalent, répondant à la fois aux besoins de nettoyage et de surveillance domestique.

Conclusion : Que vaut le Roborock Qrevo Slim ?

Le Roborock Qrevo Slim se positionne comme un aspirateur robot haut de gamme, conçu pour s’adapter aux contraintes modernes des foyers, avec une capacité à atteindre des espaces exigus, une navigation intelligente et une station de base pratique. Les performances de nettoyage et de lavage sont excellentes, même face à des tâches difficiles, et la maintenance réduite grâce à sa station multifonctionnelle est un atout indéniable. Ce modèle s’adresse aux utilisateurs en quête de performance, de polyvalence et de confort d’utilisation, malgré son prix relativement élevé d’environ 1 299 euros. Pour les espaces réduits ou ceux qui requièrent des nettoyages fréquents, le Roborock Qrevo Slim se révèle être un investissement judicieux dans le domaine des aspirateurs robots​.

