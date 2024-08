PlayStation dévoile l’édition limitée de la Dualsense Astro Bot pour la PS5

Collectionneurs et passionnés, voici une pépite à ajouter absolument dans votre panier à trésors ! Pour marquer l’arrivée imminente d’Astro Bot sur PS5, Team Asobi et Sony Interactive Entertainment décident de concevoir une manette à l’image du petit robot. Baptisée DualSense Astro Bot, elle sera produite et commercialisée en édition limitée, afin de faire honneur à l’adorable mascotte moderne de la PlayStation.

Design de la DualSense Astro Bot

Depuis la PS4, le petit robot Astro est devenu la mascotte de la console de Sony. La PS5 n’en fait pas exception, en accueillant le premier jeu de plateforme 3D Astro Bot le 6 septembre prochain. Team Asobi, le développeur, a d’ailleurs intégré plusieurs nouvelles interactions entre la manette PS5 et le jeu afin d’assurer une totale immersion. Et pour pousser l’engouement à son paroxysme, Sony Interactive Entertainment décide de sortir une manette aux couleurs du jeu, baptisée DualSense Astro Bot.

Alors, à quoi ressemble-t-elle ? Proposée en coloris blanc, la manette PS5 embarque des grips bleus sur les côtés, à l’image des mains d’Astro Bot. Le pavé tactile, de couleur noir mat, accueille la paire d’yeux bleus brillants caractéristique d’Astro. Et, d’après les premières secondes de la bande-annonce, la manette peut même cligner des yeux !

Bien sûr, on ne peut en avoir le cœur net avant que nous n’ayons la manette en mains. En attendant, appréciez le trailer de présentation de la DualSense Astro Bot dans la vidéo ci-dessous :

Voir aussi : Harry Potter : Champions de Quidditch se dévoile enfin dans une bande-annonce

Quid de la fonctionnalité ?

Bien qu’elle fait envie aux premiers abords, nous tenons quand même à noter que la DualSense Astro Bot n’est qu’une manette PS5 ordinaire. Ne vous attendez donc pas à des fonctionnalités supplémentaires à la DualSense Edge. En revanche, elle embarque toutes les nouvelles technologies de la DualSense, que vous pouvez profiter à 100% dans le prochain jeu Astro Bot.

Vous pouvez par exemple sentir les textures à travers la manette, comme le sable, le verre ou le métal. Le retour haptique et les gâchettes adaptatives vous donneront également la sensation de tirer réellement sur des fils, ou d’accélérer progressivement. En bref, rien de nouveau à l’horizon, mais si vous êtes à la recherche d’une nouvelle manette, la DualSense Astro Bot fera sûrement votre bonheur.

La précommande de la manette débutera le 9 août prochain au prix de 79,99 euros. Elle sera ensuite disponible dans le monde entier le 6 septembre, le même jour que la sortie d’Astro Bot.