Playground Games (Forza Horizon, Fable) s’agrandit avec un troisième studio

Playground Games, le célèbre développeur britannique derrière les franchises à succès Forza Horizon et Fable, continue d’étendre son empire créatif. Pas plus tard qu’hier, la firme annonce l’ouverture d’un troisième studio sur sa page LinkedIn. Cette expansion marquerait une nouvelle étape significative dans l’évolution de l’entreprise, offrant des opportunités pour le développement de plusieurs jeux en même temps. Et avec l’annonce de ce nouveau studio, Playground Games pense à fournir l’excellence pour sa communauté avec ses deux licences phares : Forza et Fable.

Nouveau studio chez Playground Games : plus de possibilités, plus de qualité

La nouvelle nous vient de la page LinkedIn de Playground Games. Aujourd’hui, la firme compte trois studios, apparemment tous situés à Leamington Spa, Warwickshire, Royaume-Uni. Selon le communiqué, ce troisième studio permettra à Playground Games de se concentrer entièrement sur le prochain jeu Forza. Mais en même temps, elle peut se tourner sur la production d’autres titres prometteurs. Et qui de mieux pour mériter cette opportunité que Fable, l’autre licence phare de la forme !

Dans la description LinkedIn de Playground Games, fraîchement modifiée il y a quelques heures, on peut y lire :

“Aujourd’hui, Playground possède trois studios de classe mondiale à Leamington Spa. Dans notre QG d’origine, nous continuons à soutenir et à développer l’énorme et dynamique communauté Horizon. Nous sommes également ravis de développer Fable dans nos nouveaux studios de l’autre côté de la ville. Un nouveau départ pour la franchise légendaire.”

Connu pour sa licence de jeux de course en monde ouvert Forza Horizon, Playground Games est racheté par Xbox Game Studios en 2018. Depuis, la firme ne cesse d’émerveiller les fans de la Xbox avec ses deux titres phares, que sont Forza et Fable. D’ailleurs, ces derniers ont été salués par la critique, et ont tous connu un succès commercial.

Ce troisième studio permettra donc à Playground Games de rester fidèle à son engagement, celui de créer des titres d’une qualité exceptionnelle pour la communauté Microsoft. À côté du développement du prochain opus Forza, la firme va alors appliquer tout son talent pour redonner vie à Fable, prévu sortir sur Xbox Series X/S et PC en 2025.