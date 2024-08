Visions of Mana : Square Enix lâche une démo jouable peu avant sa sortie

S’il y a une série de jeux vidéo qui a marqué le monde du JRPG, c’est bien sûr Mana. Depuis sa création en 1991, le petit bébé de Square Enix se démarque des autres JRPG par son système de combat dynamique, contrastant des combats au tour par tour de l’époque. Au fil des décennies, elle a su conquérir non seulement le cœur des Japonais, mais de tous les fans de RPG du monde entier. Aujourd’hui, l’éditeur japonais est en phase de sortir Visions of Mana, le dernier opus de la série. Et quoi de mieux pour mettre l’eau à la bouche des aficionados qu’une démo gratuite ?

Visions of Mana : après la bande-annonce, place au jeu !

La bande-annonce de la démo permet déjà d’avoir un aperçu des premières minutes de Visions of Mana. Le JRPG suit donc les aventures de Val, Careena et Morley, évoluant dans un monde semi-ouvert et entièrement en 3D. Dans la démo, les joueurs pourront découvrir le premier chapitre du jeu, des Chutes de Rime jusqu’au port de Rhata. Elle s’achèvera sur un combat de boss, durant lequel les héros affrontent le Kraken.

Vous pouvez visionner la bande-annonce de la démo dans la vidéo ci-dessous.

Vous pouvez dès aujourd’hui télécharger gratuitement la démo de Visions of Mana sur PlayStation, Xbox Series X|S et PC. Toutefois, nous tenons à noter que votre progression ne sera pas prise en compte dans le jeu complet. La cause ? Dans la version finale du jeu, Square Enix a modifié une section du premier chapitre. Ceci afin de permettre à tous d’avoir “une expérience plus satisfaisante”, selon le studio japonais.

En revanche, si vous avez sauvegardé votre progression dans la démo, vous recevrez en cadeau trois armes, dont le Glaive, la Falx et la Joute de corne. Vous pouvez les ajouter à l’arsenal de Val, quand vous finirez le chapitre 1. Nous vous souhaitons donc bon jeu, avant la sortie officielle de Visions of Mana le 29 août prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.