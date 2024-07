Mortal Kombat 1 : Les 6 personnages DLC du Kombat Pack 2 dévoilés

Enfin ! Après tant de rumeurs et de spéculations, la très attendue extension de Mortal Kombat 1 pointe le bout de son nez. Pour ne plus faire patienter sa communauté pendant longtemps, NetheRealm Studios a profité du Comic Con de San Diego pour dévoiler l’extension de la saison 2 de son jeu de combat. Portant le nom de Khaos Reigns, elle comportera 6 personnages jouables, dont 3 nouveaux invités. Un mode de finition fera également son retour, pour garantir plus de brutalité sur Mortal Kombat 1. Découvrons-les sans plus attendre !

Que règne le chaos…

Lors du Comic Con de San Diego, NetherRealm Studios, le développeur de Mortal Kombat 1, annonce officiellement l’arrivée du Kombat Pack 2. Cette extension, appelée Khaos Reigns, embarquera le prochain lot de personnages DLC de la saison 2 de MK1. Au total, les joueurs auront 6 “kombattants”, dont 3 sont déjà des habitués de la licence Mortal Kombat. Quant aux 3 autres, ils se composeront de personnages issus de films emblématiques des années 80 et 90.

À l’image de la Kombat Pack 1, Khaos Reigns sera divisé en 2. La première moitié accueillera 3 personnages jouables, dont Noob Saibot, Sektor et Cyrax. Ces kombattants seront jouables de suite lors du lancement de Khaos Reigns le 24 septembre prochain. La seconde moitié apportera 3 nouveaux personnages, issus de 3 films cultes des années 80 – 90. Ils ne sont autres que :

Ghostface (Scream)

T-1000 (Terminator 2)

Conan le Barbare (Conan).

Pour le moment, nous ne connaissons pas encore la date de leur arrivée dans Mortal Kombat 1. Mais si l’on se fie aux données de la première saison, attendons-nous à une sortie vers le premier quart de 2025.

NetherRealm Studios a également apporté quelques retouches aux DLC, mais le plus grand changement de la saison reste Sektor et Cyrax. Cette fois, on dit adieu à la forme 100% cyborg pour laisser place à des femmes sous une armure blindée. On aime ou on n’aime pas, c’est aux joueurs d’en juger !

…et l’animalité dans la saison 2 de Mortal Kombat 1

Enfin, Khaos Reigns fait revenir le mode Animality dans Mortal Kombat 1. Il permet au vainqueur de porter le coup de grâce en se transformant en un animal pour ensuite éviscérer son adversaire. Comme pour la Fatality, les joueurs peuvent exécuter cette nouvelle forme de finition à la fin de chaque partie.

Khaos Reigns sera disponible le 24 septembre sur toutes les plateformes au prix de 49,99 euros. Si vous jouez à Mortal Kombat 1 sur la Switch, l’extension vous coûtera 39,99 euros.

En attendant, découvrez la bande-annonce de présentation du DLC dans la vidéo ci-dessous. Attention, âmes sensibles s’abstenir !