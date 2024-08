Marathon Pour Tous JO Paris 2024 : Derniers entraînements et préparation finale – Organisation et informations

Nous y voilà, le grand jour est à nos portes ! Après des mois de préparation intense, de hauts et de bas (une blessure), et de nombreuses séances d’entraînement, je suis enfin prêt à affronter le Marathon Pour Tous des Jeux Olympiques de Paris 2024 demain. Cette dernière semaines, j’ai dû adapter mon rythme pour préserver mes muscles, limitant mes séances à 30 minutes pour éviter toute blessure de dernière minute. Les douleurs musculaires se sont fait sentir, mais avec un peu de repos et des séances plus légères, je me sens prêt pour le défi qui m’attend. Lisez le dernier article.

Je tiens à exprimer une immense gratitude envers Orange, qui a rendu cette aventure possible en me permettant de participer à cet événement exceptionnel. Leur soutien a été un moteur tout au long de ce parcours, et je suis fier de porter les couleurs de la Team Orange Running demain sur la ligne de départ. Avant de plonger dans l’intensité de la course, voici un récapitulatif de mes derniers entraînements et de ma préparation finale.

Le projet Marathon pour tous

Orange : Partenaire Officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024. Orange m’a généreusement offert le dossard.

Le matériel

Montre Cros Apex 2 (test à venir)

Chaussures de sport HOKA ONE ONE ROCKET

Détails des Derniers Entraînements

Alors que le jour de la course approchait, j’ai ajusté mon programme d’entraînement pour m’assurer d’arriver au départ dans les meilleures conditions possibles. Voici un récapitulatif de mes derniers efforts :

Course 23 :

Le 30 juillet, j’ai réalisé une séance de 4 répétitions de 12,5 minutes de course, entrecoupées d’une minute de marche. Cette session a été assez intense, me permettant de couvrir une distance de 9,1 km en 58 minutes.

Course 24 :

Le 1er août, j’ai opté pour une course plus courte de 30 minutes sans pause. Avec un rythme constant, j’ai parcouru 5,35 km en 40 minutes, une séance qui m’a permis de maintenir l’endurance tout en limitant l’effort.

Course 25 :

Le 2 août, j’ai tenté un défi un peu plus long avec 4 répétitions de 15 minutes de course, suivies d’une minute de marche. Cette séance a été plus éprouvante car moins de repos. Je n’ai pas totalement fait les derniers 15, mais j’ai pu boucler 8,66 km en 57 minutes, renforçant ma confiance en ma capacité à gérer des périodes prolongées de course.

Course 26 :

Le 5 août, j’ai fait une autre course continue de 30 minutes, parcourant 5,62 km en 38 minutes. Cette session a été axée sur le maintien d’un rythme régulier un peu plus rapide tout en préservant mes forces pour les derniers jours avant la course.

Course 27 :

Le 7 août, dernière séance avant le jour J, j’ai effectué une course de 30 minutes, parcourant 5,9 km en 40 minutes. C’était une dernière vérification pour m’assurer que tout était en ordre, tant au niveau physique que mental.

Les 8, 9 et 10 aouts, sont consacrés à ne rien faire comme préconise l’organisation du Marathon 🙂

Préparation Finale

Ces derniers jours ont été marqués par un mélange de repos et d’entraînement léger, une stratégie cruciale pour m’assurer que je serais au top de ma forme pour la course. Les douleurs musculaires sont toujours présentes, mais en diminuant l’intensité et en me concentrant sur la récupération, je suis confiant dans ma capacité à surmonter ce défi.

Organisation de la course du 10km pour Tous des JO Paris 2024

Pour ceux qui se demandent comment se déroule la course, voici un aperçu de l’organisation du Marathon Pour Tous. Le départ se fait en plusieurs vagues, appelées “SAS”, qui sont déterminées en fonction du niveau et du rythme des coureurs. Cela permet de fluidifier le parcours et d’éviter les encombrements. En ce qui concerne le parcours, il traverse certains des sites les plus emblématiques de Paris, offrant des vues incroyables sur la ville tout en courant. Tout au long du parcours, des points de ravitaillement sont stratégiquement placés pour permettre aux coureurs de s’hydrater et de recharger leurs batteries. De plus, des zones spéciales sont aménagées pour les supporters, où amis et famille peuvent encourager les participants. Enfin, à l’arrivée, chaque coureur reçoit une médaille exclusive, marquant leur participation à cet événement historique. C’est une expérience qui allie sport, culture et communauté, le tout dans une atmosphère de célébration et de camaraderie.

Pour ma part je suis dans le SAS 7, donc un départ très tardif à 00:30 ! Au moins je serai vraiment au frais !

Hier je suis allé récupéré mon dossard et t-shirt à l’espace dédié organisé par Orange, voici quelques photos du lieu :

Et j’ai même pu retrouver mon nom sur le mur des participants !

Remerciements

Je ne peux pas conclure sans remercier une fois de plus Orange, dont le soutien m’a permis de vivre cette aventure unique. Leurs encouragements et leur engagement envers la Team Orange Running ont été une source d’inspiration constante tout au long de cette préparation. Demain, lorsque je me tiendrai sur la ligne de départ, ce sera avec une immense fierté de représenter cette équipe formidable.

Conclusion

L’excitation est à son comble alors que je me prépare pour le Marathon Pour Tous. La route a été longue et parsemée d’obstacles, mais chaque étape m’a rapproché de cet objectif. Maintenant, il ne reste plus qu’à donner le meilleur de moi-même et à profiter de chaque instant de cette course exceptionnelle. Je vous donne rendez-vous après la course pour un compte-rendu complet de cette expérience inoubliable. À très bientôt sur la ligne d’arrivée !