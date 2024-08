Google est ravi que le RCS arrive sur l’iPhone – et le prouve via cette publicité

Google a récemment sorti une publicité concernant l’arrivée du RCS sur iOS. La publicité rassemble les systèmes d’exploitation des deux géants technologiques. Toutefois, elle met également l’accent sur les avantages dont bénéficieront désormais les clients de la marque Apple avec la technologie RCS. Faisons le point.

Apple adoptera le RCS à partir du lancement d’iOS 18

La version du système d’exploitation d’Apple, iOS 18, sortira cet automne. Ce nouvel OS permettra aux iPhones qui le prendront en charge de bénéficier de la technologie RCS. Selon Google, les utilisateurs d’iPhone profiteront d’une expérience de messagerie considérablement améliorée. Tout comme les utilisateurs d’Android.

La publicité de Google a été publiée sur la chaîne YouTube Android, indiquant que « les services de communication enrichis arrivent enfin sur iPhone ». La publicité met également en avant toutes les fonctionnalités existantes, même celles qui ne sont pas encore abouties.

Quelles sont ces fonctionnalités ?

Parmi ces avantages, il y a le « backend cloud » qui garantit des images et vidéos en haute résolution entre les iPhones et les smartphones Android. De plus, les utilisateurs auront également la possibilité de rejoindre ou de quitter les discussions de groupe. Sans oublier les indicateurs de lecture et de saisie, que l’utilisateur peut néanmoins désactiver s’il les trouve inutiles.

En tout cas, cette publicité de 30 secondes promet aux utilisateurs « de meilleures photos, vidéos, discussions de groupe et messagerie pour tout le monde avec RCS »

RCS sur iPhone : certaines limites sont à prendre en compte

Il faut noter que la publicité affiche un lien vers une version mise à jour de « https://www.android.com/get-the-message/ ». Il y a une clause de non-responsabilité indiquant que « la disponibilité du service varie selon la région et l’opérateur ». Apple doit activer le RCS à partir de la version bêta d’iOS 18, au cas par cas pour chaque opérateur. Pour le moment, Google Fi n’est pas encore pris en charge.

Les utilisateurs qui ont accès à la version bêta d’iOS 18 ont déjà accès au RCS, Tandis que les autres devront attendre la sortie de la version stable d’iOS 18 vers septembre.