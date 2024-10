FIX Innovation Awards 2024 : Les innovations qui transforment la mobilité et la robotique

FIX 2024 s’est imposé comme un rendez-vous phare de l’innovation technologique, réunissant les dernières avancées en mobilité, robotique et ABB (AI, Big Data, Blockchain) à Daegu, en Corée du Sud. Pour sa première édition, cet événement a mis en lumière les entreprises les plus prometteuses grâce aux FIX Innovation Awards. Ces prix, décernés aux technologies les plus innovantes, récompensent des solutions pionnières dans des domaines cruciaux pour l’avenir, comme les véhicules autonomes, la cybersécurité, et les robots autonomes. Les FIX Innovation Awards, avec une sélection rigoureuse basée sur l’impact technologique, la viabilité commerciale, et l’utilité sociale, placent FIX 2024 au cœur de la révolution technologique mondiale.

FIX 2024 : une convergence d’innovations technologiques

En octobre, FIX 2024 a réuni à Daegu les pionniers de la technologie autour de quatre halls thématiques : DIFA pour la mobilité, le Robot Hall, l’ABB Hall, et le Startup Hall. Chacun de ces espaces a présenté des solutions de pointe, allant des véhicules autonomes aux robots de services en passant par des innovations en intelligence artificielle et blockchain.

Le salon a permis aux entreprises de divers horizons de se rencontrer, d’échanger et de découvrir des technologies en avance sur leur temps. FIX est ainsi devenu un carrefour pour le networking international et les opportunités d’affaires. Pour plus de détails sur le salon et ses retombées, vous pouvez consulter notre article dédié au salon.

Les FIX Innovation Awards : récompenser l’excellence et l’innovation

Les FIX Innovation Awards ont été créés pour célébrer les innovations les plus marquantes en mobilité, robotique et ABB. Sélectionnés parmi 210 participants, les lauréats se sont distingués par leur impact technologique, leur viabilité commerciale et leur contribution en matière de durabilité et de responsabilité sociale (ESG). Neuf entreprises ont remporté le Grand Innovation Award, et vingt-sept ont reçu l’Innovation Award, marquant leur contribution exceptionnelle à l’écosystème technologique sud-coréen.

Voici les lauréats du Grand Innovation Award par catégorie :

Future Mobility : HEI avec Biifore, un logiciel qui évalue et prédit rapidement la santé des batteries de véhicules électriques. OKSAN , pour son système de sécurité piéton utilisant l’IA pour prédire les comportements. AEOL Korea , qui propose des matériaux d’électrodes recyclables MOF. Korea Metal Silicon , un fournisseur de silicium de précision pour batteries et autres composants.

: Robotique : AETECH avec son centre de recyclage robotisé sans équipage, l’AIRO-MRF. Twinny , qui a développé une solution de picking autonome pour la logistique.

: ABB : Phantomics avec Myomics, une solution de diagnostic automatique basée sur l’IA pour les maladies cardiaques. Vision Space , qui offre un service de surveillance et de contrôle robotique en temps réel grâce à l’IA et au digital twin. Ilias AI , avec son détecteur d’odeurs numérique imitant les capacités de détection des chiens.

:

Les FIX Innovation Awards visent aussi à soutenir les lauréats dans leur croissance : ils bénéficieront de programmes d’accélération, de conseils ESG, et de sessions de networking exclusives. Ce soutien leur permet de renforcer leur visibilité, d’attirer des investisseurs, et de faciliter leur participation aux prochaines éditions de FIX.

Lauréats de l’Innovation Award : innovation en mobilité, robotique et ABB

Outre les Grand Innovation Awards, vingt-sept entreprises ont été distinguées par l’Innovation Award pour leurs solutions innovantes dans les catégories Future Mobility, Robotique et ABB. Ces lauréats incarnent des avancées prometteuses qui contribuent à l’évolution technologique et à la compétitivité du secteur.

Future Mobility : TMEVNet pour son système de refroidissement par câble dédié aux bornes de recharge de haute puissance. Korea LFP , avec une solution SBMS écologique pour prévenir les incendies des batteries lithium-ion. EL Electric , créateur de chargeurs intelligents pour véhicules électriques. Lithiway pour son additif E-Elixir, qui améliore la performance des batteries. Mona Electric pour son diagnostic ultra-rapide des batteries lithium-ion. OnBridge pour ses équipements d’inspection de packs de batteries. ThermoEye , avec TMC EDGE, une caméra thermique de surveillance 24h/24.

: ABB : DRM Inside pour Web-X DRM, une technologie de protection des contenus en ligne. iSCILAB , qui a conçu un service d’identification des animaux par reconnaissance veineuse. RayMed pour RayVision, une solution de planification de thérapie basée sur l’IA pour la radiopharmacie. PIAspace pour MACS, une plateforme d’analyse vidéo en temps réel utilisant l’IA. Prevenotics avec son logiciel de diagnostic pré-cancer pour la surveillance gastrique. Funble , qui propose Split, une plateforme blockchain de tokenisation et de trading. INOFRIENDS pour URCODE, une solution de gestion de l’authenticité des produits. SapereAude Inc. avec un outil d’automatisation documentaire basé sur l’IA générative. Viva Innovation pour KINDOCEndo, une solution IA pour l’endoscopie.

: Robotique : 4DiViSiON pour son capteur 3D IA intégré, idéal pour les solutions de vision robotique. Zio Robot avec Mobile Worker, un robot capable de gérer des charges lourdes tout en évitant les obstacles. Mobinn , concepteur de robots autonomes à roues pour le contrôle de sécurité. CMES , qui a développé une plateforme de contrôle intégrée utilisant la vision 3D et l’IA.

:

Les FIX Innovation Awards démontrent ainsi la richesse et la diversité des innovations qui façonnent les technologies de demain. Ces entreprises bénéficient désormais d’une visibilité accrue et d’opportunités d’accélération, consolidant leur rôle dans l’écosystème technologique international.

Conclusion : Une rampe de lancement pour l’innovation

Les FIX Innovation Awards ont célébré des technologies et des entreprises visionnaires qui redéfinissent des secteurs clés comme la mobilité, la robotique et l’ABB. En offrant une plateforme de reconnaissance et de soutien, FIX 2024 a affirmé son rôle de catalyseur dans l’écosystème technologique. Ces prix vont bien au-delà d’une simple récompense : ils offrent aux lauréats des outils concrets pour grandir, attirer des investisseurs et s’internationaliser. À travers cette initiative, FIX marque sa place comme un acteur incontournable de l’innovation, propulsant des idées novatrices vers un avenir connecté et durable. Et veux ainsi, reproduire l’évènement annuellement et en faire un rendez-vous incontournable.