En route vers le Marathon Pour Tous : Dernier sprint avant le grand jour !

Nous voilà à dix jours du grand jour, et l’excitation monte à chaque foulée. Depuis ma dernière mise à jour, j’ai continué à m’entraîner assidûment, avec en ligne de mire le Marathon Pour Tous le 10 août. Les semaines qui ont suivi ont été remplies de défis, de progrès et de quelques moments de découragement, mais chaque course m’a rapproché un peu plus de mon objectif. Du 30 juillet à la ligne d’arrivée, chaque pas compte et chaque session d’entraînement est une opportunité de renforcer ma détermination. Voici un aperçu de mes récentes courses et de ce que j’ai appris en chemin. Lisez le dernier article de la semaine 20 sur 26.

Le projet Marathon pour tous

Orange : Partenaire Officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024. Orange m’a généreusement offert le dossard.

Le matériel utilisé

Montre Cros Apex 2 (test à venir)

Chaussures de sport HOKA ONE ONE ROCKET

Tapis de course en salle de sport

Compléments alimentaires

Le Matin :

Vitamine B12 (Méthylcobalamine) + Complexe B : Essentielle pour la santé nerveuse et la production d’énergie

+ : Essentielle pour la santé nerveuse et la production d’énergie D3 + K2 : Un duo puissant pour la santé des os et le système immunitaire

: Un duo puissant pour la santé des os et le système immunitaire Omega 3-6-9

À Dîner :

Omega 3-6-9

Multi-vitamine

Avant de Dormir :

Magnésium

Au Sport :

Pre-workout

BCAA, Glutamine et autres acides aminés pendant l’entraînement

Détails des entraînements pour le Marathon Pour Tous

Le 28 juin, j’ai commencé par une série de 7 répétitions de 3 minutes de course suivies d’une minute de marche à une vitesse de 10/5 km/h. J’ai réussi à parcourir 5 km au total, un bon début pour cette nouvelle phase d’entraînement.

Le 30 juin, j’ai augmenté la durée de la course avec 7 répétitions de 4 minutes de course et 2 minutes de marche, toujours à 10/5 km/h. Cela m’a permis de couvrir 5,7 km.

Le 3 juillet, avec un long échauffement, j’ai complété 5 répétitions de 5 minutes de course et 1,5 minute de marche. La session a duré 50 minutes pour une distance de 6,1 km.

Le 5 juillet, j’ai couru 4 répétitions de 7 minutes de course et 1 minute de marche, atteignant 5,8 km.

Le 7 juillet, j’ai encore augmenté la durée, réalisant 4 répétitions de 8 minutes de course et 1 minute de marche, totalisant 6,7 km.

Le 8 juillet, j’ai complété 3 répétitions de 10 minutes de course et 1 minute de marche, pour une distance de 6,2 km.

Le 10 juillet a été une journée difficile. J’ai tenté 2 répétitions de 15 minutes de course et 2 minutes de marche, mais j’ai dû ajuster en cours de route : 14 minutes de course, 4 minutes de marche, 5 minutes de course, 4 minutes de marche, et enfin 5 minutes de course. J’ai parcouru 5,5 km.

Le 12 juillet, j’ai réalisé 3 répétitions de 12,5 minutes de course et 2,5 minutes de marche, couvrant 7,66 km en 59 minutes.

Le 17 juillet, j’ai couru 2 répétitions de 15 minutes de course et 2,5 minutes de marche à une vitesse légèrement réduite de 9,5/5 km/h, totalisant 5,7 km.

Le 19 juillet, j’ai effectué une session avec 20 minutes de course, 3 minutes de marche, puis 15 minutes de course, pour une distance de 6,5 km.

Le 20 juillet, la fatigue s’est fait sentir. J’ai couru 20 minutes, marché 5 minutes, puis couru 6 minutes, totalisant 5,3 km.

Le 24 juillet, j’ai couru pendant 32 minutes à 9,5 km/h, puis 3 minutes à 10 km/h, atteignant 6,3 km.

Le 26 juillet, j’ai réalisé 2 répétitions de 20 minutes de course avec une pause de 2 minutes de marche entre les deux, totalisant 7,15 km.

Le 27 juillet, j’ai terminé avec 3 répétitions de 15 minutes de course et 1 minute de marche, ajoutant 2 minutes à 11 km/h pour une distance totale de 8,4 km en 58 minutes.

Le 30 juillet, j’ai complété une série exigeante de 4 répétitions de 12,5 minutes de course avec 1 minute de marche à une vitesse de 9,5/5 km/h. Cette session a été particulièrement réussie, couvrant une distance impressionnante de 9,1 km en 58 minutes.

Chaque course m’a apporté son lot de défis et de satisfactions. Les progrès sont tangibles, et malgré quelques difficultés, je suis plus motivé que jamais à atteindre la ligne d’arrivée le 10 août.

Suivi médical

Toujours un suivi par un kinésithérapeute. J’essaye de maintenir un rythme d’environ trois entraînements par semaine.

Objectifs pour les prochaines courses

Alors que le Marathon Pour Tous du 10 août approche à grands pas, mes objectifs pour les prochaines sessions d’entraînement sont ambitieux et visent à renforcer encore davantage mon endurance et ma capacité à maintenir un rythme soutenu. Voici les objectifs spécifiques que je me suis fixés :

4 x 15 minutes : Courir 15 minutes, marcher pendant une courte période pour récupérer, puis répéter ce cycle quatre fois. Cet entraînement permettra de consolider ma capacité à maintenir un effort régulier sur une période prolongée.

: Courir 15 minutes, marcher pendant une courte période pour récupérer, puis répéter ce cycle quatre fois. Cet entraînement permettra de consolider ma capacité à maintenir un effort régulier sur une période prolongée. 3 x 20 minutes : Augmenter la durée de chaque intervalle de course à 20 minutes, avec des pauses de marche intermédiaires, et répéter ce cycle trois fois. Cela aidera à améliorer mon endurance et à préparer mon corps à des courses plus longues sans interruption.

: Augmenter la durée de chaque intervalle de course à 20 minutes, avec des pauses de marche intermédiaires, et répéter ce cycle trois fois. Cela aidera à améliorer mon endurance et à préparer mon corps à des courses plus longues sans interruption. 2 x 30 minutes : Courir 30 minutes, marcher pour récupérer, puis répéter une deuxième fois. Cet objectif vise à tester ma résistance sur des périodes plus longues, simulant ainsi des segments de la course réelle.

: Courir 30 minutes, marcher pour récupérer, puis répéter une deuxième fois. Cet objectif vise à tester ma résistance sur des périodes plus longues, simulant ainsi des segments de la course réelle. Une heure de course continue : Courir pendant une heure sans interruption. Cet entraînement est essentiel pour évaluer ma capacité à maintenir un rythme constant sur une longue durée, proche de l’expérience de la course elle-même.

: Courir pendant une heure sans interruption. Cet entraînement est essentiel pour évaluer ma capacité à maintenir un rythme constant sur une longue durée, proche de l’expérience de la course elle-même. 2 x 30 minutes à 10 km/h : Courir deux segments de 30 minutes chacun à une vitesse constante de 10 km/h. Cet objectif final vise à stabiliser mon rythme et à me familiariser avec la vitesse cible pour la course du 10 août.

Ces objectifs sont conçus pour maximiser mon potentiel et m’assurer que je suis prêt, physiquement et mentalement, à donner le meilleur de moi-même le jour de la course du Marathon Pour Tous.

Mot de la fin

Alors que je me prépare à affronter les dernières étapes de mon entraînement pour le Marathon Pour Tous, je me rends compte du chemin parcouru depuis le début de cette aventure. Chaque course, chaque minute passée sur le tapis ou sur la route, m’a rapproché un peu plus de mon objectif. La douleur, les moments de doute, mais aussi les petites victoires ont forgé une détermination sans faille.

Ces prochaines sessions d’entraînement, avec leurs défis ambitieux, sont les dernières pièces du puzzle. Elles me permettront de tester mes limites, d’affiner ma stratégie et de me préparer mentalement pour le jour J. Je suis plus motivé que jamais à atteindre cette ligne d’arrivée, non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui me soutiennent et me suivent dans cette aventure.

Je vous remercie tous pour vos encouragements et vos conseils. Votre soutien a été une source inestimable de motivation et de force. Ensemble, nous avons montré que la persévérance et la détermination peuvent nous mener au-delà de nos attentes. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même le 10 août, et je vous invite à continuer de suivre cette aventure jusqu’à la ligne d’arrivée.

À bientôt pour le compte-rendu de cette expérience unique et enrichissante !