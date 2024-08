URCODE : La révolution des codes (QR code) invisibles pour une digitalisation sécurisée – Interview Startup

Dans un monde où la digitalisation et la sécurisation des données deviennent essentielles, certaines entreprises se démarquent par leurs innovations révolutionnaires. URCODE, une startup ambitieuse, s’impose en tant que pionnière avec sa technologie de code invisible. Cette innovation permet de transformer les processus d’authentification, de traçabilité et même de protection des droits d’auteur de manière efficace et sécurisée. Lors d’une interview menée à Séoul le 18 juillet 2024, au sein du Made In Korea Basecamp (MIK Basecamp) créé par Aving News, SungSoo Kim, le CEO de URCODE, nous a partagé les multiples applications de cette technologie unique et comment elle pourrait changer notre quotidien.

Présentation de la startup URCODE

Fondée en décembre 2018, URCODE est une startup coréenne qui se distingue par sa vision de digitaliser et transformer les processus mondiaux grâce à des codes invisibles et intelligents. SungSoo Kim, le CEO de l’entreprise, explique que leur objectif est de créer une version améliorée des codes UR (Ultra Resolution) existants, en utilisant des technologies avancées d’intelligence artificielle et de reconnaissance. Depuis ses débuts, URCODE a investi dans la recherche et développement pour proposer une solution innovante qui résout les limitations des codes QR traditionnels, en offrant une reconnaissance rapide et fiable, une flexibilité de design et une intégration transparente dans divers secteurs.

Avec un siège social basé à Séoul, URCODE a rapidement gagné l’intérêt de grandes entreprises internationales. En 2023, seulement un an après avoir commencé à fournir des solutions commerciales, URCODE a réalisé un chiffre d’affaires de 430 000 dollars. Cette croissance impressionnante est le résultat de partenariats stratégiques avec des marques leaders dans divers secteurs, notamment les cosmétiques et les boissons.

Explication de la technologie URCODE

La technologie de URCODE repose sur des codes invisibles, également appelés « blind codes », intégrés de manière imperceptible dans divers produits. Ces codes, développés grâce à l’intelligence artificielle, permettent de multiples applications innovantes et résolvent des limitations des technologies actuelles comme les codes QR et les codes-barres.

Selon SungSoo Kim, « le but est de rendre tout digitalisé ». URCODE utilise des algorithmes avancés pour créer des codes capables d’être scannés rapidement, même en cas de formes irrégulières. Contrairement aux codes QR traditionnels, qui peuvent parfois être lents ou échouer à être reconnus, les codes UR assurent une reconnaissance rapide et fiable.

Applications principales des codes UR :

Authentification des produits : En intégrant ces codes invisibles, il devient possible de vérifier l’authenticité d’un produit. Cela est particulièrement utile pour lutter contre la contrefaçon dans des secteurs tels que les cosmétiques et les boissons.

Code-barres amélioré : Les codes UR peuvent remplacer les codes-barres traditionnels. Ils offrent une lecture instantanée sans nécessiter une saisie manuelle des numéros de série, ce qui simplifie le processus pour les utilisateurs finaux.

Filigrane numérique : Les codes UR peuvent également servir de filigrane invisible pour les images. Cela protège les droits d'auteur et empêche le plagiat en intégrant des informations de propriété directement dans le fichier image.

Avantages de la technologie URCODE :

Reconnaissance rapide : Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, les codes UR peuvent être scannés rapidement et de manière fiable, même dans des conditions difficiles.

Flexibilité de design : Les codes UR ne sont pas limités par des formes rectangulaires comme les codes QR. Ils peuvent être intégrés dans divers designs, ce qui permet une utilisation créative et non intrusive.

Sécurité et traçabilité : En plus de l'authentification, les codes UR offrent une meilleure traçabilité des produits tout au long de leur cycle de vie, depuis la production jusqu'à la consommation finale.

Compatibilité élargie : Les codes UR peuvent être utilisés dans une variété de secteurs, y compris la mode, l'alimentation, l'électronique et les arts, grâce à leur nature polyvalente et invisible.

Autres applications et innovations : diversifier les usages des codes invisibles

URCODE ne se contente pas de réinventer les codes-barres et les QR codes, elle explore également des domaines d’application innovants qui repoussent les limites de la digitalisation et de la traçabilité.

Protection des images et des œuvres d’art

L’un des usages les plus fascinants des codes UR est l’intégration de filigranes invisibles dans les images. Cette technologie permet de protéger les droits d’auteur des créateurs en ajoutant un code imperceptible qui authentifie et identifie l’œuvre. SungSoo Kim explique que cette méthode est particulièrement utile pour les photographes et les artistes numériques, car elle permet de sécuriser leurs créations contre la copie et le plagiat sans altérer l’apparence de l’image.

Sécurité alimentaire et traçabilité

Dans le secteur alimentaire, les codes UR peuvent être utilisés pour améliorer la traçabilité des produits. En intégrant ces codes dans les emballages alimentaires, il devient possible de suivre chaque étape du cycle de vie du produit, depuis sa production jusqu’à sa consommation. Cette innovation assure non seulement une meilleure gestion des stocks et des rappels de produits, mais renforce également la confiance des consommateurs en garantissant l’authenticité et la qualité des produits qu’ils achètent.

Automatisation et efficacité dans les entrepôts

Les codes UR sont également une solution idéale pour les entrepôts et les centres de distribution. Grâce à leur reconnaissance rapide et précise, ils permettent de scanner les produits en un clin d’œil, réduisant ainsi le temps nécessaire pour inventorier et localiser les articles. Cette efficacité accrue se traduit par des économies de temps et de coûts pour les entreprises, tout en minimisant les erreurs humaines.

Application dans les objets de luxe

Les produits de luxe, souvent cibles de contrefaçon, bénéficient grandement des technologies de URCODE. Les codes invisibles intégrés dans des articles tels que les montres, les bijoux et les sacs à main permettent de vérifier l’authenticité des produits en quelques secondes. Cela offre une garantie supplémentaire aux clients et protège les marques contre les pertes financières liées à la contrefaçon.

Collaboration avec l’industrie pharmaceutique

URCODE travaille également avec des entreprises pharmaceutiques pour sécuriser les médicaments et les dispositifs médicaux. Les codes UR peuvent être utilisés pour authentifier chaque produit, garantissant ainsi que les patients reçoivent des médicaments authentiques et sûrs. Cette application est cruciale dans un secteur où les contrefaçons peuvent avoir des conséquences graves sur la santé.

Réduction des déchets et recyclage

En intégrant des codes UR dans les produits recyclables, URCODE facilite la gestion des déchets et le processus de recyclage. Les codes permettent d’identifier rapidement et précisément les matériaux, simplifiant ainsi leur tri et leur traitement. Cette innovation contribue à des pratiques de recyclage plus efficaces et durables, en ligne avec les objectifs de protection de l’environnement.

Extraits de l’interview avec le CEO de URCODE

Lors de notre entretien au Made In Korea Basecamp, SungSoo Kim, le CEO de URCODE, a partagé des détails précieux sur la vision de son entreprise, les défis rencontrés et les perspectives d’avenir. Voici quelques extraits de notre conversation.

Léo Thévenet (LT) : Quelle est la vision derrière URCODE et comment avez-vous commencé cette aventure ?

SungSoo Kim (SK) : Notre objectif est de digitaliser tous les processus et de transformer le monde avec notre technologie. J’ai commencé cette aventure en 2018, inspiré par le besoin de garantir l’authenticité des produits, notamment après avoir constaté les problèmes de contrefaçon dans le lait pour nourrissons en Chine. Cela m’a motivé à trouver une solution plus sécurisée que les codes-barres traditionnels.

LT : Pouvez-vous expliquer les principaux avantages de votre technologie par rapport aux codes QR traditionnels ?

SK : Les codes UR sont beaucoup plus rapides et fiables à scanner. Ils ne sont pas limités par la forme, ce qui permet une intégration flexible dans divers designs. De plus, ils peuvent être utilisés pour l’authentification des produits, la traçabilité et même comme filigrane numérique dans les images. Cela les rend très polyvalents et adaptés à de nombreux secteurs.

LT : Comment envisagez-vous l’expansion de URCODE dans les prochaines années ?

SK : Nous visons à collaborer avec les leaders de chaque industrie. Par exemple, nous travaillons déjà avec des grandes marques de cosmétiques et de boissons. À l’avenir, nous souhaitons élargir notre portée en Europe et aux États-Unis, et pourquoi pas, entrer en bourse. Notre objectif est de devenir un standard mondial en matière de digitalisation et de traçabilité.

LT : Quels défis avez-vous rencontrés en développant cette technologie ?

SK : L’un des plus grands défis a été l’incertitude initiale sur la faisabilité de notre technologie. Pendant plusieurs années, nous nous sommes concentrés uniquement sur la recherche et le développement sans générer de revenus. C’était une période difficile, mais la reconnaissance que nous avons obtenue récemment, notamment lors de notre participation au CES, nous a confirmé que nous étions sur la bonne voie.

LT : Pouvez-vous nous parler de quelques-unes des collaborations les plus significatives que vous avez établies ?

SK : Nous avons signé des contrats avec des marques de premier plan comme CheongKwanJang pour les ginsengs et des entreprises de boissons. Nous collaborons également avec des institutions académiques comme l’Université Nationale de Séoul et Yonsei. Ces partenariats nous permettent de tester et de perfectionner notre technologie dans des environnements réels et diversifiés.

Conclusion : l’avenir prometteur de URCODE

URCODE s’affirme comme une startup à fort potentiel, prête à transformer de nombreux secteurs grâce à sa technologie de codes invisibles. En offrant des solutions innovantes et sécurisées pour l’authentification, la traçabilité et la protection des droits d’auteur, l’entreprise répond aux défis actuels de digitalisation avec une efficacité remarquable. Apprenez en plus sur leur site en cliquant ici.

L’interview réalisée à Séoul au Made In Korea Basecamp nous a permis de mieux comprendre les ambitions de URCODE et les efforts déployés pour atteindre leurs objectifs. En collaborant avec des leaders de l’industrie et en continuant d’innover, URCODE est bien positionnée pour devenir un acteur incontournable de la digitalisation mondiale. Si vous voulez tester, ils proposent un outil pour rajouter un watermark invisible dans des images juste ici.