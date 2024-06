Test – Asus Vivobook S14 Oled, le PC portable au bon prix ?

Le ASUS Vivobook S14 OLED s’affirme comme un choix intrigant pour les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur portable aux caractéristiques solides, avec un écran particulièrement impressionnant. Offert à un prix compétitif, ce modèle est conçu pour une variété d’utilisateurs. Il allie performance et portabilité avec quelques compromis mineurs qui méritent attention. Voyons en détail si ce Vivobook peut répondre à vos attentes dans un environnement quotidien exigeant.

Notre avis en bref sur l’Asus Vivobook S14 Oled

À première vue, l’ASUS Vivobook S14 OLED capture l’intérêt avec son design élégant et ses spécifications prometteuses. Le modèle dispose d’un écran OLED 3K exceptionnel, promettant des couleurs vives et des noirs profonds. Il est idéal pour les professionnels de l’image et les consommateurs de médias. Son châssis, bien que légèrement plus épais que certains concurrents, est fabriqué en aluminium. Il offre ainsi une robustesse appréciable et une sensation premium. Cependant, l’autonomie limitée et les problèmes de chauffe occasionnels pourraient dissuader certains utilisateurs, particulièrement ceux qui sont souvent en déplacement.

Fiche technique

Processeur CPU : Intel Core Ultra 7 155H ; GPU : intel arc Mémoire Vive (RAM) 16 Go LPDDR5X Stockage 1 To Batterie & Recharge 75 Wh, 65W Ecran 14 pouces, 2880 x 1800 pixels, 120 Hz, OLED Logiciel Windows 11 Prix PVC : 1200 €

Unboxing du Asus Vivobook S14 Oled

L’emballage de l’ASUS Vivobook S14 OLED est assez standard : l’ordinateur arrive bien protégé, accompagné de son chargeur USB-C de 90W. Ce port est capable de supporter l’affichage et la livraison de puissance via Thunderbolt 4, et de quelques documents nécessaires. À 1200€, le package est dépourvu d’accessoires supplémentaires comme un étui de protection ou des câbles additionnels. C’est courant dans cette gamme de prix. Malgré l’absence de ces petits extras, le premier contact avec le Vivobook est rassurant. Il révèle un produit soigné et prêt à l’emploi dès le déballage.

Design et Hardware de l’Asus Vivobook S14 Oled

Le Vivobook S14 OLED arbore un design robuste et attrayant avec son boîtier intégralement en aluminium de couleur noir neutre. Cette construction en métal confère au modèle un aspect haut de gamme, mais aussi une légère augmentation du poids et de l’épaisseur par rapport à d’autres ultraportables. Avec des dimensions de 31.05 x 22.19 x 1.39 ~ 1.59 cm et un poids de 1.30 kg, il reste toutefois assez compact. Il peut être transporté facilement, malgré un profil un peu plus imposant. La qualité de fabrication est exemplaire. Il offre une bonne résistance aux aléas quotidiens et une esthétique épurée qui séduira de nombreux utilisateurs.

Connectique et connectivité

L’ASUS Vivobook S14 OLED ne lésine pas sur les options de connectivité. Il est équipé de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, de deux ports Thunderbolt 4, d’un port HDMI 2.1, et d’une prise combo jack 3.5mm, sans oublier un lecteur de cartes micro SD. Cette diversité permet une grande flexibilité dans les utilisations quotidiennes, que ce soit pour le travail ou le divertissement. Concernant la connectivité sans fil, le modèle offre du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Ils fournissent ainsi des vitesses de connexion rapides et fiables. L’ensemble assure une excellente couverture des besoins actuels en matière de connectique. On peut toutefois noter l’absence de certaines options plus avancées comme le Wi-Fi 7.

Clavier et pavé tactile

Le clavier chiclet rétroéclairé du ASUS Vivobook S14 OLED est conçu pour offrir confort et précision durant la frappe. Sans pavé numérique dédié, chaque touche bénéficie d’un espace généreux. Cela améliore l’expérience de saisie, même lors de longues sessions de travail. L’éclairage est uniforme, permettant une utilisation aisée dans des environnements peu éclairés. Le pavé tactile est précis et réactif, supportant divers gestes multitouch pour une navigation intuitive dans Windows 11.

Bien que compacts, le clavier et le pavé tactile sont pensés pour maximiser l’efficacité et le confort d’utilisation. C’est crucial pour un portable destiné à un usage intensif.

Ecran de l’Asus Vivobook S14 Oled

Le point fort indéniable du ASUS Vivobook S14 OLED réside dans son écran. Doté d’une dalle OLED de 14 pouces avec une résolution de 2880 x 1800, il offre un niveau de détail impressionnant. C’est soutenu par une profondeur de couleur énorme de 1,07 milliard de couleurs. On retrouve aussi une gamme chromatique couvrant 100% du DCI-P3. Les couleurs sont vives et les noirs, infiniment profonds, créent une expérience visuelle immersive. C’est idéal pour le visionnage de vidéos, le montage photo, ou simplement pour profiter de la clarté en utilisation quotidienne. L’écran supporte aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela garantit une fluidité exceptionnelle lors du défilement ou dans les animations. Le confort visuel pour les utilisateurs sensibles à ces détails s’améliore ainsi.

En outre, la technologie OLED de l’écran permet non seulement une meilleure efficacité énergétique, mais aussi une réduction significative de la lumière bleue nocive. C’est clairement un plus pour la santé oculaire lors d’utilisations prolongées. La brillance de l’écran atteignant 600 nits permet une excellente visibilité même dans des environnements très lumineux. C’est un avantage certain pour ceux qui travaillent souvent à l’extérieur ou dans des espaces lumineux. Malgré ces avantages, il est bon de noter que l’écran n’est pas tactile. Cela pourrait être un inconvénient pour les utilisateurs habitués à cette fonctionnalité sur d’autres appareils.

Audio de l’Asus Vivobook S14 Oled

L’audio sur le ASUS Vivobook S14 OLED est géré par la technologie Smart Amp et des haut-parleurs signés Harman Kardon. L’ensemble offre une expérience sonore claire et relativement puissante pour un ordinateur portable. Ces haut-parleurs sont bien intégrés et conçus pour minimiser les distorsions à haut volume, tout en maximisant la clarté des sons. Cela rend cet ordinateur approprié pour des sessions multimédias sans nécessiter systématiquement l’utilisation d’écouteurs ou de haut-parleurs externes. C’est particulièrement utile dans un contexte de mobilité.

Néanmoins, il est important de souligner que bien que les performances soient adéquates pour les vidéos et la musique d’ambiance, elles ne remplaceront pas un système audio externe dédié pour les audiophiles ou pour les utilisations nécessitant une fidélité sonore supérieure, comme le montage vidéo ou audio. Pour ceux qui recherchent une qualité sonore optimale, le port jack 3.5 mm offre une alternative pour connecter des haut-parleurs ou casques de meilleure qualité, enrichissant ainsi l’expérience audio sans compromis majeur.

Performances

Le ASUS Vivobook S14 OLED est propulsé par le nouveau processeur Intel Core Ultra 7 de 155H avec une fréquence de base de 1.4 GHz qui peut atteindre jusqu’à 4.8 GHz en mode turbo. Couplé avec 16 GB de mémoire LPDDR5X et un SSD PCIe 4.0 de 1 TB, cet ordinateur offre une réactivité exceptionnelle dans une large gamme d’applications, allant de la bureautique standard à des tâches plus exigeantes comme le montage vidéo ou le développement logiciel. La présence de la carte graphique Intel Arc apporte également une dimension supplémentaire aux performances, capable de gérer du contenu graphique intensif avec plus d’aisance que les solutions graphiques intégrées traditionnelles.

En pratique, ces spécifications se traduisent par des démarrages rapides, des chargements d’applications fluides et la capacité à multitâcher sans lag perceptible, même avec plusieurs applications gourmandes en ressources ouvertes simultanément. Les utilisateurs qui apprécient la rapidité et la fluidité dans leur workflow quotidien trouveront dans ce modèle un allié de taille. Toutefois, il est important de noter que malgré ces capacités impressionnantes, l’ordinateur peut subir des chauffes lors d’usages prolongés en charge maximale, ce qui peut être un point de vigilance pour les utilisateurs exigeants.

Autonomie de l’Asus Vivobook S14 Oled

L’autonomie du ASUS Vivobook S14 OLED, équipé d’une batterie de 75 Wh, présente une performance tout à fait honorable, permettant à l’utilisateur de passer une journée de travail sans recherche frénétique de prise électrique. Selon les tests et l’utilisation, la batterie peut durer entre 7 et 9 heures sur une charge complète, ce qui est suffisant pour la plupart des journées de travail ou de cours. Cependant, la performance peut varier en fonction de l’intensité de l’usage, notamment si des applications gourmandes en ressources sont utilisées fréquemment.

Il est également à noter que l’ordinateur est équipé d’un système de charge rapide qui permet de recharger rapidement la batterie, un atout non négligeable pour les utilisateurs mobiles. La gestion de l’énergie est bien conçue, avec des options permettant d’ajuster la performance pour optimiser l’autonomie lorsque nécessaire. Cependant, comme mentionné précédemment, l’ordinateur peut chauffer lors de la recharge ou sous forte charge, ce qui pourrait accélérer l’usure de la batterie sur le long terme.

Conclusion : que vaut l’Asus Vivobook S14 Oled ?

Le ASUS Vivobook S14 OLED est un ordinateur portable qui frappe un équilibre impressionnant entre performance, qualité d’affichage et portabilité. Avec son superbe écran OLED, ses performances solides et une connectivité bien fournie, il répondra aux attentes de nombreux utilisateurs professionnels et créatifs. Bien que son design légèrement plus épais et les problèmes de chauffe puissent poser question, ces aspects sont souvent compensés par les autres qualités du modèle. Dans l’ensemble, si vous recherchez un ordinateur capable de gérer une variété de tâches, du travail de bureau à la création de contenu, sans sacrifier la qualité de l’affichage ou la portabilité, le ASUS Vivobook S14 OLED est une option à considérer sérieusement. Malgré quelques compromis, c’est un choix solide pour ceux qui privilégient un écran de haute qualité et une performance fiable dans un design compact et robuste.

