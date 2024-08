Witt A/S est une société distributrice d’appareils électroménagers au Danemark depuis 1993. Depuis, l’entreprise s’est développée en devenant distributeur de produits de marques scandinaves respectées dans le monde entier. En 2022, Witt se lance dans les fours à pizza à gaz avec un marché en plein essor. Puis, en 2023, la gamme ETNA est lauréate de prix décernés par Good Design et German Design Award.

Ainsi, la pierre rotative est la nouveauté et surtout l’atout de vente du four Witt Etna Rotante.

Avec son design et ses promesses innovants, le four à pizza Witt va-t-il réussir à s’imposer sur le marché et rivalisé avec les autres marques déjà bien installées ? Nous avons testé le Witt Etna Rotante au prix de 849 €

Unboxing du four à pizza Witt Etna Rotante

Première impression quand nous avons le carton en mains, c’est la grandeur et le poids assez conséquent de 37,2 kg. L’emballage du four est correct, car la pierre est fragile. Dans le carton, nous pouvons trouver différentes notices, une prise d’alimentation et le four à pizza Witt Etna Rotante. Petite déception, le tuyau de gaz et les piles ne sont pas fournis.

Notices et idées recettes livrés avec le four

Caractéristiques :

Hauteur : 436 mm

Largeur : 663 mm

Profondeur : 761 mm

Hauteur de chargement : 143 mm

Surface au sol : 633×603 mm

Poids : 33,6 kg

Installation

Avant la première utilisation, il faut bien se munir d’un tuyau de gaz, de piles AA et bien sûr d’une bouteille de gaz. Le butane et propane peuvent être utilisés pour le four à pizza Witt Rotante. Pour le test, nous avons choisi le propane qui est conseillé en général pour les fours à pizza à gaz.

Aussi, l’installation est assez simple et rapide. Il suffit de mettre une pile pour l’allumage, brancher la prise d’alimentation pour la pierre tournante et raccorder le tuyau à gaz à la bouteille de gaz.

Deux boutons pour les bruleurs et raccordement gaz.

Emplacements pour les piles.

Intérieur sans la pierre, système de rotation.

Utilisation

Pour l’utilisation, en extérieur (terrasse, jardin…), le four à pizza Witt Etna Rotante dispose de 2 brûleurs : Un en forme de U au fond et un sous la pierre tournante. Deux boutons permettent de les allumer séparément et avec l’intensité de notre choix. C’est un point très positif comparé aux autres fours à pizza qui n’ont pas forcément un deuxième feu dessous.

Un troisième bouton permet de faire tourner la pierre lorsqu’on le souhaite. Ce dernier élément est l’atout majeur du four à pizza Witt.

Ainsi, l’utilisateur n’est pas obligé de rester à côté du four pour tourner la pizza afin d’éviter qu’elle ne grille sur un bord.

Notice expliquant les boutons pour les deux bruleurs.

Pour la chauffe, il faut attendre très peu de temps, environ 15 minutes, pour que la température du four atteigne les 500°C (Witt propose un thermomètre infrarouge). Enfin, à notre premier essai de pizza, nous avons gardé les deux brûleurs à une température trop élevée. Aussi, la cuisson était assez irrégulière. Mais après 2 ou 3 tentatives, nous avons réussi à nous familiariser avec ce mode de cuisson. Les pizzas sont prêtes entre 60 et 90 secondes.

Aussi, le four Witt Etna Rotante permet de réaliser de grandes pizzas jusqu’à 40,5 cm de diamètre, mais sa taille et son poids ne fait pas de lui un four transportable. Enfin, il faut prévoir de l’espace pour le ranger, car il est assez encombrant.

Conclusion

Pour conclure, le four à pizza Witt Etna Rotante tient ses promesses de faciliter la cuisson des pizzas avec sa pierre rotative et ses deux brûleurs. Il peut rivaliser avec des fours professionnels. Son design est sobre. Toutefois, sa taille et son poids ne permet pas de le transporter facilement. Son prix de 849€ reste encore élevé, mais tout à fait honorable pour un four haut de gamme. La marque Witt propose d’autres fours à d’autres prix. Le Witt Etna Rotante demeure un très bon four à pizza à gaz haut de gamme.

