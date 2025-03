Quel casque à conduction osseuse acheter en 2025 ?

Les casques à conduction osseuse sont des accessoires audios de plus en plus répandus. Il faut dire qu’ils sont pratiques, car ils fonctionnent différemment des casques classiques. Si vous êtes habitué aux casques qui bouchent votre conduit auditif, les casques à conduction osseuse vous paraîtront innovants. En effet, au lieu de s’insérer dans vos oreilles, ces casques envoient des ondes sonores à travers votre crâne et non votre tympan. Tout cela vous paraît flou pour le moment ? Ne vous inquiétez pas. On va tout vous expliquer dans cet article.

C’est quoi un casque à conduction osseuse ?

Avez-vous déjà éprouvé des difficultés à rester en alerte par rapport à votre environnement extérieur lorsque vous écoutiez un podcast ou de la musique avec vos écouteurs classiques ? Certains d’entre nous, pour résoudre ce dilemme, ne portent qu’un seul écouteur ou réduisent le son de manière à pouvoir entendre à la fois la musique ou le podcast et ce qui se passe à l’extérieur. Mais cela reste peu pratique, notamment, si vous faites du sport. Ce problème est résolu avec le casque à conduction osseuse.

A l’origine conçus pour les personnes malentendantes, les casques à conduction osseuse ont finalement séduit les sportifs. Lorsque vous utilisez ces casques, le son ne passe pas par les tympans. Il est directement délivré via les os de la mâchoire. Les vibrations ressenties sont ensuite conduites de la mâchoire vers l’oreille interne. En d’autres termes, vous pourrez écouter votre podcast ou votre musique tout en restant attentif à ce qui se passe autour de vous.

Quel est le meilleur casque à conduction osseuse ?

Prêt à choisir un casque à conduction osseuse connecté de qualité pour faire du sport en toute sécurité ? Il en existe actuellement une panoplie sur le marché. Avant de procéder à l’achat, nous vous conseillons de déterminer au préalable vos besoins et votre budget. Voici quelques modèles à découvrir :

Le Crosscall X-VIBES

Si vous recherchez un modèle à moins de 150 euros, léger mais robuste et avec une autonomie conséquente, nous vous proposons de découvrir le Crosscall X-VIBES. Sorti en octobre 2022, ce casque de la marque française Crosscall reste pratique même en 2025. Ce casque à conduction osseuse affiche fièrement une autonomie de 10 heures à pleine puissance et de 10 jours en veille. Vous n’aurez besoin que de 1h30 pour la recharger complètement avec la charge rapide. Avec ses 34 grammes, ce casque propose un bon confort d’écoute et résiste aux chutes jusqu’à 1.80m. Il peut également être immergé jusqu’à 1 mètre.

OpenSwim

Si l’univers de la technologie à conduction osseuse ne vous est pas totalement inconnue, vous savez probablement que la marque « Shokz » est le leader mondial de cette technologie. Justement, son casque OpenSwim est idéal pour la natation. Certifié IP68, ce casque offre une étanchéité totale jusqu’à 1m50 de profondeur. Ce casque se démarque également par sa technologie de réduction des fuites sonores, LeakSlayer. Vous pourrez bénéficier de 8 heures d’autonomie pour un temps de chargement de moins de 2 heures.

Par ailleurs, d’autres modèles méritent aussi le coup d’œil, comme le casque Aftershokz Trekz Air ou encore le modèle Xtrainerz d’Aftershokz.

Est-ce que ces casques sont mieux que les écouteurs ?

Il est important de noter que les casques à conduction osseuse peuvent délivrer une moins bonne qualité audio que les écouteurs classiques. L’idée reste de pouvoir écouter de la musique tout en restant en alerte. D’ailleurs, si vous augmentez trop le volume de votre casque à conduction osseuse, cela pourrait masquer les sons provenant du monde extérieur. Par conséquent, les casques à conduction osseuse n’ont pas pour vocation de remplacer les écouteurs.

Vous l’aurez compris, les casques à conduction osseuse sont particulièrement recommandés aux sportifs et sportives soucieux de leur sécurité. Néanmoins, même si vous n’êtes pas un sportif, ce casque peut vous êtes utile du fait qu’il ne gênera pas vos oreilles. Vous pourrez, par exemple, faire le ménage tout en écoutant vos chansons sans manquer d’entendre si quelqu’un sonne à votre porte, ou encore écouter un podcast tout en entendant le minuteur du four se déclencher. En d’autres termes, que ce soit en intérieur ou en extérieur, acheter un casque à conduction osseuse est une bonne affaire en 2025.