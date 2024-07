Harry Potter : Champions de Quidditch se dévoile enfin dans une bande-annonce

Un Harry Potter sans Quidditch, ce n’est pas un Harry Potter. Durant les décennies, nombreux sont les studios voulant intégrer le sport emblématique de la série dans leurs jeux Harry Potter. Toutefois, aucun d’eux n’a semblé convaincre les fans, faute de gameplay cohérent. D’autres studios, plus prudents, ont préféré ne pas l’intégrer afin de ne pas subir les représailles des fans hardcore de la saga. Mais aujourd’hui, Warner Bros. Games est en voie de changer le cours de l’histoire, en dévoilant la bande-annonce de Harry Potter : Champions de Quidditch. Et c’est sûr, les premières images raviront les amateurs du sport préféré des sorciers de Poudlard !

La bande-annonce :

Harry Potter : Champions de Quidditch, un jeu prometteur ?

Absent dans le dernier Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, le Quidditch reste indéniablement une des attractions principales de l’univers Harry Potter. C’est pourquoi Warner Bros. Games a promis d’étancher la soif des Potterheads en herbe, en annonçant un jeu dédié sur le sport. Dans une nouvelle bande-annonce, le studio lève le voile sur Harry Potter : Champions de Quidditch, révélant en même temps son gameplay, son graphisme ainsi que les modes de personnalisation existants.

On a alors un jeu de sport classique à la FIFA, mais cette fois, sur balais volants. Il comporte également un mode solo, ainsi qu’un mode multijoueur en ligne. Les joueurs pourront incarner les personnages principaux de la saga : Harry Potter, Ron Weasley, ou encore Drago Malfoy. Ils constitueront les membres d’une équipe, en sélectionnant un poste bien précis. Ceux qui privilégient la vitesse vont chasser le vif d’or, tandis que les joueurs les plus habiles adoptent le rôle de gardien ou d’attrapeur. Chaque victoire mène à d’autres parties plus difficiles, jusqu’à l’ultime trophée : la Coupe du Monde de Quidditch.

Harry Potter : Champions de Quidditch vous a-t-il séduit ? Warner Bros. Games vous donne alors rendez-vous le 3 septembre prochain sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam et Epic Games Store. La version Switch est quant à elle prévue pour les fêtes de fin d’année. Vous pouvez déjà précommander le jeu au prix de 29,99 euros pour l’édition standard, et 39,99 euros pour la version deluxe.